Объявлены лауреаты международной премия Eventiada IPRA GWA-2021

В 11-й раз публикуется список победителей крупнейшей в Восточной Европе, России, СНГ и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA, регионального партнера IPRA Golden World Awards, глобального конкурса, проводимого Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН. С 2020 Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН, а с 2021 года премия также отмечает лучшие проекты в области ESG, самые успешные региональные кампании, и награждает визионеров в регионе.

В этом году международное жюри Eventiada IPRA GWA, состоящее из представителей 35 национальных бизнес-ассоциаций из 17 стран мира, оценивало лучшие практики из 15 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Хорватии и Эстонии. Среди участников – как крупнейшие международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, федеральные и региональные государственные органы, так и креативная молодежь.

Наиболее популярными в этом году стали номинации, посвящённые ESG, Целям Устойчивого Развития ООН, социальным и общественным проектам, а также серьёзная конкуренция была отмечена в корпоративных и маркетинговых блоках. В этом году также наблюдался резкий рост HR-проектов и кампаний, нацеленных на работу с персоналом и потенциальными сотрудниками.

Лауреаты Eventiada IPRA GWA опубликованы 7 декабря ведущими деловыми изданиями Европы, в том числе, в России в газете «Коммерсантъ».

Алексей Сафронов, президент премии Eventiada IPRA GWA, президент Elefante Porter Novelli (коммуникационная группа «Орта»): «Главный тренд этого года – поиск новых точек эффективного диалога бизнеса и государства с обществом. С обществом во всех его проявлениях, в том числе с гражданами, потребителями, общественными организациями, региональными сообществами и сотрудниками. В 2021 году успешные примеры этого диалога строились вокруг таких точек соприкосновения бизнеса и государства с обществом, как устойчивое развитие, ESG и другие социальные платформы. Следующий, 2022 год станет временем создания уже новых платформ такого диалога и новых точек взаимодействия. Внимательно следя за тенденциями, как в России, так и в других странах по всему миру, можно увидеть динамику развития. В этом процессе огромную роль играют визионеры, которые сегодня создают эффективные стратегии и могут предчувствовать, какими станут вызовы завтрашнего дня. Сегодня мы чествуем таких визионеров и лучшие практики уходящего года. В этих практиках, как и в новом возникающем сегодня мире, в фокусе находятся люди – потребители, сотрудники, жители стран и регионов и общество в целом».

Елена Фадеева, председатель Попечительского совета Eventiada IPRA GWA, Президент FleishmanHillard Vanguard: «В этом году на премию были поданы заявки из рекордного числа стран – 15. Регион присутствия наших участников охватывает 12 часовых поясов. Количество заявок в этом году выросло на 20%. Это показывает растущий интерес к международному признанию в области построения репутации и коммуникаций. Премия отмечает лучшие практики не только в разных странах и регионах, но и у разных поколений, чествуя, помимо работ признанных лидеров и профессионалов коммуникаций, действительно творческие и потрясающие кампании передовой молодёжи, студентов и даже школьников. Очень интересно, как отличаются в разных странах и у разных поколений подходы к воплощению идей и как формируются уникальные тренды. Поздравляем всех победителей и финалистов! Мы очень рады объединять стратегическое видение, креатив и инновации, которые работают на результат».

Eventiada IPRA GWA проводится с 2011 года коммуникационной группой «Орта», IPRA, Ассоциацией менеджеров, философским факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке APRA (Азербайджан), APRA (Армения), АККК (Беларусь), Бакинская Школы PR, BAPRA (Болгария), BPRA (Болгария), HUOJ (Хорватия), EPRA (Эстония), IPR (Беларусь), НАСО (Казахстан), MTL (Финляндия), MPRSZ (Венгрия), LASAP (Латвия), PRSS (Словения), PSPR (Польша), ARRP (Румыния), DSOJ (Сербия), IDA (Турция), TUHID (Турция). В России премию поддерживают Министерство здравоохранения РФ, РАЭК, АКАР, АКМР, АКОС, РАСО, РАОС, PRCA Russia, ARDA, RBEN, АБКР, РАМУ, Ассоциация молодежных правительств РФ (АМП) и IAB Russia. Информационными партнерами премии в России выступают Коммерсантъ, МИА «Россия сегодня», медиагруппа «Комсомольская правда» и Sostav.ru.

