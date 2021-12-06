Американский посол в Москве учится мыть полы в туалетах

Джон Салливан научился смешивать растворы для уборки туалетов, а также работать с поломоечной машиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда весной этого года МИД России в качестве ответной меры на враждебные действия включил США и Чехию в список «недружественных стран» и ввел для этих стран запрет на прием на работу в свои диппредставительства в нашей стране россиян и граждан третьих стран, «КП» предсказывала, чем это может закончиться. А именно, дипперсоналу придется осваивать смежные профессии: повар-атташе, советник-уборщик…. Оказалось, что все еще хуже.

The Washington Post в статье, посвященной кризису в дипотношениях России и США, рисует жуткую картину из жизни американских дипломатов в Москве:

- В посольстве настолько не хватает людей, что многим сотрудникам пришлось взять на себя дополнительную работу. Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов, а также работать с поломоечной машиной на случай, если поддержка персонала еще больше уменьшится во время пандемии.

Посол сверхдержавы с половой тряпкой в руках убирающий туалеты - это, интересно, немыслимое унижение или проявление державной сверхгордости? Видимо, ломать голову над таким вопросом в Госдепе устали и, как пишут авторы статьи, американцы «совершают тихий прорыв в вопросе укомплектования персонала посольства в Москве». Разумеется, в дипломатии, в отличие от военных действий, прорыва можно добиться только на обоюдной основе. Поэтому без лишних публичных разговоров Россия и США пытаются найти выход из того тупика, в котором диппредставительства двух стран оказались после американских односторонних шагов и российских ответных мер.

Начали, и тут сомнений ни у кого нет, американцы еще при Трампе: массовые высылки российских дипломатов по всяким надуманным поводам, возмутительный по всем нормам международных отношений захват зданий, принадлежащих России на правах собственности. Разумеется, была и «ответка», завершившаяся наделением США статусом «недружественной страны» со всеми вытекающими. Итог многолетних дипломатических обменов «око за око» для американцев таков: пять лет назад персонал их посольства в Москве составлял 1200 человек, сегодня - всего 120.

Посольство США в Москве приостановило визовые и другие консульские услуги. Были закрыты американские консульства во Владивостоке и Екатеринбурге. Если дипломатам двух стран не удастся договориться, то, как пишут авторы статьи в The Washington Post, впереди маячила бы перспектива того, что некому было из Москвы писать телеграммы в Госдеп… То есть логическое завершение «дипломатической войны» - немыслимое для двух сверхдержав фактическое закрытие своих посольств.

До этого, похоже, все же не дойдет. Позиция России в очередной раз была на днях озвучена главой МИД Сергеем Лавровым: просто обнулить все ограничения и вернуться к нормальному, уважительному функционированию наших дипломатических миссий. И хотя остаются крайне острые проблемы - такие, как ограничение американцами срока пребывания наших дипломатов в их стране тремя годами, - они обсуждаются. Решение, как предсказывают сами американцы, может быть достигнуто еще в этом месяце. И вполне уместно предположить, что завтрашний разговор президентов двух стран может оказаться решающим и для этой проблемы.

Но что хотелось бы отметить особо - это параллельную жизнь «пропагандистской» и реальной дипломатии. Глава Госдепа уже просто утомил своими грозными предупреждениями Москвы о новых санкциях за «неразумные» шаги против Украины. А не связано ли это его беспокойство, если отбросить лукавую природу всех разговоров об «агрессивности» России, с отсутствием достоверной информации об истинных намерениях Кремля? И не поэтому ли Вашингтон пытается с нами все-таки договориться? Ведь сейчас американский посол, вместо того, чтобы руководить работой по «выяснению всеми законными средствами условий и событий в государстве пребывания» (согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях) занимается тем, что учится мыть полы в туалетах.