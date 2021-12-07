Америка хочет запретить России менять рубли на доллары и евро: чем нам грозят новые санкции США

Эксперт заявила, что США не запретят обычным россиянам валютнообменные операции Фото: Shutterstock

«Ваше бы энергию – да в мирное русло!» - хочется надоумить американских чиновников, которые без устали придумывают для России все новые санкции. Отключением от международной платежной системы Swift нам грозили. Санкциями на госдолг пугали. Отлучением от международных рынков стращали. «Чертовски агрессивный пакет» ограничений для нас в начале декабря подготовили. И вот новая крапленая карта из звездно-полосатого рукава: как сообщает Bloomberg, чиновники Белого дома хотят отрезать нам «возможность обмена рублей на доллары и евро».

- Отключение от платежной системы Swift ударило бы по обычным россиянам, - цитирует Bloomberg «заботливых» (и, естественно, неназванных) собеседников, знакомых с ситуацией. - Поэтому американские чиновники больше склоняются к тому, чтобы запретить России конвертировать рубли в доллары, евро и британские фунты.

Да не спешите бежать в обменник! Для начала давайте разберемся, о чем вообще речь. Потому что новая угроза из-за океана звучит страшновато, но совершенно непонятно.

- Американцы не запретят обычным россиянам валютнообменные операции. Это технически невозможно, - говорит Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари». – Видимо, речь идет о запрете биржевых операций с долларами. А если к санкциям присоединятся Евросоюз и Великобритания, то тогда это коснется евро и фунтов.

Сейчас активно покупает валюту на бирже, например, наш Центробанк. Он «складывает» ее в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

- Центробанк уже отказался от доллара в ФНБ. Но евро и фунты в нем остаются, - напоминает Наталья Мильчакова.

Так что если санкции введут, то главная опасность - российские власти не смогут складывать валюту в «кубышку» (к слову, на сегодня там в разных валютах лежит 14 трлн рублей). Однако, по мнению эксперта, вероятность таких санкций очень невелика.

- Не думаю, что американцы введут запрет на обмен валюты. Они угрожают, что это и другие ограничения будут введены «в случае нападения России на Украину». Поэтому повода для санкций нет и не будет, - успокаивает Наталья Мильчакова. - С другой стороны, американцам повод может и не понадобиться - они его сами придумают. Поэтому нужно делать все, чтобы быть как можно менее уязвимыми. В частности, отказываться от доллара в экспортно-импортных операциях; переходить на расчеты в национальных валютах со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, - Ред.). И задуматься о создании криптовалюты, которую можно было бы использовать при расчетах со странами-партнерами. Это поможет серьезно снизить зависимость от доллара и других западных валют и санкции станут для нас менее чувствительны.

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