Публикуем список победителей премии. В некоторых номинациях международное жюри выбрало двух со-победителей:

ГРАН-ПРИ:

Просветительские Марафоны «Новое Знание» – Российское общество «Знание»/ Михайлов и Партнёры/Бизнес Диалог (Россия)

ГРАН-ПРИ ЗА ЛУЧШУЮ ПОДДЕРЖКУ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Skip 2020, Step into the future – Work in Estonia, Enterprise Estonia/META Advisory (Эстония)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ IPRA

Can you see the music? The rebranding of FLCO – Franz Liszt Chamber Orchestra/FleishmanHillard Café (Венгрия)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

PR Visionnaire

Филипп Шепард, Генеральный секретарь Международной Ассоциации по связям с общественностью, IPRA (Великобритания)

За вклад в развитие профессии

Александр Дыбаль, заместитель Генерального директора по корпоративным коммуникациям, член Правления ПАО Газпромнефть (Россия)

Директор по коммуникациям года

Андрей Кирпичников, Директор Департамента по развитию общественных связей, Группа Интеррос (Россия)

НОМИНАЦИИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Лучший проект в поддержку здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте

Победитель:

Telekom — #DigitalHealth for senior relatives! – Uniomedia Communications (Венгрия)

Финалисты:

14 is not OK – Estonian Sexual Health Association (Eesti Seksuaaltervise Liit)/Optimist (Эстония)

BASF Start-up Science – BASF/Press Office (Сербия)

Лучший проект в поддержку обеспечения всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

Победитель:

Просветительские Марафоны «Новое Знание» – Российское общество «Знание»/ Михайлов и Партнёры/Бизнес Диалог (Россия)

Финалисты:

Школа жизни вместе с Google на YouTube Russia – Google Россия/Ketchum (Россия)

Cayspace promotion campaign – UNESCO/Action Global Communications Kazakhstan (Казахстан)

Онлайн академия внутреннего туризма – АО "НК"Kazakh Tourism"/ТОО "Red Point Kazakhstan" (Казахстан)

Лучший проект в поддержку обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек

Победитель:

Есть такая профессия — женщины-машинисты! – ГУП «Московский метрополитен» (Россия)

Финалист:

Международный STEM+E форум и премия STEM+E for Girls Award – Салым Петролеум/Салым Петролеум Девелопмент Н.В. (Россия)

Лучший проект в поддержку обеспечения открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населённых пунктов

Победитель:

#RebornCities – Iulius Company/Rogalski Damaschin Public Relations (Румыния)

Финалист:

Фестиваль Trash Art 2020 — Искусство из мусора – ТРЦ «Ривьера»/Коммуникационное агентство Р.И.М. (Россия)

Лучший проект в поддержку сохранения и рационального использования океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

Победитель:

“Our cities are Beautiful When Clean” – Unilever-CIF/Sobraz (Турция)

Финалисты:

Научно-исследовательский проект «Нарвал» – ПАО «Газпром нефть»/PromoAge (Россия)

Популяризация экологических инициатив компании «Роснефть» - ПАО "НК "Роснефть"/ "Главный Советник"

Лучший проект в поддержку поступательного, всеохватного и устойчивого экономического роста, полной и производительной занятости и достойной работы для всех

Победитель:

Цифровой Норникель – ПАО «Норникель» (Россия)

Финалисты:

Индустриальные кварталы: как создать «точки притяжения» из бывших промзон – Комплекс Экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы (Россия)

Инклюзивный бариста в А1 – А1/Коммуникационное агентство ARS Communications (Беларусь)

