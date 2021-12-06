У двух россиян выявлен омикрон-штамм: что известно об этом варианте коронавируса

Омикрон обнаружен у двух россиян, прибывших из ЮАР. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Вариант коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон обнаружен у двух россиян, прибывших из ЮАР, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Штамм-омикрон был обнаружен при помощи ПЦР-тестирования.
Вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.529 или Омикрон впервые обнаружен в Ботсване 9 ноября 2021 года. Первыми его описали ученые из ЮАР в 20-х числах ноября, и почти сразу ВОЗ созвала чрезвычайное заседание, чтобы рассмотреть этот вариант более пристально с участием международных экспертов.
Считается, что Омикрон стал результатом мутаций в организме человека с скомпрометированным иммунным статусом. Есть предположения, что он мог страдать от ВИЧ и организм так называемого «нулевого» пациента стал своеобразным инкубатором для ускоренной мутации вируса.
По сообщениям ВОЗ штамм-омикрон найден в 38 странах мира, в числе которых Испания, Австрия, Япония, Франция, Австралия, Бельгия, Ботсвана, Канада, Чехия, Дания, Германии, Китай, Израиль, Италия, Нидерланды, Португалия, ЮАР, Швеция, Великобритания, Россия.
Есть вероятность того, что Омикрон является более заразным вариантом вируса по сравнению с другими вариантами, то есть легче передается от человека к человеку. Ученые определили около 30-ти существенных изменений в S-белке Омикрона, при помощи которого вирус проникает в клетки организма. Омикрон развил множественные мутации и в основных белках вируса. Поэтому ВОЗ признала этот вариант «вызывающим беспокойство».
Также известно, что на юге Африки, Омикрон быстро распространяется и становится основным, вытесняя Дельту.
По первым данным, поступившим из Южной Африки, где зараженных штаммом-омикрон – десятки людей, болезнь переносится пациентами легко. Среди основных симптомов – головная боль, усталость, ломота в теле. Однако в ЮАР, например, Омикроном в основном заразились молодые люди в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, поэтому неизвестно, как болезнь будет развиваться у людей из других групп. На данный момент не умер ни один пациент с COVID-19, вызванном омикрон-штаммом.
Также ученые предполагают, что Омикрон научился обходить антительную защиту. Об этом говорит тот факт, что в Южной Африке среди первых зараженных были вакцинированные люди, а среди заболевших – многие уже переболели ковидом раньше. Сейчас основные вакцины от коронавируса проходят проверку на эффективность относительного нового омикрон-штамма.