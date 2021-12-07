Флешмоб «#ЧитайМама»: награждены первые участники

Издательский дом «Комсомольская правда» и сеть книжных магазинов «Читай-Город» объявили флешмоб в честь Дня матери, прошедшего в последнее воскресенье ноября. Фото: Shutterstock

Издательский дом «Комсомольская правда» и сеть книжных магазинов «Читай-Город» объявили флешмоб в честь Дня матери, прошедшего в последнее воскресенье ноября. Принять участие в нем могут все те, кто в череде своих «мамских будней» находит время, чтобы почитать. А еще читающая мама - всегда лучший пример для ребенка, поэтому в нашем флэшмобе «#ЧитайМама» в числе приятных призов будут замечательные книги и для мам, и для детей.

Мы уже наслаждаемся фотографиями участников и готовимся вручить призы первым победителям. Так держать, мамы!

Напомним правила участия:

С 29 ноября по 19 декабря выкладывайте на своей странице в социальной сети Instagram свои фотографии за чтением или снимки тех книг, которые вы сейчас читаете, которые вас вдохновляют и дарят эмоции.

6, 13 и 20 декабря мы выберем по 3 победителя и подарим их авторам подарочные коробки с призами. В них собраны замечательные книги для мам и детей от ИД «Комсомольской правда», картхолдер, пенал-косметичка для мамы и два подарочных сертификата от книжной сети «Читай-город».

Условия флешмоба «#ЧитайМама»:

• Подписаться на аккаунты @onlinekpru и @chitai_gorod в Instagram

• Написать «Участвую» в комментариях под конкурсным постом в одном из аккаунтов

• Выложить в свою ленту Instagram фотографию любимых книг;

• В описании отметить @onlinekpru и @chitai_gorod и поставить хештег #читаймама.

Желаем удачи всем прекрасным читающим участницам!

Важно!

• В одном аккаунте можно выложить только одно фото;

• Аккаунт участника должен быть открыт в течение конкурса;

• Рассматриваются только фотографии, опубликованные в ленте участника до 23:59 19 декабря по Москве;

• Принимать участие могут только жители РФ старше 16 лет

• Полные правила флешмоба тут

1. Организаторы акции вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников. Участие в акции означает дачу согласие его участниками на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организаторами, в том числе рекламной продукции АО «ИД «Комсомольская правда» и ООО «Читай-Город», а также согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ;

2. Участники подтверждает и гарантируют, что обладает всеми правами на предоставленные материалы и что права третьих лиц, в том числе авторские и смежные права, не нарушены. В случае предъявления претензий к организаторам в отношении неправомерного использования текстов, видеоматериалов и иных объектов авторских и смежных права, предоставленных участником для участия в акции, участник несет полную ответственность по указанным претензиям и должен возместить организаторам все убытки;

3. Стоимость призов (книг и сопутствующих комплектующих подарочной коробки, подобранных по усмотрению организаторов), составляет до 4 тыс руб.;

4. Для получения призов участник должен предоставить свои персональные данные, в том числе ФИО, паспортные данные, ИНН (при наличии);

5. Участник дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами акции с целью участия в акции.