Лучший проект в поддержку принятия срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

Победитель:

Tehetsz méh többet! Bee the solution! – Takarékbank/Pressinform (Венгрия)

Финалист:

«25 га». Проект по восстановлению «лёгких планеты» – Фонд «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness (Россия)

Лучший проект в поддержку создания стойкой инфраструктуры, содействия всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

Победитель:

Love is oil you need - ПАО ЛУКОЙЛ (Россия)

Финалисты:

Yellow sticker that saves people’s lives – PKP Polskie Linie Kolejowe/Partner of Promotion (Польша)

5G-трендсеттер: просто о сложном для потребителей – Realme (Россия)

Лучший проект в поддержку защиты и восстановления экосистем суши и содействия их рациональному использованию, прекращения и обращения вспять деградации земель и прекращения процесса утраты биоразнообразия

Победитель:

Начни с себя – АО ИД «Комсомольская правда» (Россия)

Финалисты:

Сад памяти – ВОД «Волонтеры Победы»/ООО «Коммуникационное бюро «Объединенные партнеры» (Россия)

Segezha Group — стратегия лесовосстановления и поддержки биоразнообразия – Segezha Group (Россия)

Лучший проект в поддержку обеспечения перехода к рациональным моделям потребления и производства

Победитель:

Инновации во благо – Группа Интеррос (Россия)

Финалисты:

HEINEKEN — Hoping for a better future – Uniomedia Communications (Венгрия)

PrzyGotujmy lepszy wiat (Two meanings: Let's Cook/Make a Better World) – Knorr/Made in PR (Польша)

Пока, пакет! Экочеллендж по отказу от пластиковых пакетов – Тинькофф (Россия)

Кампания по сокращению потребления воды в Москве – Департамент информационных технологий города Москвы (Россия)

Лучший проект в поддержку укрепления средств осуществления и активизации работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Победитель:

iHerb — Дистрибуция в пандемию – iHerb (Россия)

Финалист:

Инновации во благо – Группа Интеррос (Россия)

НОМИНАЦИИ В ОБЛАСТИ ESG

Лучший проект в области экологической ответственности и ESG (Environment)

Победитель:

Прачечная Tide – P&G (Россия)

Финалисты:

National ECO race – PI Deposit System Administrator (USAD)/UAB Fabula ir partneriai (Литва)

A1 goes green: экострим – A1/ Коммуникационное агентство ARS Communications (Беларусь)

Лучший проект по вовлечению населения и общественности и ESG (Social)

Победители:

Money Bistro – Raiffeisen Bank/Rogalski Damaschin Public Relations agency (Румыния)

Флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску – Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москва/Коммуникационное агентство Adworm (Россия)

Финалисты:

Дни здоровья столицы – Департамент здравоохранения города Москвы (Россия)

Социальная кампания «Внимание на дорогу» – Госавтоинспекция МВД России/ООО ДБО (Россия)

Лучший проект в области управления изменениями и ESG (Governance)

Победитель:

Телеграм-канал Дептранса – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (Россия)

Финалисты:

Экологическое просвещение: путь в диджитале – Coca-Cola в России (Россия)

«Дневной стационар 2.0» – НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы (Россия)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Лучший проект в регионе Центральной Европы

Победитель:

First alcohol that saved lives – Medisept/Partner of Promotion (Польша)

Финалист:

Old Dogs, New Tricks — a pioneer digital PR initiative – Jófogás/Lounge Group (Венгрия)

Лучший проект в регионе Восточной Европы

Победитель:

100 часов с А1 – А1/Коммуникационное агентство ARS Communications, ивент-агентство Eventum Globo (Беларусь)

Финалисты:

Tehetsz méh többet! Bee the solution! – Takarékbank/Pressinform (Венгрия)

Благотворительная инициатива «Добрая библиотека» – ООО «Приносим радость» (Беларусь)

