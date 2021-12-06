Наследник агропредприятия в Ростовской области вот уже 6 лет не может вступить в свои законные права

Велика Россия и в регионах ее такие сюжеты закручиваются, что хоть остросюжетный сериал снимай про наши порядки - про рейдеров и странные уголовные дела. Например, в Ростовской области вот уже несколько лет развивается совершенная абсурдная история. Молодой человек после смерти своего родного отца пытался доказать свое право на долю в наследстве, а в итоге сам оказался фигурантом уголовного дела - кто-то явно пытается «нейтрализовать» законного наследника, отодвинув его в сторону. Потому что на кону преуспевающее аграрное предприятие стоимостью более 3 млрд рублей.

«Известные правозащитники, адвокаты и журналисты пытаются привлечь внимание к этой истории Генерального прокурора Игоря Краснова и других правоохранителей», - пишет издание «Версия».

ИНЖЕНЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА, ДЕПУТАТ

Но обо всем в по порядку. Небольшой экскурс в историю.

- Владимир Михайлович Касьяненко в его родной Ростовской области был человеком небезызвестным.

- Еще в середине 1970-х он, на тот момент совсем еще молодой специалист, вместе с семьей перебрался в колхоз им. «Военсовета СКВО» и занял пост главного инженера-электрика.

- Сам колхоз, надо сказать, с историей. Появился он еще в 1920-м на землях сбежавшего за границу казачьего генерала. В 1930-х здесь начали разводить верховых лошадей для Красной армии (отсюда и название такое). Но параллельно занимались свиноводством, производством молока, на больших своих полях выращивали различные сельхозкультуры.

- Владимир Касьяненко в 1989 году стал председателем колхоза и в лихолетье 1990-х, когда все вокруг рушилось, сумел удержать аграрное предприятие на плаву. В 1993-м колхоз был реорганизован в Акционерное общество закрытого типа (позже - ЗАО), а Касьяненко стал сначала его председателем, а затем и президентом.

- С 1994 года Касьяненко в течение пяти созывов был депутатом Законодательного собрания Ростовской области.

- В 2007 году Касьяненко (на тот момент ему уже 60 лет) решил развестись со своей супругой Лидией, с которой они прожили более 35 лет и прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы.

- Новая пассия агро-«короля» Елена Григорьева (далее - Касьяненко) была намного моложе и воспитывала дочь Анну от первого брака. Как говорят, своей первой семье - бывшей жене Лидии и сыну Денису - владелец СКВО обещал помогать. Более того, они оба продолжали работать на предприятии.

- А в 2015-м мужчина стремительно скончался от онкологии. Настолько стремительно, что попрощаться с ним не успели ни родной сын, ни брат - Анна Касьяненко родственников к умирающему мужу просто не допустила.

«МЕНЯ «ТРАМБОВАЛИ», ПОКА НЕ ДОБИЛИСЬ ОТКАЗА»

Завещания Владимира Касьяненко не оставил. По закону все его имущество должны были разделить (по 1/3) между тремя наследниками - сыном от первого брака, новой женой Еленой Касьяненко и ее дочерью Анной, которую Касьяненко-старший удочерил еще в подростковом возрасте. Казалось бы, все логично и просто. Но не тут-то было…

Тут еще нужно рассказать, что на текущий момент представляет из себя агропредприятие «СКВО». Это 16,5 тысяч га посевных площадей, на которых выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, горох, лен и ячмень. В свинокомплексе единовременно на откорме находятся до 15 тысяч поросят. Плюс 2,8 тысяч коров (половина - дойное стадо). На текущий момент в «СКВО» работает более 400 человек. Словом, это действительно крупное сельскохозяйственное предприятие. Лакомый кусочек!

И вокруг этого актива покойного депутата началась настоящая «Игра престолов».

После похорон Касьяненко-старшего внезапно выяснилось, что в пользу Елену от своей доли наследства отказалась сначала ее дочь Анна, а затем и Денис.

