Клад, упавший с неба: Загадка индийских сокровищ, найденных на Монблане

Альпинист ждал 8 лет, чтобы получить свою часть обнаруженных им драгоценных камней Фото: Shutterstock

Казалось бы, истории про клады, спрятанные в труднодоступных уголках Земли, остались где-то в XIX веке, ну или на страницах приключенческих романов. Но оказалось, что и в XXI столетии жизнь подбрасывает — причем, иногда в прямом смысле — возможности сделать неожиданные находки. Правда, на пиратские сундуки, ломящиеся от золотых пиастров и дублонов, современные сокровища не очень похожи.

ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ АЛЬПИНИСТ

В 2013 году обычный поход французских альпинистов на Монблан стал настоящим событием. С точки зрения спортивного скалолазания ничего интересного в нем не было: «Белая гора», хоть и считается высшей точкой Западной Европы, не так уж и высока, а ледник Боссон, который штурмовали французы, исхожен вдоль и поперек.

Все дело в находке, которую сделал один из участников похода. Мужчина приметил припорошенную снегом металлическую шкатулку. Разумеется, такая вещь на высоте в несколько километров привлекла его внимание. Внутри оказались настоящие сокровища: пакетики с разноцветными драгоценными камнями. По крайней мере так показалось «кладоискателю».

Отличное было бы начало приключенческого фильма с криминальным флером: как удачливый альпинист пытается скрыться со своей находкой, его преследуют завистливые товарищи по походу, потом в дело включается мафия, черные ювелиры… Но в реальности все было куда скучнее и правильней. Француз положил шкатулку в рюкзак, а спустившись с гор, отнес ее в полицию — как того требуют законы страны.

Содержимое шкатулки отдали на экспертизу. Внутри и правда был клад: сапфиры, изумруды и рубины. Ничего уникального, никаких крупных камней, но в общей сложности набралось на 140 грамм. Эксперты оценили находку альпиниста в сумму от 130 до 240 тысяч евро.

На пакетиках, в которые были упакованы камни, без особого труда читалась надпись «Сделано в Индии».

В ПОИСКАХ НАСЛЕДНИКОВ

Но откуда на горе посреди Европы взялись драгоценные камни из Индии? Версий было множество: следы деятельности международной контрабанды, тайник бежавшего с родины раджи, нычка бандитов…

Точного ответа на этот вопрос пока нет, зато есть весьма правдоподобная версия. Дело в том, что в середине прошлого века (в 1950-м и 1966-м, если быть точным) в Альпах разбились два пассажирских самолета из Air India. В пользу этой версии говорит тот факт, что альпинисты много раз находили в районе высшей точки Альп обломки самолетов и человеческие останки. За год до обнаружения клада с драгоценными камнями альпинисты наткнулись на мешок с дипломатической почтой из Индии. Тогда корреспонденцию передали посольству страны в Париже — не вскрывая.

Скорее всего, хозяин драгоценных камней летел на Boeing 707 из Мумбаи в Нью-Йорк. Этот самолет разбился на юго-западном склоне Монблана (как раз французская сторона) 24 января 1966 года. Та трагедия унесла жизни 117 человек.

По французским законам, клад полагается вернуть его владельцу или его наследникам. Власти города Шамони, к которому относится французский склон Монблана, не раз делали запросы в Индию. Конечно, сокровища привлекли и различных аферистов, которые пытались выдать себя за наследников того или иного пассажира разбившегося самолета. Но доказать ничего не смогли.

«СДЕЛАЮ РЕМОНТ»

8 лет французские чиновники думали, что делать с кладом. Все это время камни лежали в банковском хранилище.

- Поскольку не удалось установить законного владельца драгоценных камней, принято решение разделить их на два равные части. Одна отойдет городу, другая достанется человеку, сделавшему эту находку, - объявил на дня мэр шамони Эрик Фурнье.

Сам честный «кладоискатель» за 8 лет лишь однажды поговорил с журналистами — все эти годы он настаивает, что не хочет раскрывать свое имя.

- Я не жалею о том, что поступил по закону и отнес свою находку в полицию, - рассказал мужчина французской газете Le Parisien. - Не то чтобы я все эти 8 лет сидел и ждал, когда же мне отдадут мою долю. Честно говоря, я вообще не верил, что мне что-то достанется. Думал, что найдутся хозяева камней или, если они были на самолете, их наследники.

Впрочем, у альпиниста было время, чтобы подумать, на что он потратит свои 150 тысяч евро — столько сейчас стоит половина клада. В рублях это примерно 12,7 млн. Деньги это для Франции, конечно, не маленькие, но и не сказать, чтобы астрономические — примерно 4 годовые зарплаты среднего гражданина Пятой республики. Короче, на всю жизнь не хватит.

- Думаю, я продам камни и просто сделаю дома ремонт, а оставшуюся сумму положу в банк, - говорит мужчина.

КСТАТИ

Гонка за сокровищами миллиардера со смертельным исходом

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», - решил на склоне лет богач из США Форрест Фенн. Сколотивший состояние на торговле антиквариатом и произведениями искусства делец решил вернуть в век цифровых технологий романтику приключенческих романов.

В 2010-м он выпустил автобиографическую книгу «Страсть погони», в которой рассказал, что где-то в Скалистых горах (это большой горный хребет, захватывающий сразу пяток штатов) реальный сундук к сокровищами. Фенн живописал клад: золотые самородки, редкие старинные монеты, ювелирные украшения невиданной красоты. Всего стоимость клада богач оценил в миллион долларов. Карты Фенн не приложил, зато написал стихотворение, в котором зашифровал аж 9 подсказок. Все по классике жанра.

Клад Фенна стал идеей фикс для тысяч искателей приключений в США и других странах. Люди увольнялись с работы и влезали в долги, чтобы отправиться в экспедицию. Каждый был уверен, что именно ему по силам разгадать шифр миллиардера. Золотая лихорадка XXI века быстро привела к печальным последствиям: известно минимум о 5 погибших в горах кладоискателях, десятки людей разорились. Сам Фенн тоже пожалел, что все это затеял. Самые отчаянные пытались взять его в заложники, чтобы выбить место нахождения клада.

Сокровища нашлись спустя 10 лет — летом 2020-го. И тут приключенческий роман разом превратился в запутанную судебную драму. Разочарованные кладоискатели подавали иски и против миллиардера (точнее, его наследников — Фенн скончался через пару месяцев после того, как его тайник нашли), и против счастливого конкурента. В конце концов нашедший сундук раскрыл свое имя, хотя делать этого не собирался. Им оказался 32-летний медик Джек Стюф. Он сделал все так, как задумал миллиардер: разгадал шифр, а уже потом провел почти месяц в горах в поисках точного места.

Любопытно, что Стюф, который теперь живет под охраной, не потратил ни доллара из найденного клада. Ждет, пока выйдет книга, а за ней и фильм или сериал, о гонке за сокровищами Фенна, чтобы сундук и всего его содержимое еще больше выросли в цене.