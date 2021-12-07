Анекдоты: Судя по частоте и назойливости обновлений, ковид действительно придумал Билл Гейтс

Мальчик, получивший двойку, вытер пыль, пропылесосил, вымыл пол, выбил ковры. Короче, пороли его в идеально чистой квартире.

* * *

Вот почему в школе нас учили никому не нужной теореме синусов, а как не поймать паровоз на мизере в преферансе - не учили, блин?!

* * *

Вылетая с чужого балкона с простыней в руках, Кирилл настолько был похож на Бэтмена, что спасатели убрали батут.

* * *

Собрал отец сыновей, взял в руки прутик, согнул -

и сломался прутик. Потом взял пучок, стал гнуть его по-всякому, но не сломались прутики.

- Так вот, сыновья, мораль такая: если нагнуть кого надо - то лучше сразу весь коллектив, так никто не сломается, никто не уволится.

* * *

Не понимаю, зачем, когда берут в фильмах заложников, им заклеивают рот скотчем.

Вставляйте лампочки, так надежнее и веселее!

* * *

Мария Петровна пошла к врачу. Ее записали на прием к совсем молоденькому доктору, только что из института. После нескольких минут пребывания в его кабинете Мария Петровна выскочила оттуда с дикими криками и воплями и понеслась вдоль по коридору.

Навстречу ей шел главврач. Он остановил ее и поинтересовался, в чем дело. Когда он вошел в кабинет молодого врача, вид у него был суровый.

- Ты что это себе позволяешь? - обратился он строго к младшему коллеге. - Марии Петровне пошел 66-й год, у нее взрослая дочь, скоро внук будет, а ты ей говоришь, что она беременна!!!

Молодой врач, продолжая писать что-то в карточке, ответил:

- Но икотка-то у нее прошла...

* * *

Только женщина может спросить мужа так, чтобы оставить его в дураках:

- Милый, если бы ты был женат на другой, ты бы изменил ей со мной?

* * *

- Дайте, пожалуйста, аспирин и оттопыривалки для ушей.

- Это медицинские маски.

- Нет. Это оттопыривалки для ушей.

* * *

- Говоришь, не женат? А почему у тебя кольцо?

- Это ужасная история: в детстве меня поймали орнитологи...

* * *

- Женщина, дорогая, имейте совесть, я больше не могу!

- Ты же перед этим кричал, что ты маньяк.

* * *

Человек, сказавший «сердцу не прикажешь», явно не слыхал о дефибрилляторе.