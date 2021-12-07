Юных ученых приглашают в «ПредУниверсариум»

ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) запустил образовательную программу «ПредУниверсариум», которая позволит школьникам 9-11 классов раскрыть свои способности в сфере научно-исследовательской и проектной деятельности. В программе примут участие более 6000 старшеклассников. Регистрация стартовала на платформе: https://предуниверсариум.онлайн Задачи «ПредУниверсариума» – создать научное сообщество подростков и учителей, вовлечь школьников в создание научно-исследовательского контента и мероприятия по популяризации научного знания, их профориентация.В 2021 году образовательная программа проект пройдет в дистанционном формате.

«Научно-исследовательская деятельности актуальна и близка нынешним школьникам: они реализуют собственные научные проекты в рамках школьной программы, некоторые уже сотрудничают с вузами и научно-исследовательскими лабораториями. Проект «ПредУниверсариум» создан для того, чтобы поддержать стремления детей. Ребят ожидают интересные лекции, встречи с представителями ведущих вузов, учеными-практиками и руководителями исследовательских проектов со всей страны. Участники «ПредУниверсариума» смогут презентовать экспертам и сверстникам научно-исследовательские идеи, поделиться результатами работы и получить профессиональную оценку. Участие в программе также поможет ребятам понять сферу будущих профессиональных и образовательных интересов», – отметила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.

Образовательная программа будет включать в себя мотивационный, развивающий и практический модули, в рамках которых школьники смогут познакомиться научно-исследовательской деятельностью, развить представления об основных направлениях научной деятельности, получить практический инструментарий для реализации своих научно-исследовательских идей, а также доработать свои проектные инициативы.

В рамках «ПредУниверсариума» участники представят свои проекты по 9 направлениям: научно-исследовательские проекты, научные медиа-лаборатории, сетевые исследования, школьный урок, школьные мероприятия и конференции, интеллектуальные мероприятия, конкурс научно-популярных тестов, букблогинг, программа летней научной школы. Старшеклассники могут заявить личный и командный проект, для реализации которого можно получить поддержку от экспертов и партнеров конкурса.

Проект уже поддержали такие высшие учебные заведения, как: МГТУ им. Баумана, НИТУ «МИСиС», РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИЦ «Курчатовский институт», Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, СПБГЭУ, Самарский университет им. С.П. Королева, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Пятигорский государственный университет и другие.

Организатором образовательной программы «ПредУниверсариум» выступает ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнерами программы выступают Российский научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера», АНО «Вдохновители», научно-технологических компаний и средства массовой информации, популяризирующие науку. Информационные партнеры проекта: «Комсомольская правда», «ФедералПресс», «Регионы России», МИЦ «Известия» и другие.