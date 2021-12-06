Известная певица прилюдно отчитала Леру Кудрявцеву: "Это аморально"

Телеведущая опешила от выпада артистки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нешуточные страсти кипят в эфире музыкального шоу "Суперстар. Возвращение". То Алена Апина разразится гневной отповедью в адрес операторов передачи. Мол, те сделали из нее "жирную бабищу". Теперь вот певица Татьяна Залужная, известная широкой публике под псевдонимом Любаша, прилюдно отчитала Леру Кудрявцеву.

Певица Любаша в очередном выпуске шоу "Суперстар. Возвращение" выступила с песней "Не волнуйтесь, тетя". Композицию она представила на суд телезрителей и строго жюри в новой аранжировке.

Вот только идея артистки не понравилась одному из членов жюри Лере Кудрявцевой. Она прямо заявила об этом Татьяне Залужной. После чего блондинка прошлась и по манере исполнения самой Любаши. "Я выражаю свою точку зрения. У нас есть список замечательных артистов, я понимаю, с кем могу сравнить. Хотела, чтобы вы меня удивили, но вы не удивили", - заявила телеведущая и поставила артистке ноль баллов.

Любашу такой исход никак не устроил. В довольно резкой форме певица принялась отчитывать Леру. "Человеку профессиональному нельзя такое ставить вообще, Лера. Вы вообще не поющий человек, не музыкант, не имеете права так поступать! Просто нет морального права, это просто аморально", - сказала, как отрезала, Залужная.

Конфликт не удалось сгладить даже ведущим. Любаша продолжала настаивать на том, что Кудрявцева судила ее необъективно, так как не является профессионалом в музыкальной области.

Телеведущая была очень оскорблена словами певицы. "Вы меня оскорбили. Мне не понравилось, мне это не близко. Это некрасиво", - заявила огорченная Лера.

Меж тем Любаше по итогам этого выпуска пришлось покинуть проект. Члены жюри объявляли лучшего и худшего исполнителя недели. Исполнительница оказалась на последнем месте.

Стоит отметить, что это не первая скандальная ситуация в эфире передачи. Ранее Кудрявцевой досталось от Юлиана. Потом певица Анастасия в пух и прах раскритиковала стилистов шоу. А следом операторам досталось от певицы Алены Апиной. Артистка пожаловалась, что из нее сделали какую-то несчастную во всех отношениях "жирную бабищу".