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Здоровье7 декабря 2021 10:47

Запустили болезни, стали меньше общаться или же ничего не поменялось: россияне рассказали, как пандемия сказалась на пенсионерах

Россияне рассказали, как коронавирус повлиял на образ жизни пенсионеров
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне рассказали, как коронавирус повлиял на образ жизни пенсионеров

Россияне рассказали, как коронавирус повлиял на образ жизни пенсионеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса внесла значимые изменения в нашу повседневную жизнь. Однако больше всего забот она доставила людям пожилого возраста, именно для них вводятся наиболее жесткие ограничительные меры. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, с какими неудобствами и сложностями пришлось столкнуться людям старшего возраста в последние два года.

Мы задали вопрос: «Как пандемия сказалась на ваших старших родственниках?». Исследование проводилось в социальных сетях KP.RU. В опросе приняли участие 7,8 тысячи человек.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

24% опрошенных заявили, что из-за пандемии коронавируса их родители, бабушки и дедушки «запустили» другие свои заболевания. Из страха «подхватить» ковид или из-за отсутствия прививки россияне не имели возможности получать плановую медицинскую помощь.

17% респондентов заявили, что их старшие родственники сократили число контактов и стали реже видеться с друзьями и родственниками. Еще 15% опрошенных добавили, что их родные стали бояться даже просто выходить на улицу.

«Многие мои родственники, которые не вакцинированы, вообще боятся из дома выходить, а те, кто вакцинирован - наоборот, теперь не боятся и спокойно живут», - рассказывает участник опроса.

«Все мои пожилые родственники сидят дома. Даже в парикмахерскую не ходят два года. Старшая сестра Нина, живя на берегу моря, за два года на пляж не вышла», - печально соглашается другой.

Еще 6% респондентов заявили, что их старшие родственники из-за ограничительных мер оказались заперты у себя в городе или деревне и потеряли возможность ездить в соседние населенные пункты.

«Раньше два раза в год с мамой 95 лет летали на море. И вот теперь сидим дома», - делится еще одна опрошенная.

А вот 38% участников опроса заявили, что их пожилые родственники никак не изменили свой образ жизни и пандемия никак не сказалась на их привычках и жизненном укладе.

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