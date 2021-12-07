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В мире7 декабря 2021 5:10

США объявили дипломатический бойкот Зимней Олимпиады в Пекине

Пока Вашингтон находится в одиночестве
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Дипломатический бойкот означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США

Дипломатический бойкот означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США

Фото: REUTERS

Администрация Джо Байдена выполнила свою угрозу и объявила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр-2022 в Пекине. Решение озвучила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Дипломатический бойкот означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США, также за бортом интересов Вашингтона останутся и Паралимпийские игры 2022 года.

По словам Псаки, решение продиктовано несогласием властей США с многочисленными нарушениями прав человека в Китае.

Вместе с тем американское правительство не будет запрещать спортсменам, представляющим страну, участвовать в играх – здесь решения будут приниматься на уровне спортивных клубов и ассоциаций.

Вслед за США о своих раздумьях по поводу официального присутствия на Олимпиаде-2022 сообщила и Канада.

– Нас уведомили о решении США. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими партнерами и союзниками, – заявила представитель канадского внешнеполитического ведомства Кристель Шартран.

Заявление администрации Байдена прокомментировали в Международном Олимпийском Комитете (МОК). Там признали право США на дипломатический бойкот соревнований и одобрили разрешение американским спортсменам принять участие в играх.

В посольстве Китая в Вашингтоне напротив, отнеслись к решению США резко негативно и заявили, что бойкот – метод давления на руководство страны и политическая манипуляция, серьезно искажающая сам дух Олимпийских игр.

Высокопоставленный дипломат заявил, что «бойкот возник ниоткуда, поскольку американских политиков Пекин и не приглашал».

Зимняя Олимпиада в КНР пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры намечены на первую половину марта.

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