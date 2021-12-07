Станислав Белковский: Если план нападения опубликован, он не может быть правдой

Авторитетный российский политолог объяснил информационную истерию вокруг «войны с Украиной» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На Радио «Комсомольская правда» в программе «Утренний Мардан» ее ведущий обсудил главные темы дня с политологом Станиславом Белковским, и одной из тем, разумеется, была ситуация вокруг Незалежной и согласованные залпы в западных СМИ накануне беседы Путина с Байденом, подогревающие тему «нападения русских» на Киев.

- Откуда два плана нападения танковых колонн на Украину, откуда схема в газете «Бильд»?

- Я внимательно прочитал публикацию в «Бильд». Оценить детали плана я не могу и не хочу. Если план опубликован, он не может быть правдой. Вторжение там обещают на конец января-начало февраля - какой смысл за два месяца давать утечку плану? Кроме плана, в этой публикации были концептуальные вещи.

- Какие?

- Первое. Что Украина вынуждена будет капитулировать под давлением запада. То есть, запад принудит ее к капитуляции и никак иначе - помогать не будет. И вторая концептуальная вещь - если в процессе наступления российских войск против России введут санкции, то эти войска не остановятся на линии Умань-Коростень, а пойдут до конца и заберут не половину Украины, а всю.

- И вывод?

- Что эта публикация в общем, выгодна Кремлю. Я не утверждаю, что она заказана в Москве, но ей явно выгодна. Потому что общий пафос такой, что «сдавайтесь заблаговременно сами». Вам останется хотя бы половина территории и уж, конечно, не вводите санкции - это уже обращение к западу.

- Но все эти страшилки нагнетаются к конкретному моменту?

- Конечно, перед важнейшим историческим событием - видео-разговором президентов Байдена и Путина, в ходе которого должны быть сделаны решающие шаги к грядущему миру.

- Какие шаги?

- Сам разговор - это первый, но не последний шаг, просто Джозефу Байдену тоже надо оправдываться за то, что он ведет «диалог с кровавым тираном» . И ясно, что теперь он должен спасти Украину от неминуемого вторжения. Поэтому публикации о том, что вторжение неминуемо прямо с планом, - они выгодны всем участникам концессии. Поскольку позволяют им предстать в роли миротворцев на следующем витке.

- Помимо желания разделить Нобелевскую премию мира, какая мотивация может быть у Байдена и у Путина в нагнетании истерии, соответственно и в ее благополучном разрешении?

- Ну, как и в случае Карибского кризиса, должен быть найден какой-то компромисс.

- Чтобы что?

- Ну, между Карибским кризисом 1962 года и Хельсинскими соглашениями 1975-го прошло 13 лет, когда были зафиксированы принципы обустройства биполярного мира. Сейчас, конечно, о биполярном мире речи не идет, поскольку сами представления о полярности уже рассосались. И они не могут быть такими, как в 20 веке, до технологической революции. Но Владимир Путин ясно дает понять, что он не хочет расширения НАТО на восток. Он хочет об этом договориться и получить гарантии. И хочет, чтобы были открыты какие-то возможности для если не снятия, то смягчения санкций в среднесрочной перспективе… И мы можем об этом отдельно поговорить, как это сделать, сохранив Америке и Евросоюзу лицо.

- А Байден?

- Он должен показать, что он предотвратил огромную войну в Европе. И именно поэтому нагнетание и ведется, что война неминуема, все, танки уже в Киеве. А послезавтра они будут в Берлине! И спас человечество от этого не кто иной, как Леонид Ильич Брежнев наших дней - Джозеф Байден! 46-й президент США!

- А если вернуться к «Бильду», у них наименование города Львова Лейнбергом - это была…

- Мне кажется, что это как раз и есть полный фейк… Вообще, «Бильд» - это же желтое издание, это таблоид, мы не должны об этом забывать.

- А, может, это тонкий заговор? Решили потроллить офис киевского президента?

- Потроллить могли и тех, кто верит в эту версию. Ну, что ж, вы совсем двинулись башкой? Кто ж называет сегодня Львов Лейнбергом? Он так не называется, по-моему, с конца второй мировой войны ни по какой классификации. По-английски и по-немецки он просто Львов, кстати, а не Львив...