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Происшествия6 декабря 2021 12:20

13-летний школьник погиб, запутавшись в качелях

Мальчик играл во дворе и угодил в смертельную ловушку
Иван РУНЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мальчик встал ногами на веревочную конструкцию и, не удержав равновесие, сорвался вниз

Мальчик встал ногами на веревочную конструкцию и, не удержав равновесие, сорвался вниз

Фото: Shutterstock

Трагедия произошла в одном из частных домов в деревне Альгинка в Ирбейском районе Красноярского края. В выходные 13-летний школьник Иван К.* отдыхал дома и скучал. Мальчик отпросился у мамы пойти во двор, где в сарае у него были сооружены самодельные качели из веревок. Ваня встал на веревки ногами и стал раскачиваться взад-вперед, когда случайно соскользнул и упал. Одна из веревок обмоталась вокруг шеи ребенка. Выбраться из смертельной ловушки школьник уже не смог.

«Во дворе одного из частных домов в деревне Альгинка был обнаружен погибшим ученик 8 класса местной школы 13-летний Иван К.* Ребенок играл на веревочных качелях в сарае. Установлено, что мальчик встал ногами на веревочную конструкцию и, не удержав равновесие, сорвался вниз. Одна из веревок обмоталась вокруг шеи подростка и вызвала удушение. Ребенок скончался», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья погибшего мальчика считается благополучной и на учетах не состоит. Ребенка обнаружил его отец, когда пошел во двор проверять почему сын долго не приходит в дом.

О произошедшем доложено в Главное следственно управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В настоящий момент следователи проводят проверку.

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