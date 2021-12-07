"Что с лицом?": новое фото Наташи Королевой довело народ до исступления

Наташа Королева с мужем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева после всех тревог, скандалов и невзгод, похоже, обрела гармонию. На днях певица похвасталась трогательной фотографией. В кадре исполнительница хита "Желтые тюльпаны" позирует с мужем Сергеем Глушко. Правда, поклонники обратили внимание на странности с лицом кумира.

Наташа Королева показала, как счастлива с мужем Тарзаном. Супруги посетили светскую вечеринку. В разгар веселья певица опубликовала совместное фото. В кадре она выглядит неправдоподобно молодо. Настолько, что поклонники, доведенные до исступления, стали обвинять артистку чуть ли не во всех смертных грехах.

Одни пишут, что Наташа сделала пластическую операцию. Другие уверены, что артистка переборщила с фотошопом. Третьи со знанием дела отмечают, что все дело в эффектном макияже. Сама артистка упорно молчит и секрет своей неземной красоты не раскрывает.

"Искусственные лица! Извините", "Думала, Бабкина с Тарзаном! Зубы как унитазы сделали", "Без фотошопа вообще никакие", "Глаза еле открываются уже, пора остановиться", "Лицо, как у куклы, неживое", "Наташа, и вы сделали операцию, перетянули вас", "Что с лицом, почему обколотое", "Глаз правый, защемило нерв", - пишут встревоженные фолловеры.

Стоит отметить, что в отличие от многих коллег по сцене, которые "застряли" в образах из 90-х, Наташа Королева готова к смелым экспериментам со стилем. Певица не раз говорила, что благодаря природной красоте может позволить себе не прибегать к услугам пластических хирургов. При этом кабинет косметолога артистка посещает - тщательно следит за своей внешностью и называет себя "ягодкой".

Она признавалась, что пока ей удается и без операций сохранять цветущий вид. Тем не менее Наташа не исключает, что в ближайшие 10 лет обратится в эстетическую клинику.

"Я реально понимаю, что пластическую операцию надо сделать вовремя. А вовремя, значит, на грани старения организма. Оно у всех по-разному происходит. Кто-то может себе позволить до 60 ничего не делать, а кому-то это надо сделать в 50. Мне пока еще рано об этом говорить, наверное. Еще десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то предпринять", - рассуждает супруга стриптизера.