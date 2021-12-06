«Вторжения в Украину» им мало! Запад запустили новую страшилку против России

Как пишет Times, Россия может занять единственную общую границу Прибалтийских стран с другими членами альянса - Сувалкский коридор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чем меньше времени до «мужского разговора» Путина и Байдена, тем сильнее в западных СМИ раздувается страшилка о "российской военной угрозе". Уже очевидно, что этот информационный психоз приурочен именно к переговорам президентов России и США. Уже раздаются мнения, что таким образом Вашингтон и подконтрольные ему СМИ стран НАТО укрепляют позиции Байдена, дабы вынудить Путина играть «вторым номером» (не на того нарвались!) и защищаться.

И вот уже появляются новые ответвления этой маразматической игры. В западных СМИ, в дополнение к теме «вторжения России в Украину» запустили новую страшилку. Как пишет Times co ссылкой на источники «в НАТО и в Украине», Россия может занять единственную общую границу Прибалтийских стран с другими членами альянса - Сувалкский коридор.

Причём сделать это Россия, якобы, может всего за 2 часа при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов, которых она направит к Сувалкскому коридору, чтобы там начались беспорядки, а затем туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса.

"Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа", - пишет Times.

Удивительно, всегда позиционирующая себя серьезным и влиятельным изданием Times, идет на поводу у мелких киевских провокаторов. У России что – нет сыра, молока, творога, шпрот, пшеницы, мяса, леса или угля, что ей позарез надо врываться в Прибалтику? Надо быть самоубийцей, надо сделать им желанный “подарок”, чтобы к радости НАТО пойти на это. И дать ему повод орать на весь мир: вот видите, мы же говорили, мы же говорили о российской военной угрозе! Так вот она!

Только вряд ли провокаторы дождутся этого. Они уже, например, назначили нападение России на Украину на “конец января”. Интересно, что они будут говорить миру, когда этого не случится? А в Киеве тем временем уже и анекдот по этому поводу придумали: “Россия ведет против Украины гибридную войну. Если Москва три раза не придет на нее, - считай, проиграла”. Явно выраженная военно-политическая паранойя.