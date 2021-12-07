ФСБ задержала в Ярославской области молодого анархиста с бомбой и обрезом

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России пресекли подготовки к возможным терактам в Ярославской области. В Рыбинском районе они задержали сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- В результате проведенных мероприятий задержан 16-летний гражданин России, учащийся одного из средних специальных учебных заведений, являющийся участником "закрытых" чатов мессенджера "Telegram", объединяющих радикально настроенных граждан. В сети Интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе, - сообщает ФСБ России.

По информации Следственного комитета России, фигурант уголовного дела сумел изготовить бомбу при помощи удобрений. В ходе задержания у него нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела статьям "незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК России. Следователи уточняют контакты и все связи задержанного юноши. Напомним, в сентябре этого года сотрудникам ФСБ России удалось сорвать подготовку серии террористических актов в Уфе (Башкортостан). Там были задержаны сразу пятеро 17-19-летних участников неонацистской группировки. Во время обысков у них нашли самодельное взрывное устройство, 9 ножей, портреты лидеров Третьего рейха, Степана Бандеры, а также рукописный дневник, где они описывают подготовку и планы по осуществлению терактов. Подозреваемых отправили под стражу. Им грозят длительные тюремные сроки.