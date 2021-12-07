Володин опроверг отмену требований QR-кода для депутатов

В Госдуме объяснили, почему заходя в здание на Охотном ряду, парламентарии не предъявляют сертификат о прививке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект об обязательном введение паспортов здоровья (или QR-кодов) один из самых обсуждаемых в последнее время. Ничего еще не приняли, но дискуссии вокруг этого идут не шуточные.

И на фоне этого вдруг появляются сообщения в некоторых СМИ, что, мол, депутаты-то сами себе QR-коды отменили. Не предъявляют их при входе на свое рабочее место в здание парламента. Не смотря на то, что еще накануне Вячеслав Володин всенародно распорядился ввести обязательное предъявление QR кодов для всех, кто входит в парламент.

Оказывается, все с точностью до наоборот.

- Для депутатов QR-код обязателен, - заявил в ходе парламентского заседания Володин. - Но что касается прохода в знание, то так как все либо вакцинированы, либо переболели, и у нас на каждого имеется персональная информация, то каждый день показывать QR-код не нужно. Мы итак все про всех знаем. А тот, кто приходит из вне, понятно, что мы не знаем, вакцинирован он, переболел то для этого нужен QR-код. И ПЦР, если человек не болел, не вакцинирован, в любом случае.

Спикер подчеркнул, что у 94% Думы иммунитет. А у работников вообще аппарата эта цифра и того больше, 99%.

- А тот, кто искажает информацию, должен понимать, есть ответственность уголовная за фейки. Пытаются общество разделить, пытаются депутатов от граждан отделить. У нас все тоже самое. Если QR-код требуется, допустим, для посещения общественного места в Москве, да, он должен быть у Володина, Хинштейна, Жукова, и остальных.