«Онлайн-журнал 9 марта» – «Онлайн-журнал 9 марта» (Россия)

Лучший проект в регионе Северной Европы

Победитель:

All Figures Are Beautiful – PI Deposit System Administrator (USAD)/UAB Fabula ir partneriai (Литва)

Финалисты:

14 is not OK – Estonian Sexual Health Association (Eesti Seksuaaltervise Liit)/Optimist (Эстония)

National ECO race – PI Deposit System Administrator (USAD)/UAB Fabula ir partneriai (Литва)

Лучший проект в регионе Южной Европы

Победитель:

BASF Start-up Science – BASF/Press Office (Сербия)

Финалист:

Nadir-X – Gen Pharmaceuticals/Dilan Baransel Communication Consultancy (Турция)

Лучший проект в регионе Средней Азии

Победитель:

«Пик МегаФона» – ЗАО «ТТ мобайл» (Таджикистан)

Финалист:

Cayspace promotion campaign – UNESCO/Action Global Communications Kazakhstan (Казахстан)

Лучший проект в регионе Передней Азии

Победитель:

ЛУКОЙЛ шагает по планете – ПАО ЛУКОЙЛ (Россия)

Финалист:

VOTE! – Armenian PR Association (Армения)

НОМИНАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ

Лучший проект по управлению репутацией

Победитель:

Launching a Mass FMCG Brand with a Bang! – Dzintars/Golin Riga (Латвия)

Финалисты:

Orgachim 120 years — Celebrating Colors! – Orgachim JSC/Hub Ahead (Болгария)

Тинькофф — третий банк страны по количеству активных клиентов – Тинькофф (Россия)

Руки вверх, или как мы повышали доверие к Курской атомной станции – АО «Концерн Росэнергоатом» (Россия)

Телеграм-канал Дептранса – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (Россия)

Лучший проект по формированию имиджа организации

Победители:

Can you see the music? The rebranding of FLCO – Franz Liszt Chamber Orchestra/FleishmanHillard Café (Венгрия)

“Get into a uniform/get in shape!” – Latvian National Armed Forces/Golin Riga (Латвия)

Финалисты:

Презентация Единого отчета Компании Металлоинвест за 2020 год «Эволюция современной металлургии» в формате конференции по ESG – Металлоинвест (Россия)

Pickle tomatoes, not business ideas! – Investment and Development Agency of Latvia/Golin Riga (Латвия)

«ВыИскали» — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК о том, как решить жизненные проблемы без опыта и специалиста – ВСК (Россия)

Лучший проект по работе со стратегическими вызовами

Победитель:

#НЕВЕРЮ – Avon (Россия)

Финалист:

MoneyMasters — The future of Voluntary Funds – Association of Voluntary Funds Hungary/FleishmanHillard Café (Венгрия)

Лучший проект по управлению кризисами

Победитель:

«Игра в аварию». Интерактивный тренажёр-симулятор, позволяющий отрабатывать кризисные ситуации – АО «Концерн Росэнергоатом» (Россия)

Финалист:

First alcohol that saved lives – Medisept/Partner of Promotion (Польша)

Лучший проект по коммуникациям топ-менеджмента компании

Победитель:

Сезон кулинарного шоу «Готовимся к Новому году ВМЕСТЕ» – «Перекресток» (X5 Group) (Россия)

Финалист:

Конференция Cisco Partner day – Cisco/Stem Agency (Россия)

Лучший проект по взаимодействию с местными сообществами

Победитель:

Акции в поддержку вакцинации: «Болеть нельзя, вакцинируйся!» – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Россия)

Финалисты:

Kulas into the light (Cule in lumina) – The CEZ Group in Romania/Rogalski Damaschin Public Relations (Румыния)

Видеоприем граждан руководителями ведомств – Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Россия)

Лучший социальный проект

Победители:

Whiskas and Pedigree Competition Dog or cat? – Mars/Repute (Латвия)

