Майор полиции бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который держался руками за тонкую кромку льда. Оперативный дежурный вплавь добрался до мальчика и вытащил на берег. Фото: МВД РФ

- Министр внутренних дел России генерал Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудника дежурной части Межмуниципального отдела МВД России "Темниковский" Республики Мордовия майора полиции Владимира Пятыркина медалью МВД России "За смелость во имя спасения", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В наградном листе говорится, что в свой выходной день Владимир Пятыркин шел мимо своего дома, который стоит на берегу озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его 11-летний товарищ катался на коньках и провалился под лед.

Майор полиции бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который держался руками за тонкую кромку льда. Оперативный дежурный вплавь добрался до мальчика и вытащил на берег. Затем переодел его, осмотрел, отвез домой и передал родственникам.

Отметим, что за первую неделю декабря сотрудники полиции спасли жизнь двум неосторожным школьникам. Так, 5 декабря участковый уполномоченный полиции лейтенант Антон Богданович спас из реки Чепка в Кировской области 11-летнего мальчика. Тот также провалился под лед.

Колокольцев наградил подчиненного за спасение тонущего ребенка. Фото: МВД РФ

- Богданович бросился в воду, добрался до подростка и удерживал его на поверхности до прибытия спасателей, которые помогли обоим выбраться на берег. Полицейский и мальчик доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь, - сообщили в МВД России.

Сейчас здоровью пострадавших школьников уже ничего не угрожает. Но сотрудники МВД просят родителей и учителей напоминать детям об опасности, которая их подстерегает у любого водоема.