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22 декабря 2021 5:45

Из банкира в банкроты: В чем на самом деле обвиняют сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова

Сын Павла Астахова брал кредиты на компании, которые изначально не планировали возвращать займы
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Антон Астахов.

Антон Астахов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Невиновен, - эту фразу как мантру в Головинском районном суде Москвы повторял Антон Астахов, сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова.

Последний еще до высокой государственной должности прославился как ведущий телевизионных судебных шоу. На экранах он появлялся в мантии и покорил всю страну своими пусть и бутафорскими, но все же такими справедливыми телевизионными приговорами. Конечно, Астахов-старший пришел в суд, где его сыну предъявили обвинение по статье 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

С декабря 2009 года по 2016 год Павел Астахов занимал должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

С декабря 2009 года по 2016 год Павел Астахов занимал должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Свою вину Антон Астахов активно отрицал в течение всего заседания. А обвиняют его в хищении огромной суммы - более 1 миллиарда рублей. Срок светит реальный: до 10 лет лишения свободы плюс штраф.

По версии следствия, вместе с партнером Астахов получил кредиты на аффилированные компании, которые изначально не планировали возвращать займы. Второй обвиняемый объявлен в международный розыск. По оперативным данным, он может находиться в Болгарии, поскольку имеет второе гражданство в этой стране.

Еще летом в отношении Антона Астахова была введена процедура реструктуризации долгов и признании банкротом.

Еще летом в отношении Антона Астахова была введена процедура реструктуризации долгов и признании банкротом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Защитники Астахова-младшего с ходу заверили суд, что их клиент бежать не планирует.

- Антон Астахов имеет постоянную прописку в Москве. На иждивении у него жена и трое детей, - приводили адвокаты аргументы против отправки их подзащитного в СИЗО.

В итоге Астахов-младший вместе с отцом из суда уехал на такси. Сейчас Антон под домашним арестом.

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