Experts Hub Kazakhstan – Программа Experts Hub Kazakhstan/Red Point Kazakhstan (Казахстан)

Финалисты:

Real Kids «ADAPTED» Адаптивные тренировки детей с ограниченными возможностями – АНО «Центр Адаптации и Физического Развития Детей с Ограниченными Возможностями» (Россия)

«Просто дети». Информационная кампания в поддержку детей с инвалидностью и их семей – Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси/Коммуникационная компания GBS (Беларусь)

«С новым другом!» – СТС Love (Россия)

Благотворительный сервис mos.ru – Департамент информационных технологий города Москвы (Россия)

Лучший общественный проект

Победитель:

Павильоны Здоровья – Комплекс социального развития города Москвы (Россия)

Финалисты:

Yellow sticker that saves people’s lives – PKP Polskie Linie Kolejowe/Partner of Promotion (Польша)

Благотворительная инициатива «Коробки храбрости» – ООО «Приносим радость» (Беларусь)

The Journey Around Our Beloved Lithuania – European Parliament Liaison Office in Lithuania/UAB Fabula ir partneriai (Литва)

Международный STEM+E форум и премия STEM+E for Girls Award – Салым Петролеум/Салым Петролеум Девелопмент Н.В. (Россия)

Лучший некоммерческий проект

Победитель:

Nadir-X – Gen Pharmaceuticals/Dilan Baransel Communication Consultancy (Турция)

Финалисты:

«Онлайн-журнал 9 марта» – «Онлайн-журнал 9 марта» (Россия)

Чат-бот «Самострои .net» – Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Россия)

Лучший волонтерский проект

Победитель:

«Рак боится смелых: Убедись, что ты здоров!» (совместно с нацпроектом Здравоохранение) – LG Electronics/ООО «Агентство гуманитарных технологий» (Россия)

Финалист:

Меценатский проект фармацевтической компании «Сервье» «Твой шанс» в партнёрстве с благотворительным фондом «Арифметика добра» при поддержке международного фонда «Mécénat Servier» – АО «Сервье» (Россия)

Лучший проект в области коммуникаций с персоналом

Победитель:

Internal product launch campaign for Takhzyro medicine – Takeda Pharmaceuticals Croatia/Pragma komunikacije (Хорватия)

Финалисты:

Космический марафон компетенций – ПАО Сбербанк/ООО «ПР-Консалта» (Россия)

Как мы с помощью амбассадоров настроили систему коммуникаций с регионами в Банке ВТБ – Банк ВТБ (ПАО)/Comunica (Россия)

Orgachim 120 years – Celebrating Colors! - Orgachim JSC/Hub Ahead (Болгария)

Лучший проект в области HR-коммуникаций в период пандемии

Победитель:

Skip 2020, Step into the Future – Work in Estonia, Enterprise Estonia/META Advisory (Эстония)

Финалисты:

Voices that Heal – Kalcex/Golin Riga (Латвия)

Акции в поддержку вакцинации: «Болеть нельзя, вакцинируйся!» – Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Россия)

Лучший интегрированный проект

Победитель:

Samsung - Кампания в TikTok #РахимСнимиНаGalaxy – Samsung Russia (Россия)

Финалисты:

15 лет бизнес-школе Сколково. День о трендах настоящего и будущего – Московская школа управления Сколково (Россия)

Коммуникационное сопровождение Финала чемпионата мира по программированию ICPC – Автономная некоммерческая организация развития международных инициатив «Цифровые трансформации»/Digital-агентство «Интериум» (Россия)

Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций с целевой аудиторией: мужчины

Победитель:

Турнир по WoT Old Spice – P&G (Россия)

Финалист:

Чемпионат Беларуси по World of Tanks Blitz - A1 / Коммуникационное агентство ARS Communications, ивент-агентство Eventum Globo (Беларусь)

Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций с целевой аудиторией: женщины

Победитель:

Barbie в честь женщины-космонавта – Mattel (Россия)

Финалисты:

