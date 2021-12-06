«Единая Россия» и Минтруд повысят статус отраслевых соглашений об охране труда до статуса обязательных к выполнению руководством шахт

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Депутаты Госдумы от «Единой России» вместе со специалистами Минтруда отрегулируют законодательство, регламентирующее охрану труда шахтеров, а также права и возможности контролирующих организаций. Дополнительные гарантии им при проведении проверок на угольных предприятиях помогут избежать в будущем катастроф, подобных «Листвяжной», отметил замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев. Политик отметил, что сегодня в Трудовом кодексе есть норма, которая позволяет работникам отказаться от работы при сохранении зарплаты в случае, если условия труда угрожают их жизни и здоровью.

«Мало кто пользуется этой нормой и знает о ней. Здесь необходимы усилия профсоюзов. Но часто работодатели их игнорируют. Поэтому мы полностью согласны с предложением об усилении ответственности работодателей за нарушение прав профсоюзов», - пояснил Андрей Исаев.

Широко известный в стране общественный деятель сообщил, что Президиум фракции партии обсудил проблему с министром труда Антоном Котяковым. На встрече с министром обсуждался вопрос оплаты в отрасли и контроля за выполнением отраслевых соглашений.

«Об этом говорил Президент. Эти вопросы сейчас регулируются через отраслевые соглашения. Принимая Конституцию в 2020 году, мы проголосовали за важные положения о повышении статуса социального партнерства. Это потребует внесения изменений в трудовое законодательство. В частности, исполнение отраслевых соглашений должно контролироваться не только сторонами социального партнерства, но поскольку оно имеет высокий статус – госорганами, Рострудом, в первую очередь. И сам статус соглашения должен быть повышен. Это должны быть обязательные для исполнения документы», - резюмировал Андрей Исаев.