Больше половины молодых американцев считает, что демократия в их стране серьезно больна

Большинство молодежи страны полагает, что демократия в их стране «в беде» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего через пару дней Байден созывает «Саммит за демократию», который из-за пандемии пройдет в онлайн-режиме. И как раз недавно появились очень интересные результаты осеннего опроса американцев 18-29 лет, который традиционно делает Институт политических исследований школы Кеннеди Гарвардского университета. Вот наиболее интересное из этого опроса, прежде всего касающееся положения с демократией в самих Соединенных Штатах.

Самый резонансный итог опроса: большинство молодежи страны полагает, что демократия в их стране «в беде» (так считают 39% опрошенных) или «терпит поражение» (13%). Среди сторонников республиканцев результаты еще более разительные: 47% уверены, что демократия «в беде», а 23% просто поставили на ней крест.

Еще одно способное озаботить откровение молодых американцев: 35% из них допускают возможность, что новая гражданская война в США случится при их жизни, а 25% не исключают, что по крайней мере один штат выйдет из состава страны.

И еще два очень интересных для нас результата. Во-первых, молодых американцев, предпочитающих компромисс, в том числе и в международных делах, вдвое больше, чем сторонников конфронтации. В американском политическом классе, похоже, настроения абсолютно противоположные.

Во-вторых, и опять-таки хорошо, если американские политики обратят на это внимание, свыше половины американских молодых людей считают, что «есть другие страны, которые такие же великие или более великие, чем Америка». И лишь 31% опрошенных не испытывают сомнений в том, что США - «самая великая страна мира». Все последние президенты, начиная, по крайней мере, с Обамы, в абсолютной вере в исключительность и сверхмогущество своей страны скоро останутся, выходит, с меньшинством.

В какой мере этот опрос Гарварда может отражать настроение всех американцев?

- Такие опросы проводятся там, где удобнее - то есть среди студенческой молодежи, а это 35 процентов всех молодых американцев, - комментирует для сайта kp.ru результаты опроса американский эксперт Грэг Темкин, много лет проработавший в оплоте демократов Нью-Йорке, а сейчас живущий в «республиканской» Флориде. - Неоспоримый приоритет современной американской молодежи - индивидуальная свобода, другими словами, им все «по барабану», лишь бы не мешали жить, как хочется. Но медицинский факт: раскол общества налицо, и проходит он в значительной мере по возрастному и образовательному критерию. Я знаю очень много семей, где политика наглухо отделила отцов от детей, В крайних случаях это полное взаимное отчуждение, в легких - говорю на примере собственной семьи - тактичный обход «неполиткорректных» тем.

Но при всех допусках - что пожилые американцы могут думать и оценивать свою демократию по-другому, что когда молодежь подрастет, она тоже поменяет свои взгляды, - из опроса Гарварда следует сделать важные выводы. Прежде всего - молодые американцы, которые очень активно голосовали на последних президентских выборах, подают правящим явные сигналы о необходимости перемен. И их в целом отрицательная оценка состояния американской демократии должна бы побудить власти к «ремонту» своей политической системы. Но те предпочитают учить демократии весь мир.