Dove #ПокажитеНас 2020 – Unilever/Initiative (Россия)

Быть мамой с Pampers – P&G (Россия)

Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций с целевой аудиторией: молодёжь

Победитель:

Head&Shoulders «Антибуллинговая кампания: это нам по плечу» – P&G (Россия)

Финалисты:

Запуск фантастического IGTV сериала для подростков с интеграцией Rexona в сюжет. Rexona fantastic teen IGTV series – Unilever/Initiative (Россия)

Levi’s® Music Project – Levi’s/RSVP Agency (Россия)

Лучший культурный проект

Победитель:

Влюбленные в искусство – ООО «Газпром переработка» (Россия)

Финалисты:

Discovering non-touristic cities with DiDi Cityguide – DiDi/Grayling (Россия)

Фестиваль Европейского кино онлайн – Представительство ЕС в России/Коммуникационное агентство 4D (Россия)

Лучший нефинансовый отчет

Победитель:

Презентация Единого отчета Компании Металлоинвест за 2020 год «Эволюция современной металлургии» в формате конференции по ESG – Металлоинвест (Россия)

Лучшее корпоративное медиа

Победитель:

ESG-дайджест «Михайлов и Партнёры» – Михайлов и Партнёры (Россия)

Финалист:

Вышка для своих. Развитие сети медиа для внутренней коммуникации НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Россия)

Лучшее корпоративное видео

Победитель:

«Взрывая горизонты вечности» — фильм к 90-летнему юбилею горно-обогатительного производства ПАО «ММК» – «Магнитогорский металлургический комбинат» (Россия)

Финалисты:

Hayat Holding Corporate Movie: The World Means To Us – Hayat Holding (Турция)

Orgachim 120 years — Celebrating Colors! – Orgachim JSC/Hub Ahead (Болгария)

Лучший выставочный проект

Победитель:

Выставка «Неонатолог. Первый доктор» – PR-агентство Fields4e (Россия)

Финалист:

Выставочный павильон «Умный город» – Департамент информационных технологий Москва/Market Group (Россия)

Лучшее применение инструментов исследования и аналитики

Победитель:

Комплексный социологический анализ проблематики инсульта – ВЦИОМ (Россия)

Финалист:

Пульс пандемии — аналитический проект Tinkoff CoronaIndex – Тинькофф (Россия)

Лучшее применение механизмов оценки и измерения

Победитель:

Роспотребнадзор в новой коммуникативной реальности пандемии – Роспотребнадзор /PR News (Россия)

Финалист:

PR News для Samsung Electronics Rus Company - Samsung Electronics Rus Company/ PR News (Россия)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Лучший инновационный проект с применением новых инструментов

Победители:

Защитник Олег – Тинькофф (Россия)

Быть мамой с Pampers – P&G (Россия)

Финалист:

L-Charge – L-Charge/PR-агентство Fields4e (Россия)

Запуск года

Победитель:

Segezha Group — выход на IPO – Segezha Group (Россия)

Финалисты:

Launching a Mass FMCG Brand with a Bang! – Dzintars/Golin Riga (Латвия)

Цифровой кампус бизнес-школы Сколково – Московская школа управления Сколково (Россия)

Туристический бренд РусГидро – РусГидро/Market Group (Россия)

Защитник Олег – Тинькофф (Россия)

Armani / Casa Moscow Residences: рождение легенды – Vos’hod/PR Inc. (Россия)

Лучший международный проект

Победитель:

News Photo Awards. Overcoming COVID – Информационное агентство ТАСС (Россия)

Финалисты:

SputnikPro – МИА «Россия сегодня» (Россия)

Global Talents Digital. Sustainable Edition – Артефакт (Россия)

Лучший проект, соответствующий международным стандартам

Победитель:

Проект по коммуникационной поддержке вакцинации – ПАО «Норникель» (Россия)

Финалист:

Skip 2020, step into the future – Work in Estonia, Enterprise Estonia/META Advisory (Эстония)

