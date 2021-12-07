Правительство подготовило новый план действий по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство завершает работу над новым планом действий по борьбе с пандемией коронавируса. В ближайшее время план будет представлен президенту. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник. По словам Мишустина, дополнительные меры будут приняты по нескольким направлениям. Речь идет о том, чтобы снизить проникновение коронавируса в Россию, прежде всего, нового штамма «омикрон», пояснил премьер. Как отметил Мишустин, пока нет четкого понимания, как «омикрон» повлияет на общую картину заболеваемости.

- Надо быть готовым к любому сценарию, важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, - сказал Мишустин и поручил Минздраву сохранять резерв больничных коек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко тут же отрапортовал, что резерв коек в настоящий момент составляет 25%.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, «омикрон» выявлен у двух россиян. Что касается общего уровня заболеваемости коронавирусом, то в 57 регионах отмечено снижение и лишь в 11 регионах - рост. В больницах, по данным Минздрава, находятся 168 тысяч человек, из них 5600 человек - на ИВЛ.

Среди тех, кто находится в больницах, процент вакцинированных минимален, отметил Мурашко. По его словам, уже вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны. Прививку от ковида сделали почти 65 миллионов человек.

- В новогодние праздники у людей тоже должна быть возможность сделать прививку! - поручил Мишустин.

Анна Попова рассказала об усилении погранконтроля и в очередной раз предупредила о рисках тех, кто собирается в Новый год за границу.

- Путешественникам надо быть готовым к любым изменениям эпидситуации в любой стране мира, - сказала Попова.

Она отметила, что ухудшение самочувствия может наблюдаться не сразу, а через несколько дней после возвращения из-за границы. В этом случае, даже если первый тест на коронавирус был отрицательным, следует сделать повторный тест, посоветовала Попова.

Попова также добавила, что снимать какие-либо эпидемиологические ограничения, несмотря на общее снижением заболеваемости COVID-19 в стране, пока рано.