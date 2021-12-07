Ученый рассказал, почему «омикрон» может стать природной вакциной от коронавируса

Оптимистичной гипотезой о дальнейшем ходе эпидемии поделился вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый вариант коронавируса по-прежнему во многом остается «темной лошадкой». Поэтому пока можно говорить лишь о гипотезах дальнейшего развития эпидемии. Одной из них, весьма оптимистичной, поделился с журналистами вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Не исключено, что «омикрон» станет, по сути, «природной вакциной» против ковида, предположил ученый. То есть поможет людям получить иммунную защиту без серьезного вреда для здоровья. Это возможно при соблюдении двух условий:

1) если подтвердится, что при заражении новым вариантом коронавируса большинство больных, включая представителей старшего поколения, переносят болезнь легко - примерно, как обычные сезонные простуды;

2) при таком снижении «вредности» возбудитель ковида сможет успешно конкурировать с господствующим сейчас штаммом «дельта» и распространится очень широко.

В этом случае предполагаемая повышенная заразность «омикрона» будет нам даже на руку, пояснил Петр Чумаков. Легко переболев, люди получали бы иммунитет, который способен защищать и от других, более опасных штаммов коронавируса.

О возможности постепенного затухания пандемии благодаря «омикрону» ранее рассказал в интервью kp.ru профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ученый отметил, что рекордное количество мутаций у нового варианта коронавируса говорит о нестабильности его генома. А это, в свою очередь, может быть признаком ослабления, «вырождения» возбудителя инфекции.

ВАЖНО

Пока все это лишь предположения и надежды на лучшее будущее. А «дельта» с нами здесь и сейчас, вызывает тяжелейшие осложнения и высокую смертность. Поэтому на данный момент самый разумный шаг для сохранения жизни и здоровья - вакцинация, подчеркивают исследователи и врачи.