Лучший проект продвижения общественной организации

Победитель:

#ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ. Неделя ответственного потребления пива – Ассоциация Производителей Пива/PR Inc. (Россия)

Финалисты:

“Get into a uniform/get in shape!” – Latvian National Armed Forces/Golin Riga (Латвия)

Сад памяти – ВОД «Волонтеры Победы»/ООО «Коммуникационное бюро «Объединенные партнеры» (Россия)

Лучший проект СМИ

Победитель:

Телеграм-канал РИА Новости. Мы рассказываем о том, что видим сами – МИА "Россия сегодня" (Россия)

Финалист:

Телеграм-канал Дептранса – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (Россия)

НОМИНАЦИИ ЗА ВКЛАД В ИНДУСТРИЮ

Общественный проект, организованный PR-агентством

Победитель:

Old Dogs, New Tricks – a pioneer digital PR initiative – Jófogás/ Lounge Group (Венгрия)

Финалист:

ESG-дайджест «Михайлов и Партнёры» – АО «Михайлов и Партнёры» (Россия)

Лучший проект, реализованный профессиональной ассоциацией

Победитель:

Проект по трудоустройству молодежи «ВРаботе» – Ассоциация студентов и студенческих объединений Москвы (АСО Москвы) (Россия)

Финалисты:

Этика бизнеса: Восхождение – Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО (Russian Business Ethics Network, RBEN) (Россия)

VOTE! – Armenian PR Association (Армения)

Проект в области формирования имиджа коммуникационной индустрии

Победитель:

Dove #ПокажитеНас 2020 – Unilever/Initiative (Россия)

Финалист:

SMALL Agencies Hub – ООО «Хинт Медиа»/SMALL Agencies Hub (Россия)

МОЛОДЕЖНЫЕ НОМИНАЦИИ

Студент года

Победитель:

Цветана Филенко, РГУ им. А.Н. Косыгина, Институт искусств, Проект для фондов помощи бездомным животным (Россия)

Финалисты:

Дарья Жарикова, ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5», Серпуховское отделение ВОД «Волонтеры-медики» (Россия)

Екатерина Загумённова, РГСУ, Всероссийский образовательный проект-фестиваль короткометражного документального кино «Хрустальная Призма» (Россия)

Мудревская Анастасия, СПбГУ, Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» (Россия)

Коновалова Анастасия, МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)

Молодёжная команда года

Победитель:

Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ, МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35» (Россия)

Финалисты:

Всероссийский студенческий фестиваль социальных проектов «Медиа Класс», МГИК (Россия)

Молодежный совет при Департаменте здравоохранения Москвы (Россия)

Космомедиа для музея Космонавтики – ГБУК г.Москвы «Мемориальный музей космонавтики», Школа коммуникаций для юных НИУ ВШЭ (Россия)

Школьник года

Победитель:

Хватов Данила, МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» (Россия)

Финалист:

Исканьярова Анастасия, МОУ «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при МГТУ им. Г.И. Носова» (Россия)

Лучший молодежный проект

Победитель:

ДПС #Диджитал Пенсионеры – ГУУ (Россия)

Финалисты:

Лига Выпускников – АНО Центр социальных услуг Дом милосердия (Россия)

«Сказочная карта Удмуртии» в Сарапуле – МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (Россия)

Take it right – НИУ «Высшая школа экономики» (Россия)

Fake-Not Fake: Think Critically! – Federation of Youth Clubs of Armenia (Армения)

Лучший молодежный проект, продвигающий Цели Устойчивого Развития

Победитель:

Муниципальный проект «Пластик НОЛЬ» – МБУ «МЦ «ГОР.СОМ35» (Россия)

Финалисты:

m.Gen — цифровой сервис по персонализации услуг генетического тестирования – ГУУ (Россия)

«Женщины в технологиях. Quality assurance» – Молодежное пространство «ПРОСТО» (Россия)

Международный фестиваль социальной рекламы LIME (Россия)