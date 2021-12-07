Битва нарядов на гала-ужине GQ: Агата Муцениеце в платье невесты, располневшая Пересильд и Собчак с голым животом

Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новогодняя атмосфера ощущается не только на улицах города: с наступлением декабря светские рауты сверкают ничуть не меньше. Так, на званом ужине в честь 20-летия журнала GQ в России действовал дресс-код sparkle & shine, требующий непременного блеска. Кто оказался самым ярким на этом звездном небосклоне, сайт kp.ru разобрал вместе со стилистом и fashion-экспертом Русланом Громовым.

Стилист Руслан Громов.

Агата Муцениеце. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

АГАТА МУЦЕНИЕЦЕ

- Вечерний туалет Агаты, на первый взгляд, хорош – белоснежно-белый выделяет актрису на фоне остальных гостей. Однако, здесь есть распространенная ошибка: деталей слишком много. Платье гораздо лучше смотрелось бы без акцента на талии в виде вставок - это удешевляет образ. Я бы порекомендовал дизайнерам оставить акцент только на плечах. А вот неброский макияж и простая укладка отлично подходят к вычурному наряду.

Зара. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

ЗАРА

- Просто блеск! Металлический серебряный цвет платья – это хит сезона. Мне нравятся, как в этой модели подчеркнуты плечи, как сидит высокий воротник. Благодаря ему закрытый наряд приобрел флер сексуальности: ткань безупречно прорисовала все линии тела. Единственное, что я бы поправил – прическу и сумочку. «Мокрая» укладка придала бы образу еще больший эффект, а черный клатч не слился бы с платьем.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

КСЕНИЯ СОБЧАК И КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ

- У Ксении очень яркий и при этом лаконичный образ, в нем есть баланс. Кричащей деталью выступает сверкающая юбка в пайетках, а жакет классического кроя несколько сглаживает гламурность и делает аутфит стильным и интересным. На мой взгляд, Ксения приближается к званию иконы стиля: в последние время образы телеведущей впечатляют даже критиков и могут являться примером для ее коллег и поклонников. А вот муж Собчак не готов креативить где-то, кроме театральных подмостков. Его традиционный выбор - total look из классической одежды: в таком виде невозможно прогадать.

Тимати. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

ТИМАТИ

- Судя по тому, что на всех фото Тимати упорно не выпускал из рук (а порой и зубов) зубочистку, рэпер был намерен продемонстрировать этакий вальяжный ганста-стайл. Однако, по факту оказался больше похож на директора центрального рынка. Из-за невысокого роста Тимати пиджак смотрится слишком длинным, а довольно объемные брюки визуально укорачивают ноги. Обувь напоминает стиль «нулевых» - сейчас эта мода возвращается в тренды, и ботинки в целом актуальны. Однако, в случае с Тимати длинный нос обуви усиливает образ мужчины-горца. Увы: этот аутфит совсем не подходит к типу внешности рэпера.

Екатерина Варнава. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА

- Кому-то сочетание платья-комбинации с сапогами может показаться неподходящим, но только не стилистам. Кружевная комбинация – универсальная основа для любого образа. Ее можно миксовать как с грубой обувью, так и с классическими лодочками, а в качестве верхней одежды отлично будет смотреться мужской пиджак или кожаная куртка-косуха.

Юлия Пересильд. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД

- Наряд актрисы соответствует дресс-коду с большой натяжкой, да и в целом, простоват. Платье довольно свободное, в районе талии ткань присборена: возможно, так Пересильд решила скрыть лишние килограммы. Прическа артистки, наверняка, задумывалась как фирменная голливудская «волна», однако, исполнение подкачало: кудри получились такие, словно звезда по старинке спала на бигудях. Часы на руке меня не смущают, хотя без них было бы лучше.

Николай Цискаридзе. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ

- Очень редкий гость на светских тусовках, а вот за трендами следит. Бархатный пиджак сейчас в моде: и на подиумах, и в масс-маркете в этом сезоне много бархата. Не стоит бояться этой «парадной» ткани: как мы видим на примере Цискаридзе, такой пиджак хорошо смотрится с классическими черными брюками. Шелковая бабочка – идеальный партнер для бархата. И даже блестящие лаковые туфли Николая здесь гармоничны.

Диана Арбенина. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

ДИАНА АРБЕНИНА

- Весьма неожиданно видеть Диану в подобном аутфите. Обычно артистка одевается проще, выбирая удобные вещи в стиле унисекс. Новый образ выглядит, на мой взгляд, интересно: платье-комбинация, шуба из ламы и грубые ботинки хорошо сочетаются. Более того, в этом образе Арбенина не изменяет себе, поскольку здесь чувствуется рок-н-ролльная нотка. Еще раз повторю: платье-комбинация – универсальная вещь, которую можно интегрировать в самые разные стили. Если в вашем гардеробе его еще нет, советую непременно обзавестись.

ЛЯЙСАН УТЯШЕВА И ПАВЕЛ ВОЛЯ

- Ляйсан с головы до ног в нарядах французского модного дома Ив Сен-Лоран. В образе бросаются в глаза сразу два акцента, что не есть хорошо: водолазка с обилием разноцветных камней и виниловые брюки. Я бы заменил винил на свободные, расклешенные брюки черного или белого цвета – так образ смотрелся бы интереснее.

А вот «луки» Павла Воли меня удивляют все больше и больше: ему срочно нужно менять стилиста (или вообще нанять его) и перестать носить одежду жены. Конечно, один размер на двоих - это удобно, но так недалеко и до обвинений в пропаганде ЛГБТ. Недавно, например, комик позировал в Инстаграме с накрашенными глазами, а теперь выгуливает блестящие кофточки. Советую Павлу оставить стразы и подводку для Филиппа Киркорова, а самому придерживаться более брутального стиля в одежде.

Мари Краймбрери. Фото: предоставлено Condé Nast Russia

МАРИ КРАЙМБРЕРИ

- Платье певицы модного металлического оттенка, у него интересный опоясывающий ворот - асимметрия тоже актуальна. Так что к верхней части вопросов нет. А вот низ оказался массивным: ноги короче туловища, и высокий разрез платья это лишь подчеркнул. Впрочем, не исключаю, что фотограф просто выбрал не самый удачный ракурс. А вот туфли с перемычкой мне нравятся, и очки не вызывают диссонанс: наоборот, эти детали усиливают футуристичность образа.