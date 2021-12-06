Первая в России: «Магнитка» получила «золотую» аккредитацию Investors in People

Магнитогорский металлургический комбинат получил «золотую» аккредитацию британского стандарта Investors in People, где оценивается качество работы с персоналом. Обратим внимание, в 2021 году ММК впервые подал заявку для аккредитации в Investors in People. Предприятие с первой попытки завоевала «золотой» статус, минуя «стандарт» и «серебро», что свидетельствует об очень высоком качестве кадровой работы. На текущий момент ММК – единственная крупная отечественная компания, удостоенная аккредитации Investors in People, тем более в «золотом» статусе. Ранее на территории России аккредитацией IIP обладали только иностранные предприятия.

«Безусловно, мы рады, что высокое качество управления персоналом на Магнитогорском металлургическом комбинате подтверждено теперь и на международном уровне, – говорит директор по персоналу ММК Олег Кийков. – Внимание ММК к работникам, наша деятельность по обеспечению безопасности, социальные гарантии и возможности для развития, которые мы предоставляем сотрудникам, – все это доказывает, что мы действительно инвестируем в людей. Таков один из главных принципов работы Магнитки».

«Получить «золото» с первой попытки – это выдающийся результат, – отмечается в комментарии Investors in People. – Во всех областях своей работы ММК продемонстрировал эффективность кадровой политики, высокую степень вовлеченности персонала и ощутимые положительные результаты работы с людьми».

ММК активно работает с персоналом, заботясь о его безопасности, обеспечивая для работников благоприятные условия труда, социальные гарантии и возможности к саморазвитию. По итогам изучения заявки Магнитогорского металлургического комбината и общения с рядовыми работниками различных подразделений, эксперты IIP присвоили компании оценку в 704 балла из максимума в 900, что выше среднего результата для производственных компаний (688 баллов). Особенно высокую оценку ММК получил по критериям «структурирование работы» и «обеспечение непрерывного роста».

Стандарт качества Investors in People был разработан в 1991 году в Великобритании при участии Британской конфедерацией промышленников и Британского конгресса профсоюзов. Действует более чем в 80 странах. Сертификат IIP считается престижным во всем мире и повышает привлекательность любой фирмы как для инвесторов, так и для сотрудников.