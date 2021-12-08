«Лига лекторов» стала точкой сбора сообщества талантливых людей, готовых делиться своими знаниями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лекторский марафон, организованный Российским обществом «Знание», финишировал 1 декабря на площадке Центрального дома предпринимателей. Марафон - потому что путь к победе занял почти три месяца. И конкуренция была высока: участвовало более 2,5 тысячи человек из 80 регионов.

Эксперты из жюри провели колоссальную работу, отсмотрев тысячи видео- и онлайн-лекций, оценив живое выступление финалистов перед студентами столичных вузов. В итоге было определено 50 лауреатов первого сезона «Лиги лекторов».

Победителей приехал поздравить первыи заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергеи Кириенко. Он сказал: самое главное, произошедшее за полгода с момента перезагрузки «Знания» - это то, что рухнул стереотип, будто современному поколению молодежи сложные лекции не интересны.

Церемония награждения победителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы доказали, что молодежь готова слушать лекции на серьезные и сложные темы, хочет откровенного и честного разговора. А здесь важна искренность, а не заученный текст. И то, что вы делаете - не просто передача знаний, но и передача эмоций, собственной увлеченности. Выступая в качестве лекторов общества «Знание», вы становитесь для слушателей образцом и примером. Ваши слушатели, глядя на вас, выйдут с лекции с убежденностью, что они также могут достичь успеха. И тогда они тоже начнут действовать. А это самое главное, - обратился к финалистам и победителям Сергей Кириенко.

Он сообщил, что уже начался прием заявок на весеннюю «Лигу лекторов», победители которой получат дополнительное поощрение - гранты в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на повышение своей квалификации, обучение, а также на создание и модернизацию собственного просветительского контента.

Как сказал Сергей Кириенко, незадолго до церемонии награждения было принято решение выделить гранты и победителям первого сезона «Лиги лекторов».

Сергей Кириенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для организации работы лекторов в разных регионах создаются студии общества «Знание», позволяющие создавать современный контент для работы в интернете. К лету следующего года будет завершено строительство образовательного центра «Машук» в Пятигорске. Финалисты и победители «Лиги лекторов» приглашены туда на курс подготовки и повышения квалификации.

А еще победителей ждут путешествия с уникальными маршрутами по стране, которые будут наполнены как развлекательными, так и просветительскими событиями.

Лауреаты «Лиги лекторов» - разные люди, имеющие разные интересы, знания и навыки. Некоторые из них рассказали о перспективах, которые они связывают с победой в конкурсе.

Максим Древаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач ультразвуковой и лучевой диагностики, сотрудник научно-исследовательской лаборатории Смоленского медицинского университета Дарья Венедиктова с такими же энтузиастами, как и она, несколько лет назад запустила лекторий «Наука вне себя». Основные темы - диагностика с применением специальной медицинской техники. Рассказывает Дарья также о профилактике заболеваний, борьбе с вредными привычками, здоровом образе жизни.

На ее лекциях присутствуют и школьники, и студенты, которые хотят расширить свой кругозор. Она считает, что проект «Лига лекторов» феноменален тем, что позволяет специалистам разных сфер развиваться в качестве спикеров, и, может быть, кто-то даже поменяет свою профессиональную траекторию.

Церемония награждения победителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для меня преподавание, просвещение, чтение лекций - хобби. На лекциях я стараюсь рассказывать просто о сложном в мире медицины. Финальная лекция была посвящена коронавирусной инфекции и взгляду на эту проблему врача-радиолога, - рассказала Дарья. - Я часто сталкиваюсь с людьми, которые доверяют информации из ненадежных источников в интернете, верят всему, что там пишут. Я хочу развиваться не просто как врач, но как врач, доступный людям. С которым можно поговорить и обсудить медицинские темы не только на уровне интернета, а основываясь на хорошую доказательную базу.

Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга Белгородского государственного университета, руководитель лаборатории нейромаркетинга Борис Тхориков назвал победу в конкурсе главным событием этого года. По его словам, нейромаркетинг - новое интересное направление, которое дает представление о том, как управлять поведением клиента. Это сфера деятельности, в которой, к сожалению, много людей, не имеющих к ней никакого отношения, но делающих вид, что разбираются. Поэтому статус лектора общества «Знание» - это знак качества, который гарантирует слушателям, что они не попадут в руки шарлатанов.

Церемония награждения победителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борис читает лекции школьникам и студентам. Основная цель – помощь в формировании правильного потребительского поведения. Его ролики на YouTube и в Инстаграме набирают по 18 - 20 тысяч просмотров.

- Очень хочется показать своим примером, что преподаватель ХХI века должен меняться. Его лекции - не чопорная академичная неприступность, а живое общение, другая подача информации - в интерактивном формате. Когда я общаюсь со слушателями, стараюсь, чтобы каждый из них думал и преломлял информацию на себя. «Лига лекторов» позволяет потренироваться в этом. Я хочу выйти с лекциями на федеральный уровень и существенно расширить свою аудиторию, - рассказал Борис Тхориков.

Борис Тхориков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Ивана Стефутина, нельзя из года в год рассказывать одно и то же. Поэтому победа в конкурсе стала стимулом к более глубокому изучению темы, которой занимается Иван, стимулом к получению новых знаний, которыми можно делиться с людьми.

- Я шел на конкурс «не корысти ради», а из желания больше взаимодействовать с людьми. Основная моя деятельность связана с личными консультациями как психолога. А лекции - другой формат взаимодействия - не личного, а публичного. Это важно, потому что мое развитие как раз и происходит в этом формате - и как лектора, и как индивидуального консультанта. Я хочу делиться тем, что знаю, с более широким кругом людей, рассказывать о том, что их волнует: эмоциональном интеллекте, выгорании, тревогах, стрессах. Надеюсь, что теперь, с победой в конкурсе, выступать буду чаще, - поделился планами Иван Стефутин.

Иван Стефунин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект «Лига лекторов» призван был не просто дать талантливым людям возможность попробовать свои силы в лекторском искусстве, но и расширить сообщество профессионалов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории. Насколько удалось выполнить эту задачу, рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Максим Древаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ожидания более чем оправдались! На церемонии награждения я сидел в первом ряду и видел, насколько искренними и богатыми были эмоции лауреатов! Это значит, что мы выполнили задачу: показать, насколько важна и ценна деятельность лектора-просветителя, и мотивировать людей заниматься ей. На конкурсе были разные люди, которые в своих лекциях представляли совершенно разные знания. Думаю, они показали хороший пример всем, кто хочет стать лектором, - отметил Максим Древаль. - Здесь важен не только отбор талантливых людей, но и их развитие. Очень надеюсь, что «Лига лекторов» превратится в огромное сообщество и некую «кузницу» спикеров. Церемонией награждения мы не заканчиваем работу с победителями, а наоборот - начинаем. Она - точка отсчета, а дальше - совместная работа, участие лауреатов конкурса в огромном количестве наших проектов. Это и будет ключевым наполнением деятельности «Лиги лекторов».