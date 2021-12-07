Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по России

Автор фото: Сергей Юров

Состав возглавляет настоящий паровоз. Деду Морозу со Снегурочкой предстоит проехать свыше 13 тысяч километров, посетить 36 городов от Архангельска до Астрахани. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, расписание поезда Деда Мороза было разработано, исходя из пожеланий глав регионов России. География выбрана с учетом того, что многие россияне (это касается жителей Урала и южных регионов России) из-за больших расстояний не могут посетить родину Деда Мороза – Великий Устюг.

«Поезд Деда Мороза» – это крупнейший социальный новогодне-рождественский проект в России. Благодаря ему тысячи детей и их родителей увидят Деда Мороза вживую, погрузятся в атмосферу зимней сказки», – сказал Олег Кувшинников.

В составе волшебного поезда девять украшенных вагонов, в том числе приемная зимнего волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, фото-купе, два вагона-ресторана и вагон-лавка с сувенирной продукцией. В пути Деду Морозу будет помогать его помощник, проводник новогоднего поезда – тигренок, символ Нового года.

Для посещения поезда Деда Мороза совершеннолетним россиянам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Напомним, поезд Деда Мороза – это совместный проект Вологодской области, ОАО «РЖД» и российского Деда Мороза. Презентация проекта состоялась 24 ноября на Казанском вокзале Москвы. Тогда было решено, что если проект будет пользоваться большой популярностью, то в следующем году волшебный поезд начнет движение по стране 18 ноября, в день рождения Деда Мороза. Таким образом сказочный волшебник сможет посетить еще больше регионов страны.

С маршрутом движения поезда Деда Мороза можно ознакомиться на сайте проекта. Главный волшебник страны пробудет в пути более 40 дней. На свою родину в Великий Устюг он вернется уже в следующем году, в канун Старого Нового года – 13 января, сообщает пресс-служба Правительства области.