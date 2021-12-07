В Якутии хотят создать Всемирный мамонтовый центр

Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

Предполагается, что на базе центра будет развёрнута экспедиционная деятельность по поиску останков доисторических животных, работа по сохранению, изучению и экспонированию находок и даже – по возрождению древних великанов за счёт генной инженерии и развития биотехнологий.

По плану, в составе центра будут криохранилище мамонтовой фауны, научно-лабораторный и музейно-экспозиционный комплексы. Изюминкой центра обещает стать научно-исследовательский полигон «Парк Ледникового периода» – симбиоз научного полигона с парком развлечений, способным, с одной стороны, стать научно-исследовательской площадкой, а с другой – «перенести» гостей в эпоху плейстоцена.

Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

Объект также станет центром компетенций правого регулирования, сертификации и мониторинга добычи находок мамонтовой фауны. «В Якутии только мамонтовых бивней ежегодно добывается до 120 тонн. Однако в настоящий момент вопросы урегулирования сбора мамонтовой фауны остаются нерешенными. Всемирный центр мог бы послужить основой систематизации данной отрасли, в том числе организации аукционной площадки и паспортизации объектов», – считает глава Якутии Айсен Николаев.

Пока все это – лишь проект, но он включен Указом президента России в стратегию развития Арктической зоны РФ, а также в ряд других стратегических документов страны и республики, в том числе – в региональную госпрограмму научно-технологического развития. А глава региона Айсен Николаев минувшей осенью представил проект участникам рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию.

Фото: СВФУ

Столица Якутии, где сосредоточено большое количество научных учреждений, считается одним из ведущих центров палеонтологических исследований. Академия наук Якутии, Северо-Восточный федеральный университет, Сибирское отделение РАН, единственный в мире Институт мерзлотоведения работают над фундаментальными и прикладными исследованиями, объединившись в научно-образовательном центре мирового уровня «Север: территория устойчивого развития». Якутские учёные сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными коллегами, которые занимаются изучением палеонтологических находок, обнаруженных на территории республики. Здесь, в зоне вечной мерзлоты найдены уникальные по сохранности останки доисторических животных – замороженные туши псовых, пещерных львов, единственный в мире детеныш шерстистого носорога и, конечно, мамонты. Среди них мировая «звезда» –мамонтёнок Юка, давший исследователями возможность изучить мягкие ткани, шерсть, а также – впервые в истории – мозг ископаемого животного. Благодаря Малоляховскому мамонту, палеонтологи располагают образцами крови животного и его ДНК. Это позволило вплотную приблизиться к решению задачи по клонированию древних исполинов.

Фото: СВФУ

Якутские ученые работают над поиском решений, которые позволили бы «оживить» мамонта. Работа ведётся совместно с корейскими исследователями с 2012 года, в 2015 году для реализации этого проекта на базе лаборатории Музея мамонта им. П. А. Лазарева в СВФУ открыли Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология». В конце осени здесь завершена установка оборудования для проведения клеточных исследований животных. Уникальные установки стоимостью $500 тысяч переданы якутским учёным на безвозмездной основе Фондом развития Абу-Даби (ОАЭ) для развития совместного проекта «Возрождение мамонта и других ископаемых животных». В планы работ на новом оборудовании входит внедрение методов культивирования клеток, а также внедрение технологии получения клонов животных методом переноса ядер соматических клеток. Проще говоря, в случае с мамонтом, будут использоваться клетки слона, в которых предстоит удалить ядро и заменить его ядром из клетки мамонта.

Обсудить комплексно этот и другие перспективные проекты Якутии, связанные с палеонтологией, собираются на Международном мамонтовом форуме. Он состоится в Якутске уже в следующем год и пройдет с участием представителей властей, научных и общественных организаций, бизнеса, общин коренных малочисленных народов Севера. Предполагается широкое обсуждение современных технологий и методов палеонтологических исследований, мирового опыта деятельности палеонтологических музеев, правовых норм в сфере сбора, добычи и экспорта мамонтовой фауны.