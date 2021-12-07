Даня Милохин потратил на юбилей миллион: Малахов и приемные родители подарили игрушки, Басков – часы, а фигуристка Медведева - поцелуй

Фигуристка Медведева на дне рождения Дани Милохина много танцевала и быстро нашла общий язык с его друзьями. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Даня Милохин отгулял 20-летие с размахом. Нанял для организации вечеринки агентство Иды Галич, которое специализируется на модных праздниках. Поэтому впервые у Милохина на день рождения все было, как у взрослых звезд. Такие праздники обходятся не дешево: аренда помещения, свет, звук, ведущие, бар, угощения, декор, комиссия агентству. Выходит не меньше миллиона рублей.

Декор праздника. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тик токеры отдыхали после танцев прямо на полу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поздравить Даню пришли его товарищи блогеры и звезды: Ольга Бузова, Андрей Малахов, Клава Кока, Егор Крид, Анастасия Ивлеева, Николай Басков. Теперь Даня Милохин – звезда телешоу «Ледниковый период», поэтому на празднике гулял участник проекта фигурист Александр Энберт с женой. Пришла партнерша Милохина по льду 22-летняя Евгения Медведева. Призер Олимпиады принесла пакет со спортивной обновкой: Медведева наградила во время поздравления Милохина поцелуем. Однако на вечеринке Женя и Даня прилюдно чувств не демонстрировали, так что гостям не удалось собрать фото и видео доказательства романа пары.

Гости — Егор Крид и Mia Boykа. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольгу Бузову Даня даже покатал на шее. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Малахов пришел с огромной мягкой игрушкой для Милохина – единорогом. Приемные родители блогера подарили тоже игрушку, но прикольную – железную руку, которая умеет показывать неприличный жест. Николай Басков презентовал часы, Ольга Бузова и Mia Boykа – кроссовки Nike, Анастасия Ивлеева – дорогую одежду.

Очень дорогой подарок от Бузовой из ЦУМа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Приемный отец поющего блогера Дмитрий Тюленев адресовал Дане трогательные слова: «С днем рождения, сын! Помню первый день, когда мы встретились, с того момента прошло уже почти 7 лет, тогда мы были совсем другие. Я не знал, как вести себя с тобой, но ты светился добротой и счастьем. Да, я научил тебя каким-то моментам, но ты научил меня гораздо большему. Ты показал мне, что мир на самом деле такой огромный и такой прекрасный. И люди вокруг отнюдь не враждебны, а в большинстве очень милые и добрые, и в каждом есть добро. Ты показал самое главное: доброта и любовь – это самое ценное в этой жизни… Спасибо тебе, люблю тебя!»

Почетные гости праздника — приемные родители, брат и сестра Дани. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Николай Басков пожелал, чтобы именинник оставался таким же: «Ярким, зажигательным, и чтобы все твои мечты сбылись. Я буду следить!» Ольга Бузова напомнила всем, что Милохин отличается настоящими мужскими поступками. Даня в ответ даже покатал Ольгу на шее. Милохин был мил с гостями, старался всем уделить внимание.

Гости соблюдали дресс-код вечеринки – глэм-рок. Помещение клуба было декорировано в соответствующем стиле, много надписей с именем именинника, конфетти, геймерских принтов и других декораций. На сцене в качестве ведущей работала Ида Галич, коллеги из Тик Ток дома дарили Милохину песни и сценки. Сам именинник презентовал вместе с Николаем Басковым новый трек и клип.

Ведущая и организатор праздника Ида Галич. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Во время вечеринки гости много плясали, играли в настольные игры, устраивали розыгрыши. Торт для поющего блогера сделали с фигурками из мультфильма My Little Pony. Перед угощением стояла пиньята – вместо задувания свечек, Милохин разбил ее, загадав желание. Ну а потом гости также разнесли весь торт – молодежь веселилась и кидалась кусками угощения. Уехали с вечеринки Медведева и Милохин на разных машинах.