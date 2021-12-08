Анекдоты: Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в 3 часа ночи. Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома…

Проверка QR-кодов по-российски:
- У вас есть QR-код? - устало спрашивает кондуктор.
- Есть. Показывать? - уточняет пассажир.
- Если есть, не надо...
* * *
- Давай окрошку на пиве сделаем?
- Давай! Только без всяких там овощей, колбасы, яиц...
* * *
Позвонил сегодня в банк и предложил им взять у меня кредит на их же условиях. Был послан.
* * *
Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа. А вот мой муж не молился. Ему досталось то, что досталось.
* * *
- Холмс, мне понятно, почему преступник взял деньги и драгоценности. Но я не понимаю, зачем он забрал жену лорда?
- Ватсон, элементарно, чтобы его лорд не искал!
* * *
Сборная России по керлингу объявила о покупке двух ведущих таджикских дворников.
* * *
Самая большая разница между телеканалами - это, пожалуй, прогнозы погоды.
* * *
- Официант, я уже два часа жду холодец!
- Все-все, зачем так нервничать, уже поставили варить...
* * *
Правительство выделит компенсации чиновникам, чье имущество пострадало при наводнении в Германии.
* * *
- Меня не смутил ваш вопрос, я просто не знаю, как вам лучше врезать.
* * *
- Доктор, что меня теперь ждет? Операция? Ампутация?
- Больной, я не могу вам всего рассказать. Вам потом будет неинтересно.
* * *
Надеюсь, в следующий раз никому не придет в голову слить правительству, что у нас пиво дешевле молока?
* * *
Стюардесса:
- Есть на борту гомеопат?
- Я гомеопат, а что случилось?
- Там астрологу плохо...
* * *
Инструктор по дайвингу:
- Сегодня мы разберем типичные ошибки, совершаемые во время первого погружения, на примере дурацких действий трех утопленников из вчерашней группы.
* * *
Согласно распоряжению правительства с сегодняшнего дня лишь амурский тигр имеет право официально именоваться тигром.
Для остальных вводится маркировка «тигристое котообразное».