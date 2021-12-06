13-летний школьник погиб, запутавшись в качелях

Мальчик встал ногами на веревочную конструкцию и, не удержав равновесие, сорвался вниз Фото: Shutterstock

Трагедия произошла в одном из частных домов в деревне Альгинка в Ирбейском районе Красноярского края. В выходные 13-летний школьник Иван К.* отдыхал дома и скучал. Мальчик отпросился у мамы пойти во двор, где в сарае у него были сооружены самодельные качели из веревок. Ваня встал на веревки ногами и стал раскачиваться взад-вперед, когда случайно соскользнул и упал. Одна из веревок обмоталась вокруг шеи ребенка. Выбраться из смертельной ловушки школьник уже не смог.

«Во дворе одного из частных домов в деревне Альгинка был обнаружен погибшим ученик 8 класса местной школы 13-летний Иван К.* Ребенок играл на веревочных качелях в сарае. Установлено, что мальчик встал ногами на веревочную конструкцию и, не удержав равновесие, сорвался вниз. Одна из веревок обмоталась вокруг шеи подростка и вызвала удушение. Ребенок скончался», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья погибшего мальчика считается благополучной и на учетах не состоит. Ребенка обнаружил его отец, когда пошел во двор проверять почему сын долго не приходит в дом.

О произошедшем доложено в Главное следственно управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В настоящий момент следователи проводят проверку.