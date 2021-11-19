«Люди связывают особые ожидания с сохранением нашего этнического многообразия»: в Москве наградили лауреатов П Всероссийской премии «Гордость нации»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 ноября в Центре международной торговли в Москве прошла церемония награждения II Всероссийской общественной премией за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». Мероприятие прошло в рамках форума «Народы России», организованного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Победители получили статуэтку, дипломы и ценные подарки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премия совсем молодая, она была создана в 2020 году по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», В разных уголках многонациональной России трудятся скромные подвижники – хранители национальных традиций, культуры и языка народов, населяющих обширные территории России. Задачи премии «Гордость нации» направлены на повышение статуса и престижности их общественной и профессиональной деятельности, на повышение уровня мотивации и профессиональных компетенций участников этого культурного движения, на создание коммуникационной площадки для обмена опытом между энтузиастами сохранения и развития этнокультур, на содействия дальнейшему развитию и распространению лучших практик в сфере межнациональных (межэтнических) отношений.

«ВАЖНО ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ»

«С национально-культурными автономиями люди связывают особые ожидания, ожидания с сохранением нашего этнического многообразия, границы, культуры, - отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представляя лауреатов премии. - Конечно же, мало пройти все формальные вещи и зарегистрировать ту или иную организацию в Министерстве юстиции. Гораздо важнее и сложнее увлечь, объединить людей, увлечь их своей энергией, своим неравнодушием - и этим людям это удается вполне».

Анатолий Щербак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, в номинации "За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия" победителем стал руководитель Союза народов Самарской области, инициатор создания этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" Ростислав Хугаев, в номинации "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений" победу отдали Марии Ерохиной, Ирине Вейсман и Марии Кармановой. "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей и центров народного творчества" главную награду вручили также троим - представителям Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского (Якутск) Татьяне Парниковой, Николаю Никитину и Екатерине Егоровой.

Евгений Кудымов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В номинации "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях" первое место занял глава совета Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Ростовской области" Владимир Животкевич, в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков" - координатор Федеральной национально-культурной автономии марийцев России Андрей Чемышев, в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" - докторант Южного федерального университета, блогер Жанна Андриевская, "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России" - мастер прикладного искусства республиканского Дома народного творчества (Калмыкия) Дорджи Нандышев.

Марина Лобанова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учрежденную в 2021 году специальную номинацию "За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры народов Севера" получила писатель и поэт из семьи потомственных оленеводов Акулина Стручкова, составительница русско-юкагирского разговорника. Как объявили на церемонии, численность юкагиров в России сегодня составляет всего лишь около 1,6 тыс. человек, при этом на родном юкагирском языке из них говорят не более 200.

Дмитрий Сигида Фото: Михаил ФРОЛОВ

«КАК НАЙТИ ПОДДЕРЖКУ В САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ СИТУАЦИЯХ»

Отметим, что участники награждения также посетили мастер-классы: «Способы самопродвижения, или Как найти поддержку в самых неожиданных ситуациях», эксперт Евгения Михалева – директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и «НКО и современное медиапространство: модели взаимодействия», эксперт Маргарита Лянге – президент межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику, «Гильдия межэтнической журналистики». Лауреаты получили информацию о способах продвижения своих практик (в том числе в медиапространстве), обсудили новые тренды в национальном мире и востребованных проектных направлениях.

Пелагея Тихонова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Далее участников ждала встреча с командой проекта премии: с заместителем руководителя ФАДН России Станиславом Бедкиным, с директором Дома народов России Андреем Березиным, с президентом межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику, с Маргаритой Лянге от «Гильдии межэтнической журналистики» и с директором АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» Евгенией Михалевой. Торжественными моментами встречи стали вручения благодарственных писем участникам конкурса на соискание премии, проекты которых были отдельно отмечены оргкомитетом.

Назим Рзаев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект по организации премии развивают Ассамблея народов России и ФГБУ «Дом народов России» при поддержке Совета при президенте России по межнациональным отношениям, ФАДН, Госдумы, Общественной палаты России и правительства Москвы.