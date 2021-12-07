Французский сержант украсил грудь российского своей наградой

Стефан Шиоди передал свою награду "Крест участника боевых действий" в дар российскому сержанту морской пехоты береговых войск Северного флота Евгению Серге Фото: Минобороны РФ

В парке "Патриот", что в подмосковной Кубинке произошло знаковое событие. Во время приема иностранной делегации гражданин Франции старший сержант в отставке Стефан Шиоди передал свою награду "Крест участника боевых действий" в дар российскому сержанту морской пехоты береговых войск Северного флота Евгению Серге.

Француз рассказал, что проходил службу в сухопутных войсках, где и был награжден "Крестом участника боевых действий". Что родом из военной династии: прадед Шиоди был офицером Российской императорской армии, участвовал в Первой мировой войне, где был ранен.

- Для меня большая честь быть в составе делегации на территории России. Хотелось бы вручить данную награду моему российскому коллеге, который сражался в Сирии. Я, к сожалению, в Сирии в операциях участия не принимал, но для меня было большой честью сблизиться с российским военными, которые там были. Мы много можем достичь вместе в борьбе с терроризмом, который является по сути своей современной формой фашизма, - заявил на церемонии Шиоди.

Отметим, что французы внимательно следят за всем, что происходит в этой стране. Она им не чужая: Сирия была освобождена от 400-летнего османского ига и перешла под французский мандат в 1923 году, а в 1941-ом Франция признала независимость Сирии.

- Ваш поступок свидетельствует об особом отношении к ратной службе. Я буду помнить сегодняшний день и бережно хранить эту награду, - отметил российский сержант Серга и вручил Шиоди памятный подарок от бригады морской пехоты.

В Минобороны отметил, что сержант Серга принимал участие в выполнении специальных задач на территории Сирии, где был награжден орденом Мужества.

СПРАВКА "КП"

Награда "Крест участника боевых действий" (Croix du Combatant) была введена во Франции в 1930 году. На сегодняшний день ей награждают военнослужащих вооруженных сил Французской Республики, принимавших участие в военных операциях за пределами Франции в течение более 120 суток, за участие в сражениях, упоминание в рапортах за боевую доблесть, а также потерю здоровья по время выполнения боевого задания или нахождения в плену.