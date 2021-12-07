От Москвы до самого Пёрл-Харбора. Переговоры Путина и Байдена состоятся в знаменательный исторический день

Разговор президентов России и США обещает быть непростым. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

США в последние недели захлебываются в антироссийской истерии и не устают накачивать этими настроениями своих союзников в Европе.

Между тем, американцы явно не смотрели на календарь, когда выбирали дату для переговоров. Ровно 80 лет назад именно 7 декабря США подверглись жестокой и коварной атаке. Японцы атаковали их базу в Тихом океане Пёрл-Харбор. Он стал позором и ужасом для Вашингтона вплоть до окончания 2-й Мировой войны и на многие годы после нее. Симптоматично, что Япония начала войну с США практически от безысходности, после... санкций Вашингтона против Токио (они тогда лишили Страну восходящего солнца топлива). Нет, японцы тоже были далеко не паиньками, они оккупировали Китай, Корею, зверствовали в других странах региона, но на США замахиваться не хотели, слишком боялись. Но янки своими санкциями не оставили им выбора.

Интересно, что и для нас нынешняя дата тоже не пустой звук. Но уже со знаком «плюс»!Именно в этот день и тоже 80 лет назад войска Красной Армии переломили ход войны. После контрудара под Москвой гитлеровские войска покатились назад, на Запад, оставляя после горы брошенной техники и кучи трупов.

Нет, нет, никаких намеков. Пёрл-Харбор Джозефу никто устраивать не собирается. По крайней мере, пока. И если что-то случится, то уж точно не повтор японской атаки. Но Байдену неплохо бы не забывать уроки истории. Тем более, в этот день. Чтобы представлять, к чему могут привести санкции…

Кстати, переговоры начнутся примерно в то же время, когда в Вашингтоне 80 лет назад сели за первые донесения о нападении японцев.

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