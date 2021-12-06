80% россиян заявили, что пандемия никак не повлияла на отношения в их семье

Пандемия коронавируса с нами уже два года. За это время мир пережил несколько локдаунов, люди стали больше проводить времени дома, со своими близкими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса с нами уже два года. За это время мир пережил несколько локдаунов, люди стали больше проводить времени дома, со своими близкими. Для кого-то это стало непростым испытанием, а кого-то наоборот только сплотило. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как коронавирус повлиял на семейные отношения россиян.

Мы задали вопрос: «Как отразилась пандемия на отношениях в вашей семье?» и выяснили, повлияли ли ковидные ограничения и стресс на психологическое здоровье в российских семьях.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Как выяснилось, большинство опрошенных не заметили никаких перемен с начала пандемии. 80% респондентов сообщили, что эпидемия коронавируса и все ее последствия никак не отразились на отношениях в их семьях.

«Да ничего не изменилось, все как и раньше было», - говорит одна из опрошенных.

«Никак не отразилась, все так же», - соглашается другой.

Зато еще 10% опрошенных заявили, что пандемия их семью сплотила, люди стали больше проводить вместе и больше заботиться друг о друге.

«Мы с мужем оба переболели. Семья сплотилась, произошла переоценка ценностей!», - рассказывает участница исследования.

«В пандемию наша семья стала больше времени проводить вместе, мы полюбили настольные игры», - признается другой.

Оставшиеся 10% пожаловались на неблагоприятную психологическую обстановку в семье. Так, 7% отметили, что хоть и стали больше проводить времени с семьей, но и ругаться тоже стали чаще. Еще 3% и вовсе признались, что коронавирус и его последствия привели к тому, что их семья распалась.

«Пандемия очень плохо отразилась на нашей семье. Мы устали. Нервы и силы на пределе», - признается участница опроса.

«Практически не видимся с близкими родственниками и друзьями», - добавляет другая.

«За пандемию многие развелись, и многие нашли себе вторую половинку, я сама лично несколько раз наблюдала такое»», - отмечает третья.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,8 тысячи человек.

Напомним, ранее психолог Борис Герцберг рассказал читателям KP.RU, как сохранить психическое здоровье и хорошие отношения, находясь с семьей на карантине.