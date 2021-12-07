Из банкира в банкроты: В чем на самом деле обвиняют сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова

Антон Астахов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Невиновен, - эту фразу как мантру в Головинском районном суде Москвы повторял Антон Астахов, сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова.

Последний еще до высокой государственной должности прославился как ведущий телевизионных судебных шоу. На экранах он появлялся в мантии и покорил всю страну своими пусть и бутафорскими, но все же такими справедливыми телевизионными приговорами. Конечно, Астахов-старший пришел в суд, где его сыну предъявили обвинение по статье 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

С декабря 2009 года по 2016 год Павел Астахов занимал должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Свою вину Антон Астахов активно отрицал в течение всего заседания. А обвиняют его в хищении огромной суммы - более 1 миллиарда рублей. Срок светит реальный: до 10 лет лишения свободы плюс штраф.

По версии следствия, вместе с партнером Астахов получил кредиты на аффилированные компании, которые изначально не планировали возвращать займы. Второй обвиняемый объявлен в международный розыск. По оперативным данным, он может находиться в Болгарии, поскольку имеет второе гражданство в этой стране.

Еще летом в отношении Антона Астахова была введена процедура реструктуризации долгов и признании банкротом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Защитники Астахова-младшего с ходу заверили суд, что их клиент бежать не планирует.

- Антон Астахов имеет постоянную прописку в Москве. На иждивении у него жена и трое детей, - приводили адвокаты аргументы против отправки их подзащитного в СИЗО.

В итоге Астахов-младший вместе с отцом из суда уехал на такси. Сейчас Антон под домашним арестом.