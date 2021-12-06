«Пришел человек на час, спасибо ему надо сказать»: Володин о факторах развития волонтерских движений в России

Председатель Госдумы Володин призвал доработать закон о добровольчестве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Добровольчество стало главной темой парламентских слушаний 6 декабря в понедельник. Для этого в Москву съехались 120 человек из общественных организаций со всей страны. Звучали жалобы, предложения и критика. Скоро, все наедятся, будет и польза.

Еще лет 10 — 15 назад слово такого — волонтер — никто особо не знал. А теперь если ты не записан ни в какой добровольческий клуб или отряд, значит скучно живешь. Волонтеры помогают бабушкам продукты разносить, как когда-то тимуровцы. Не обходится без них, шустрых парней и девушек в одинаковых футболках, и ни одно крупное спортивное мероприятие, типа Чемпионата мира по футболу или Олимпиады. Молодежь массово вербуют в волонтеры при любом крупном событии. Взрослые люди выбирают себе задания по интересам сами. Вступить легче — легкого, а задания всем найдут. Согласно неофициальным данным около 15 % россиян задействованы в добровольческих движениях.

О том, какую важную роль волонтерским движениям отводит государство понять не сложно. Даже праздник специальный учредил президент своим специальным указом — День волонтерства. Отмечают 5 декабря. А в 2018 принят специальный закон «О волонтерстве и добровольчестве». Вот его-то и еще ряд других вопросов обсудили сегодня на Охотном ряду на парламентских слушаниях посвященных чему? Правильно, волонтерству.

Для дискуссий пригласили аж 120 человек со всей России, все представители каких-либо организаций. Они и были гласом народа, рассказав о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться и о законодательные барьерах, которые мешают развитию добровольческого движения.

А уважаемые слуги народа в лице председателя Володина, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, лидера ЛДПР Жириновского, и других чиновников высокого ранга этому глас внимательно слушали. Делали выводы и тут же принимали решения. Кстати, среди них теперь и свой человек для всех добровольцев, один из самых известных волонтеров в РФ, координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. Он буквально только что был избран депутатом ГД и уже занимает пост заместителя председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

И хотя начали с приятного — с фотовыставки (в Госдуме любят устраивать подобные вернисажи по актуальным проблемам), очень быстро перешли к проблемам.

- Татьяна Александровна, мы здесь собрали ребят со всей страны. То, что они молодцы, ни у кого сомнений нет, - обратился Володин к Илюшниковой. - Но мы с чем уйдем после этого разговора? Вы представляете ключевое министерство, которое внесло законопроект в 2018 году, мы его приняли. Но сейчас всем очевидно, что закон имеет недоработки. Вот они,- показывая на волонтеров, - молодцы, а мы не молодцы. Поэтому давайте мы с вами сделаем так, чтобы они развивалась не вопреки, а благодаря принятым решениям.

Председатель Госдумы распорядился МЭРу и Росмолодежи в самые кратчайшие сроки, в месячный срок дать оценку тем нормам, которые требуют доработки, и найти пробелы, которые надо восполнить. И отметил, что важно так все прописать, чтобы бюрократия на низах — в добровольческих организациях — была минимализирована.

- Это гражданская активность. На час пришел, на полчаса пришел человек, спасибо надо сказать. Поэтому давайте вот эти принципы все-таки незыблемыми оставим, а иначе... Учет и контроль важен, только в другой сфере. Важно не забюрократизировать добровольчество. И с этими отчетами не дойти понятно до какого состояния. Нам надо с вами создать условия, чтобы часть своих полномочий государство отдавало тем, кто выполнит их более эффективно, более ответственно, но за меньший ресурс.

В пример парламентарий привел частные приюты для собак, где от госмашины требуется только лишь корм закупить. А вместо этого часто строятся муниципальные приюты за огромные деньги.

И замминистра и представители Росмолодежи согласно кивали. А волонтеры, все рассказывали и рассказывали — о том, как сложно получить помещение, и как сложно потом его не потерять, ведь оплата по счетам за ЖКУ огромная. Что попасть в социальные учреждения — приюты, больницы, дома престарелых — волонтерам часто практически невозможно.

Поговорили, поговорили и разошлись. Волонтеры, приехавшие в столицу со всей страны, пошли гулять по нарядным новогодним улицам. Когда еще в Москве побываешь? А чиновники думать и готовить изменения в законодательные акты, а значит в и в жизни людей.