«Как аборигены продаем личные данные за бусы»: Глава Центробанка рассказала о рисках модных сейчас экосистем

Главная ценность, которая есть уже сейчас, - это данные Фото: Shutterstock

Мир все больше стремится к глобализации. Но теперь – на цифровом уровне. Крупные компании и банки развивают свои экосистемы. Теперь в одном и том же приложении можно и вклад открыть, и такси вызвать, и пиццу заказать. Глава «Фейсбука» Марк Цукерберг недавно пошел еще дальше. Он заявил, что будет создавать метавселенную, где вместо человека будет жить его цифровой аватар. Куда движется человечество? И какие здесь риски и «красные линии», за которые лучше не заходить? Все это власти, банкиры и эксперты обсудили на форуме «Финополис».

МОНОПОЛИЗАЦИЯ НА МАРШЕ

Больше всего правительства и центральные банки многих стран беспокоит растущая монополизация. Ведь если мы можем получить все и сразу в одном месте, то есть риск, что все остальные компании просто вымрут. А когда это произойдет, единственный выживший мамонт резко увеличит цены на все.

- Суперсервисы, экосистемы. Чем человек платит за этот комфорт? Оптимисты говорят, что почти ничем. А пессимисты - что придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что возникнет монополизм. Чтобы этот сценарий не реализовался, многие регуляторы, не только в России, но и по всему миру, стараются выработать модели регулирования, которые позволят снизить эти риски, - заявила глава Центробанка.

ЦБ играет на опережение. Создает регулирование экосистем. Тенденция по превращению крупных компаний в эти многопрофильные холдинги только начинается. Игроков на рынке много. И каждый выбрал свою стратегию. Кто-то скупает всех подряд, кто-то выступает как агент, а кто-то занимается своим делом и пока скептически смотрит на происходящее. При этом пока рисков для монополизации нет.

- Данные, которые мы получаем от клиентов, помогают нам стать более клиентоориентированными. Если ты не будешь к ним прислушиваться, они быстро уйдут в другую сторону. Сейчас нет проблем. Одно нажатие мышки – и ты уже уходишь к другим компаниям, - заявила самая богатая женщина России и основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

ВДРУГ КУДА-ТО УЙДУТ НАШИ ДАННЫЕ

Главная ценность, которая есть уже сейчас, - это данные. Чем больше компания знает о клиентах, тем лучше она может продавать свои продукты. Одна из самых востребованных специальностей – аналитик данных, который может вычленить какие-то тенденции из большого массива разношерстной информации.

- Возможно, мы находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные, и с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас предлагает — и точно ли это то, что нам нужно, и сможем ли мы в ситуации такого изобилия предложения сохранить здравые отношения? — задалась вопросом Эльвира Набиуллина.

Информацией мы делимся со всеми. Наши номера телефонов, адреса электронных почт и даже биометрические данные есть у государства и крупных банков. Интернет-поисковики знают все о наших предпочтениях. Да и мы сами активно делимся информацией о себе в социальных сетях. Дальше будет больше.

- Хотим мы делиться данными или нет, но их легко найти. Только в Москве 200 тысяч камер, информация с которых сливается в единый центр. Данные о нас являются общедоступными. Мы 80 раз в день заходим в наши девайсы, - перечислил глава Сбербанка Герман Греф.

ПРИНЦИП «НЕ НАВРЕДИ»

Голубая мечта Марка Цукерберга – полностью оцифровать человека. И вроде бы с благими целями. К примеру, доктора, изучив аватара, смогут быстрее поставить диагноз и вылечить его физического хозяина. Но эти плюсы могут нивелироваться жирными минусами.

- Чем больше мы занимаемся искусственным интеллектом, тем больше я понимаю, что у нас не хватает времени на осознание того, что мы делаем. Мы несем ответственность за то, что мы делаем. В обсуждение этой темы стоит привлекать философов, психологов ученых разный специальностей. Здесь должен быть принцип «не навреди», – заявил Герман Греф.

Российские компании создавать метавселенные не хотят. Ограничатся пока экосистемами. Пока.

- Текущая действительность создает много новых проблем, в том числе связанных с защитой персональных данных, либо с кибермошенничеством. Поэтому лучше медленно, но верно, – пояснила Бакальчук.

А глава ЦБ резюмировала, что власти будут пытаться найти баланс между развитием технологий и сохранением свободы выбора для человека.