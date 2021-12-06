Министр обороны Украины предложил сделать военных НАТО заложниками Киева

Осознание реалий происходило в голове у Резникова в два этапа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные СМИ, опубликовавшие фейковую карту захвата Россией Украины, не на шутку испугали нового министра обороны Незалежной Алексея Резникова. В полном противоречии со словами своего президента, назвавшего украинскую армию "самой сильной в мире", он кинулся с криками "Рятуйте! Спасайте" к западным союзникам.

Осознание реалий происходило в голове у Резникова в два этапа. Сначала он пытался приструнить Евросоюз, нарисовав апокалиптические последствия "вторжения Россия" для ЕС, заявив, что в таком случае "в Европу ринутся от 3-х до 5-ти миллионов беженцев из Украины". Видимо, в такое количество он оценивает количество местных жителей, поддерживающих нынешние украинские власти. Что уже само по себе примечательно.

Но этого Резникову показалось мало. И он придумал вариант "заградотрядов наоборот". В годы Великой Отечественной на самых тяжелых участках фронта позади стрелковых частей в обороне размещались сводные заградительные отряды, задачей которых было недопущение паники и бегства бойцов с занимаемых позиций. Идея Резникова заключается в том, что такие отряды надо бы разместить прямо на передовой, чтобы "наступающие войска Путина" испугались и в наступление не пошли. Как? Суровый украинский военный гений нашел ответ на каверзный вопрос - рецепт заключается в том, чтобы насытить передовую линию "на позициях вблизи линии фронта" военными из стран НАТО.

- Есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем его расширить. Вместо 50 (военных инструкторов, присланных из Канады – прим. авт.) пошлите 500 инструкторов, - заявил он в интервью The Globe and Mail. - Не менее важно будет размещение солдат Канады, США и Британии на позициях рядом с передовой… В Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь.

Западные СМИ, опубликовавшие фейковую карту захвата Россией Украины, не на шутку испугали нового министра обороны Незалежной Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По мысли главы украинского Минобороны, наличие флагов стран НАТО должно обезопасить украинские окопы от русского наступления.

"Патриоты" в украинских сегментах соцсетей ожидаемо восхитились решительностью Резникова. Оппозиционеры возмутились, что он присвоил себе функции МИД Украины, опередил президента страны и, вообще, вместо дипломатических каналов использует открытое публичное пространство. Хотя стоило бы возмутиться тем, что примитивная хитрость украинского министра обороны служит тому, чтобы военнослужащих НАТО сделать заложниками в украинских окопах.

Можно, однако, отметить, что Алексей Резников весьма слабо представляет себе постсоветскую историю бывших республик СССР. Иначе бы помнил, как американские инструкторы, выдрессировавшие грузинскую армию по стандартам НАТО, тикали впереди грузин от российских войск в 2008-м году, бросая секретную технику и документы на обочинах дорог.

В отличие от украинского министра обороны, хорошую память продемонстрировал начальник Штаба обороны Канады Вейн Эйри, уже ответивший Резникову на страницах того же издания.

- В подобных случаях прежде всего, должна действовать дипломатия. Нам нужно быть очень осторожными, - ответил канадский высокопоставленный военный и еще раз повторил. - Следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия.

И еще раз предостерег украинцев от опрометчивых шагов: "Потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез. Нередко на протяжении всей истории войны начинались из-за потенциальных просчетов".

До свидания, мистер Резников. У вас не срослось. Трудно быть одновременно "хитрее черта и глупее вороны", но при этом добиваться успеха.