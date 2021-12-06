Сейф с часами Rolex и деньгами украден из дома топ-менеджера крупнейшей IT-компании

Сейчас полиция ищет любых свидетелей. Работу оперативникам осложняет то, что в доме не работала ни сигнализация, ни камеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летняя Анна (имя изменено) — топ-менеджер международной IT-компании, которая занимается обслуживанием крупнейших банков и разрабатывает для них программное обеспечение. У предприятия есть офисы в Калифорнии, Риге, на Кипре и несколько филиалов в России. Крупные компании обращаются к ним за помощью в роботизации рабочих процессов, а так же обеспечению информационной безопасности.

Недавно в дом Анны, расположенный в Ромашково недалеко от Рублево-Успенского шоссе, вломились грабители. Это произошло несколько дней назад, когда девушка была за границей. Её отец в это время проверял дом, приехав в очередной раз, он увидел, что дверь коттеджа взломана. Мужчина осторожно вошёл внутрь и стал осматривать комнаты. Везде был беспорядок. Он поднялся на второй этаж и заглянул в гардеробную. Там в сейфе Анна хранила деньги и драгоценности. Но в этот день отец не нашёл сейфа дочери в привычном месте. Мужчина сообщил о случившемся в полицию.

— Поступило заявление о том, что в селе Ромашково неизвестные отжав входную дверь проникли в 2-х этажный дом, откуда из гардеробной комнаты похитили металлический сейф, в котором находились две пары наручных часов Ролекс и 1 миллион рублей. Сумма ущерба 3 600 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полиция ищет любых свидетелей. Работу оперативникам осложняет то, что в доме не работала ни сигнализация, ни камеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийцу россиянок на Кипре вычислили по банковской карточке

Тела убитых были закопаны на стройке в горной деревне (подробности)