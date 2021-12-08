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Общество7 декабря 2021 22:00

«Лига лекторов» стала точкой сбора сообщества талантливых людей, готовых делиться своими знаниями

В Москве названы лауреаты первого сезона всероссийского конкурса «Лига лекторов»
Михаил ГОРШКОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лекторский марафон, организованный Российским обществом «Знание», финишировал 1 декабря на площадке Центрального дома предпринимателей. Марафон - потому что путь к победе занял почти три месяца. И конкуренция была высока: участвовало более 2,5 тысячи человек из 80 регионов.

Эксперты из жюри провели колоссальную работу, отсмотрев тысячи видео- и онлайн-лекций, оценив живое выступление финалистов перед студентами столичных вузов. В итоге было определено 50 лауреатов первого сезона «Лиги лекторов».

Победителей приехал поздравить первыи заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергеи Кириенко. Он сказал: самое главное, произошедшее за полгода с момента перезагрузки «Знания» - это то, что рухнул стереотип, будто современному поколению молодежи сложные лекции не интересны.

Церемония награждения победителей

Церемония награждения победителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы доказали, что молодежь готова слушать лекции на серьезные и сложные темы, хочет откровенного и честного разговора. А здесь важна искренность, а не заученный текст. И то, что вы делаете - не просто передача знаний, но и передача эмоций, собственной увлеченности. Выступая в качестве лекторов общества «Знание», вы становитесь для слушателей образцом и примером. Ваши слушатели, глядя на вас, выйдут с лекции с убежденностью, что они также могут достичь успеха. И тогда они тоже начнут действовать. А это самое главное, - обратился к финалистам и победителям Сергей Кириенко.

Он сообщил, что уже начался прием заявок на весеннюю «Лигу лекторов», победители которой получат дополнительное поощрение - гранты в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на повышение своей квалификации, обучение, а также на создание и модернизацию собственного просветительского контента.

Как сказал Сергей Кириенко, незадолго до церемонии награждения было принято решение выделить гранты и победителям первого сезона «Лиги лекторов».

Сергей Кириенко

Сергей Кириенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для организации работы лекторов в разных регионах создаются студии общества «Знание», позволяющие создавать современный контент для работы в интернете. К лету следующего года будет завершено строительство образовательного центра «Машук» в Пятигорске. Финалисты и победители «Лиги лекторов» приглашены туда на курс подготовки и повышения квалификации.

А еще победителей ждут путешествия с уникальными маршрутами по стране, которые будут наполнены как развлекательными, так и просветительскими событиями.

Лауреаты «Лиги лекторов» - разные люди, имеющие разные интересы, знания и навыки. Некоторые из них рассказали о перспективах, которые они связывают с победой в конкурсе.

Максим Древаль

Максим Древаль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач ультразвуковой и лучевой диагностики, сотрудник научно-исследовательской лаборатории Смоленского медицинского университета Дарья Венедиктова с такими же энтузиастами, как и она, несколько лет назад запустила лекторий «Наука вне себя». Основные темы - диагностика с применением специальной медицинской техники. Рассказывает Дарья также о профилактике заболеваний, борьбе с вредными привычками, здоровом образе жизни.

На ее лекциях присутствуют и школьники, и студенты, которые хотят расширить свой кругозор. Она считает, что проект «Лига лекторов» феноменален тем, что позволяет специалистам разных сфер развиваться в качестве спикеров, и, может быть, кто-то даже поменяет свою профессиональную траекторию.

Церемония награждения победителей

Церемония награждения победителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для меня преподавание, просвещение, чтение лекций - хобби. На лекциях я стараюсь рассказывать просто о сложном в мире медицины. Финальная лекция была посвящена коронавирусной инфекции и взгляду на эту проблему врача-радиолога, - рассказала Дарья. - Я часто сталкиваюсь с людьми, которые доверяют информации из ненадежных источников в интернете, верят всему, что там пишут. Я хочу развиваться не просто как врач, но как врач, доступный людям. С которым можно поговорить и обсудить медицинские темы не только на уровне интернета, а основываясь на хорошую доказательную базу.

Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга Белгородского государственного университета, руководитель лаборатории нейромаркетинга Борис Тхориков назвал победу в конкурсе главным событием этого года. По его словам, нейромаркетинг - новое интересное направление, которое дает представление о том, как управлять поведением клиента. Это сфера деятельности, в которой, к сожалению, много людей, не имеющих к ней никакого отношения, но делающих вид, что разбираются. Поэтому статус лектора общества «Знание» - это знак качества, который гарантирует слушателям, что они не попадут в руки шарлатанов.

Церемония награждения победителей

Церемония награждения победителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Борис читает лекции школьникам и студентам. Основная цель – помощь в формировании правильного потребительского поведения. Его ролики на YouTube и в Инстаграме набирают по 18 - 20 тысяч просмотров.

- Очень хочется показать своим примером, что преподаватель ХХI века должен меняться. Его лекции - не чопорная академичная неприступность, а живое общение, другая подача информации - в интерактивном формате. Когда я общаюсь со слушателями, стараюсь, чтобы каждый из них думал и преломлял информацию на себя. «Лига лекторов» позволяет потренироваться в этом. Я хочу выйти с лекциями на федеральный уровень и существенно расширить свою аудиторию, - рассказал Борис Тхориков.

Борис Тхориков

Борис Тхориков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Ивана Стефутина, нельзя из года в год рассказывать одно и то же. Поэтому победа в конкурсе стала стимулом к более глубокому изучению темы, которой занимается Иван, стимулом к получению новых знаний, которыми можно делиться с людьми.

- Я шел на конкурс «не корысти ради», а из желания больше взаимодействовать с людьми. Основная моя деятельность связана с личными консультациями как психолога. А лекции - другой формат взаимодействия - не личного, а публичного. Это важно, потому что мое развитие как раз и происходит в этом формате - и как лектора, и как индивидуального консультанта. Я хочу делиться тем, что знаю, с более широким кругом людей, рассказывать о том, что их волнует: эмоциональном интеллекте, выгорании, тревогах, стрессах. Надеюсь, что теперь, с победой в конкурсе, выступать буду чаще, - поделился планами Иван Стефутин.

Иван Стефунин

Иван Стефунин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект «Лига лекторов» призван был не просто дать талантливым людям возможность попробовать свои силы в лекторском искусстве, но и расширить сообщество профессионалов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории. Насколько удалось выполнить эту задачу, рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Максим Древаль

Максим Древаль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ожидания более чем оправдались! На церемонии награждения я сидел в первом ряду и видел, насколько искренними и богатыми были эмоции лауреатов! Это значит, что мы выполнили задачу: показать, насколько важна и ценна деятельность лектора-просветителя, и мотивировать людей заниматься ей. На конкурсе были разные люди, которые в своих лекциях представляли совершенно разные знания. Думаю, они показали хороший пример всем, кто хочет стать лектором, - отметил Максим Древаль. - Здесь важен не только отбор талантливых людей, но и их развитие. Очень надеюсь, что «Лига лекторов» превратится в огромное сообщество и некую «кузницу» спикеров. Церемонией награждения мы не заканчиваем работу с победителями, а наоборот - начинаем. Она - точка отсчета, а дальше - совместная работа, участие лауреатов конкурса в огромном количестве наших проектов. Это и будет ключевым наполнением деятельности «Лиги лекторов».

Церемония награждения победителей

Церемония награждения победителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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