80% россиян заявили, что пандемия никак не повлияла на отношения в их семье

Пандемия коронавируса с нами уже два года. За это время мир пережил несколько локдаунов, люди стали больше проводить времени дома, со своими близкими.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пандемия коронавируса с нами уже два года. За это время мир пережил несколько локдаунов, люди стали больше проводить времени дома, со своими близкими. Для кого-то это стало непростым испытанием, а кого-то наоборот только сплотило. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как коронавирус повлиял на семейные отношения россиян.
Мы задали вопрос: «Как отразилась пандемия на отношениях в вашей семье?» и выяснили, повлияли ли ковидные ограничения и стресс на психологическое здоровье в российских семьях.
Фото: Дмитрий ОРЛОВ
Как выяснилось, большинство опрошенных не заметили никаких перемен с начала пандемии. 80% респондентов сообщили, что эпидемия коронавируса и все ее последствия никак не отразились на отношениях в их семьях.
«Да ничего не изменилось, все как и раньше было», - говорит одна из опрошенных.
«Никак не отразилась, все так же», - соглашается другой.
Зато еще 10% опрошенных заявили, что пандемия их семью сплотила, люди стали больше проводить вместе и больше заботиться друг о друге.
«Мы с мужем оба переболели. Семья сплотилась, произошла переоценка ценностей!», - рассказывает участница исследования.
«В пандемию наша семья стала больше времени проводить вместе, мы полюбили настольные игры», - признается другой.
Оставшиеся 10% пожаловались на неблагоприятную психологическую обстановку в семье. Так, 7% отметили, что хоть и стали больше проводить времени с семьей, но и ругаться тоже стали чаще. Еще 3% и вовсе признались, что коронавирус и его последствия привели к тому, что их семья распалась.
«Пандемия очень плохо отразилась на нашей семье. Мы устали. Нервы и силы на пределе», - признается участница опроса.
«Практически не видимся с близкими родственниками и друзьями», - добавляет другая.
«За пандемию многие развелись, и многие нашли себе вторую половинку, я сама лично несколько раз наблюдала такое»», - отмечает третья.
Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,8 тысячи человек.
Напомним, ранее психолог Борис Герцберг рассказал читателям KP.RU, как сохранить психическое здоровье и хорошие отношения, находясь с семьей на карантине.