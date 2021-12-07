В Европе стали популярны «русские губы»

В Европе «русскими губами» называют технику инъекций гиалуроновой кислоты, позволяющую придать губам форму сердца, как у матрешки Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях все более популярным становится хэштег #russianlips. Только в Instagram постов на эту тему - свыше 480 тысяч.

Пользователи соцсетей (а чаще всего это представительницы прекрасного пола) стараются выяснить, где и как можно сделать операцию по увеличению одной из самых сексуальных частей своего лица.

«Русские губы» - так коротко немки, француженки, бельгийки, голландки озвучивают свою мечту пластическим хирургам. И те уже не удивляются этому.

В Европе «русскими губами» называют технику инъекций гиалуроновой кислоты, позволяющую придать губам форму сердца, как у матрешки, т.е. увеличенные по центру и напоминающие также бантик.

Но есть все же одно отличие от российских реалий: европейские косметологи ставят своей целью подтянуть пациенткам губы, а не увеличить их объем. Если клиентка не настаивает на ином, то все получается красиво и эстетично, и ее губы не становятся чрезмерно толстыми и похожими на вареники.

«Русские губы» стали особенно популярны у темнокожих европеек, у которых губы от природы вроде бы пухлые, но зачастую бесформенные.

Тем, кто боится инъекций, но очень хотел бы добиться эффекта «русских губ», визажисты советуют следить за соответствующими трендами в бьюти-индустрии и использовать правильную косметику.

«Нарисуйте контур губ, слегка обведите его карандашом телесного цвета, затем закрасьте матовой помадой того же цвета, и эффект полных губ вам гарантирован! – заверяют визажисты.