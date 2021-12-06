«Все оплачено!»: Киркорова втянули в очередной скандал

Киркоров сам за рулём давно уже не ездит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С самого утра подмосковный дом, где проживает Филипп Киркоров, атаковали журналисты. Ещё бы - повод весомый.

Сайт, где можно в открытом доступе посмотреть все свои долги, сообщил, что артисту светит административный арест за неуплату 90 штрафов от ГИБДД.

Хотя, понятное дело, Киркоров сам за рулём давно уже не ездит.

У Филиппа есть два водителя, которые возят его семью.

Впрочем, дело тут даже не в этом. Как оказалось, долги давно уже погашены.

- Все давно оплатили. Все квитанции об оплате у нас есть. Видимо, сбой какой-то на сайте,-объяснила kp.ru пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Напомним: много лет назад Киркоров попал в аварию, после которой перестал садиться за руль в Москве. Лишь на отдыхе в Майами артист может сам отвезти детей в магазин или в парк аттракционов.