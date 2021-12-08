Анекдоты: Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в 3 часа ночи. Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома…

Проверка QR-кодов по-российски:

- У вас есть QR-код? - устало спрашивает кондуктор.

- Есть. Показывать? - уточняет пассажир.

- Если есть, не надо...

* * *

- Давай окрошку на пиве сделаем?

- Давай! Только без всяких там овощей, колбасы, яиц...

* * *

Позвонил сегодня в банк и предложил им взять у меня кредит на их же условиях. Был послан.

* * *

Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. И Бог дал мне хорошего мужа. А вот мой муж не молился. Ему досталось то, что досталось.

* * *

- Холмс, мне понятно, почему преступник взял деньги и драгоценности. Но я не понимаю, зачем он забрал жену лорда?

- Ватсон, элементарно, чтобы его лорд не искал!

* * *

Сборная России по керлингу объявила о покупке двух ведущих таджикских дворников.

* * *

Самая большая разница между телеканалами - это, пожалуй, прогнозы погоды.

* * *

- Официант, я уже два часа жду холодец!

- Все-все, зачем так нервничать, уже поставили варить...

* * *

Правительство выделит компенсации чиновникам, чье имущество пострадало при наводнении в Германии.

* * *

- Меня не смутил ваш вопрос, я просто не знаю, как вам лучше врезать.

* * *

- Доктор, что меня теперь ждет? Операция? Ампутация?

- Больной, я не могу вам всего рассказать. Вам потом будет неинтересно.

* * *

Надеюсь, в следующий раз никому не придет в голову слить правительству, что у нас пиво дешевле молока?

* * *

Стюардесса:

- Есть на борту гомеопат?

- Я гомеопат, а что случилось?

- Там астрологу плохо...

* * *

Инструктор по дайвингу:

- Сегодня мы разберем типичные ошибки, совершаемые во время первого погружения, на примере дурацких действий трех утопленников из вчерашней группы.

* * *

Согласно распоряжению правительства с сегодняшнего дня лишь амурский тигр имеет право официально именоваться тигром.

Для остальных вводится маркировка «тигристое котообразное».