Как это произошло, подробно рассказывала «Российская газета»:

«Денис о тех событиях вспоминает так: «После похорон по инициативе Елены я с ней и ее охранником приехал к ее знакомому нотариусу Ларионову. Я ехал открывать наследство. Тот закрыл дверь на ключ, оставив охранника снаружи. Нотариус и Елена потребовали от меня отказаться от наследства в ее пользу, говорили о каких-то бандитах, которые якобы ее преследуют, что нас всех могут убить... Сказали, что Елена выплатит мне какую-то компенсацию. Я был психологически подавлен. Меня «трамбовали», пока не добились отказа от наследства, выдали нотариальное обязательство о компенсации моей доли наследства без указания стоимости, т.е. пустую бумажку. Вот так меня лишили наследства».

В тот же день Денис отошел от шока и рассказал о сложившейся ситуации адвокату. А тот, мягко говоря, очень удивился: с точки зрения закона такой финт отказа от наследства нелегитимен, невозможен!

ВОПРЕКИ РЕШЕНИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА

Денис Касьяненко снова связался с Еленой, пытался донести до нее, что его отказ не имеет законной силы, но тщетно.

Пришлось идти в суд.

«В 2016 году суд восстановил Дениса в его правах на наследство, что подтвердил и Верховный Суд страны, отклонив все жалобы Елены Касьяненко, - пишет «Версия». - Но с этого времени Денис не может вступить в свои права, Елена, Анна Касьяненко, ее муж Анатолий Ефанов забросали его исками, требуя от судов вообще признать Дениса незаконным наследником, заявив в суде, что мол много жалуется, мешает им управлять хозяйством».

То есть, несмотря на решение Верховного (!) суда законный наследник вот уже пять лет не может получить свою долю в наследстве. Звучит как нонсенс. Но это так.

В 2019-м Денис Касьяненко обратился за помощью в Следственный комитет по Ростовской области. Там провели проверку, истребовали документы, усмотрели мошенничество и возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере» - его фигурантами стала Елена Касьяненко и «неустановленные лица».

«Однако спустя четыре дня Ростовская областная прокуратура отменила постановление и постановила вернуть материалы для проведения дополнительной проверки, - сообщает «Российская газета». - Как писали СМИ, проверки продолжались до весны 2021 года, попутно вскрывая факты хищения денежных средств СЗАО «СКВО». Как сообщали СМИ, по версии следствия, Анна Касьяненко оформила свою домработницу помощником гендиректора и путем перечислений средств на банковские карты выплатила средствами компании более 20 млн рублей, которые «ушли» в дорогие бутики Вены и Гамбурга».

Интересные цифры публикует «РГ». Годовой оборот «СКВО» - 1,2 млрд рублей. А прибыль, которую предприятие показало по итогам 2020 года - всего 2,6 миллионов рублей. Такие показатели, согласитесь, сложно назвать эффективным менеджментом.

По одной из версий, Дениса Касьяненко не хотят пускать в управление активами покойного отца, потому что:

- во-первых, не хотят отдавать ему законное наследство

- во вторых, сразу могут всплыть все схемы по выводу денег из на самом деле успешного предприятия,

- и в-третьих, на посту управленца он покажет акционерам, что реальные ежегодные дивиденды могут быть значительно выше.

«НЕВИНОВАТА Я. ОН САМ ПРИШЕЛ!»

К слову, все это время Елена Касьяненко доказывала в официальных органах, что ее покойный муж ушел от первой жены не в 2007 году, как гласят документы ЗАГС, а еще в 1994-м. Тогда она была молодым врачом, жила в законном браке с неким Подсвировым. Со слов Елены, любовь у них с Владимиром Касьяненко закрутилась такая, что преуспевающий бизнесмен переехал из колхоза из своего особняка в ее ростовскую коммуналку, где жил с ней, ее дочкой, и мамой Лены и, получается, каждый день ездил туда-сюда на работу около 300 километров. (Таким образом женщина стремится доказать, что основные капиталы были нажиты предпринимателем в период фактического проживания с ней, а не с Лидией). Дочку Анну от первого брака, отцом которой официально является первый муж Подсвиров, хитроумная Елена назвала внебрачной дочкой агрария Касьяненко.

