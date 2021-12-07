Виктор Томенко встретился с членами Общественной палаты Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Фото: www.altairegion22.ru

Встреча прошла 6 декабря в Правительстве Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко отметил активную работу Общественной палаты региона по всему спектру направлений, включая такие важные, как выработка и утверждение стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Глава региона также поблагодарил членов палаты за участие в экспертизе законопроекта по бюджету на следующий год и отметил, что финансовый план получился сбалансированным.

«Большая работа была проведена Общественной палатой по организации наблюдения на прошедших в сентябре выборах, - акцентировал Виктор Томенко внимание участников встречи на важной роли палаты в проведении единого дня голосования на выборах депутатов АКЗС и Государственной Думы. - Четыре с половиной тысячи наблюдателей, работа которых была организована результативно в том смысле, что мы с вами видим признанные итоги выборов».

Фото: www.altairegion22.ru

Председатель Общественной палаты Юрий Шамков рассказал, что возглавляемая им палата реагирует на актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической повестки. Палата проводит заседания комиссий, встречи с представителями органов исполнительной власти региона и другие мероприятия.

«В план работы АКЗС на первое полугодие 2022 года у нас вошли три законодательные инициативы Общественной палаты: законопроекты «О науке, научно-технической деятельности и инновационной деятельности в Алтайском крае», «Об экологическом образовании в Алтайском крае» (прошел нулевое чтение на площадке Общественной палаты в октябре) и «Об организации и осуществлении мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии наркотического и иного токсического опьянения на территории Алтайского края», - поделился планами Юрий Шамков.

Участники встречи также высказали ряд предложений по дальнейшему взаимодействию. В частности, речь шла о работе с молодежью, ликвидации и предупреждении появления несанкционированных свалок строительного мусора, внедрении экологического образования. Губернатор Виктор Томенко еще раз подчеркнул, что Правительство готово к совместной работе.