У двух россиян выявлен омикрон-штамм: что известно об этом варианте коронавируса

Омикрон обнаружен у двух россиян, прибывших из ЮАР. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вариант коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон обнаружен у двух россиян, прибывших из ЮАР, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Штамм-омикрон был обнаружен при помощи ПЦР-тестирования.

1. КАК ПОЯВИЛСЯ ОМИКРОН

Вариант коронавируса SARS-CoV-2 B.1.1.529 или Омикрон впервые обнаружен в Ботсване 9 ноября 2021 года. Первыми его описали ученые из ЮАР в 20-х числах ноября, и почти сразу ВОЗ созвала чрезвычайное заседание, чтобы рассмотреть этот вариант более пристально с участием международных экспертов.

Считается, что Омикрон стал результатом мутаций в организме человека с скомпрометированным иммунным статусом. Есть предположения, что он мог страдать от ВИЧ и организм так называемого «нулевого» пациента стал своеобразным инкубатором для ускоренной мутации вируса.

2. ГДЕ РАСПРОСТРАНЕН ОМИКРОН

По сообщениям ВОЗ штамм-омикрон найден в 38 странах мира, в числе которых Испания, Австрия, Япония, Франция, Австралия, Бельгия, Ботсвана, Канада, Чехия, Дания, Германии, Китай, Израиль, Италия, Нидерланды, Португалия, ЮАР, Швеция, Великобритания, Россия.

3. ПРО ЗАРАЗНОСТЬ ОМИКРОН-ШТАММА

Есть вероятность того, что Омикрон является более заразным вариантом вируса по сравнению с другими вариантами, то есть легче передается от человека к человеку. Ученые определили около 30-ти существенных изменений в S-белке Омикрона, при помощи которого вирус проникает в клетки организма. Омикрон развил множественные мутации и в основных белках вируса. Поэтому ВОЗ признала этот вариант «вызывающим беспокойство».

Также известно, что на юге Африки, Омикрон быстро распространяется и становится основным, вытесняя Дельту.

4. КАК БОЛЕЮТ ШТАММОМ-ОМИКРОН

По первым данным, поступившим из Южной Африки, где зараженных штаммом-омикрон – десятки людей, болезнь переносится пациентами легко. Среди основных симптомов – головная боль, усталость, ломота в теле. Однако в ЮАР, например, Омикроном в основном заразились молодые люди в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, поэтому неизвестно, как болезнь будет развиваться у людей из других групп. На данный момент не умер ни один пациент с COVID-19, вызванном омикрон-штаммом.

Также ученые предполагают, что Омикрон научился обходить антительную защиту. Об этом говорит тот факт, что в Южной Африке среди первых зараженных были вакцинированные люди, а среди заболевших – многие уже переболели ковидом раньше. Сейчас основные вакцины от коронавируса проходят проверку на эффективность относительного нового омикрон-штамма.