Звучит нелепо, но Елена Касьяненко предоставляла в доказательство различные поддельные бумаги и справки.

«Разработанная хитроумная схема, со справками о совместном проживании до брака, вскрылась, - рассказала в своем материале «Версия». - Чтобы доказать факт ухода Владимира Касьяненко в другую семью на 13 лет раньше, в похозяйственную книгу была внесена запись карандашом, что Владимир Михайлович якобы съехал в 1994 году. На основании такой приписки потом была выдана справка, в которой стояли только даты - о карандаше ни слова. Основываясь на этих поддельных справках и выдуманной истории жизни вне законного брака с аграрием Касьяненко, Батайский городской суд Ростова-на-Дону, а вслед за ним и областной вынесли решение о передаче Елене половины всего имущества покойного, в том числе и хозяйства, которое отменил Верховный Суд РФ».

ДЕЛО ДОНСКИХ ПРОКУРОРОВ

«В 2019-м отмену дела на Елену одобрил прокурор Ростовской области Юрий Баранов - тот самый, который год спустя неожиданно, как писали СМИ, подал в отставку, недоработав всего два месяца до пенсионного возраста...» - еще цитата из расследования «Российской газеты».

Известный журналист Андрей Караулов уже несколько лет пытается привлечь внимание к беспределу вокруг Дениса Касьяненко и его доли в наследстве. На своем канале в Ютюбе он рассказал, что в свое время направлял материалы генеральному прокурору России Игорю Краснову. И тогда реакция была.

«Генпрокурор Игорь Краснов обращается к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием отменить постановление, которое вынесли Рощин и Баранов, - сообщил Караулов. (Рощин - теперь уже бывший прокурор одного из районов Ростова-на-Дону, Баранов - экс-прокурор области, - Авт.). - Предполагаю, что после этой истории Рощин и Баранов лишились своих постов, потому что грубо все было сделано. Снять прокурора области - это целая история!»

Однако сейчас, по словам Караулова, ситуация становится еще более абсурдной. 25 ноября уголовное дело возбуждено уже на самого Дениса Касьяненко. О якобы ложных показаниях. «Мол он придумал всю историю с наследством и подал заявление в СК России по Ростовской области в 2019 году в отношении Елены Касьяненко», - пишет «Версия».

«УГОЛОВНОЕ ДЕЛО - ЧТОБЫ НЕ ЛЕЗ, КУДА НЕ НАДО»

Парадокс. Абсурд. Нонсенс. То есть, Верховный суд еще несколько лет назад признал, что Касьяненко-младшего отстранили от наследства незаконно, а теперь на мужчину заводят уголовное дело, обвиняют, что он всю эту историю выдумал. «По чисто административному спору человеку впаяли уголовную статью и отправили под стражу. Такого еще в мировой практике не было! - комментирует последние события Андрей Караулов. - Кому-то очень не хочется, чтобы Денис Касьяненко получил свои права на свою долю в наследстве. На него возбуждается уголовное дело. Мое предположение: чтобы не лез, куда не надо и не мешал серьезным людям делать свой бизнес».

Андрей Караулов уже обратился с открытым письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой навести порядок:

«Если вы не вмешаетесь, если вы не дадите оценку деятельности своего сотрудника, подполковника Горбенко С. С., эта история как раковая опухоль, Владимир Александрович, разрастется до невиданных размеров. Каждый может оказаться в тюрьме за то, что защищал свои права? Очень надеюсь, что в установленные законом сроки я и мои зрители получим государственный ответ».