Александр Дрозденко: «Более 65% расходов бюджета Ленинградской области в 2022 году будет направлено на социальные цели»

Александр Дрозденко подвел итоги 2021 года и рассказал о планах региона на будущий год. Фото: кадр видео.

Бюджет Ленинградской области на 2022 год останется социально ориентированным, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона 7 декабря дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах 2021 года и планах на будущий 2022 год. Приоритет, как и прежде, отдается трем сферам – здравоохранению, образованию и социальной поддержке жителей. Губернатор с самого начала подчеркнул, что бюджет на следующий год принят с дефицитом в 3,4 миллиарда рублей. Но тем серьезней задачи, которые предстоит решить региональному правительству.

- Доходы запланированы в размере 164 миллиардов рублей, хотя расходы достигнут 180 миллиардов. Значительная часть бюджета пойдёт на реализацию национальных проектов. Если говорить о расходах на 2022 год, то основная доля финансирования будет направлена на три главных статьи: здравоохранение – 25,6 миллиарда рублей, образование – 39,4 миллиарда и социальная поддержка граждан – 24,3 миллиарда рублей, - рассказал Александр Дрозденко. - Более 65% бюджета уходит на социальные цели и задачи, поэтому можно спокойно говорить о том, что он социально ориентирован.

Значительная часть расходов бюджета также пойдет на развитие транспортной системы (15,5 миллиардов рублей), формирование комфортной городской среды и обеспечение качественным жильем (8,3 млрд. рублей).

- В целом бюджет Ленинградской области растёт восьмой год подряд. За это время доходы выросли в 2,3 раза, расходы - в 2,5 раза. Это одни из самых высоких темпов роста доходно-расходной части по стране. Мы ставим задачу до 2025 года достичь собственных доходов бюджета региона в 200 миллиардов. Все для этого у нас есть, - отметил губернатор.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ

Пандемия по-прежнему вносит свои коррективы: регион выделяет большие средства на борьбу с коронавирусом.

- Мы видим, что на второе место по расходам у нас вышло здравоохранение. Обычно оно у нас было на третьем месте, на втором – соцподдержка граждан. Понятно, что это связано с пандемией коронавируса. Ситуация в Ленинградской области непростая, нагрузка на здравоохранение очень высокая, - рассказал Александр Дрозденко. - Максимальное число коек, которое мы резервировали под ковид, в пиковые моменты достигало 3400 мест. Это при том, что у нас всего 9 тыcяч коек на всю Ленобласть. То есть треть коечного фонда региона у нас работало на лечение больных COVID-19.

В сложных условиях пандемии региональные власти продолжают решать текущие задачи здравоохранения: строятся и ремонтируются больницы, закупается новое медицинское оборудование. Одна из острых проблем, которую предстоит решать в следующем году, - нехватка медицинских кадров.

- В Ленинградской области строится, ремонтируется или находится в стадии реновации 48 объектов здравоохранения. Темпы высокие, но, конечно, мы видим, что этого не хватает, - отметил губернатор. – Кроме того, все регионы испытывают кадровый голод, и мы не исключение. Поэтому ближайшая задача, которая стоит перед Ленинградской областью, - это увеличение кадров в сфере здравоохранения.

Для этого в регионе предпринимается сразу несколько шагов, и один из них - целевой набор на обучение медицинских работников среднего и высшего звена, а так же материальная поддержка учащихся. Для студентов медицинских вузов учреждены губернаторские стипендии – 5 тысяч рублей в месяц, для учащихся ординатуры – 10 тысяч рублей.

- Мы заключаем со студентами договор, где прописаны все условия: если соглашение не выполняется, и врач не приходит к нам работать, он со штрафными санкциями возвращает все выплаченные деньги, - рассказал Александр Дрозденко. – Кроме того, мы приняли решение молодым врачам и медикам, которые к нам приезжают по программе «Земский врач» и «Земский фельдшер» выплачивать серьезные компенсации. Их размер зависит от квалификации врача или медсестры – это от 370 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Мы взяли на себя обязательство тем врачам, которые к нам приходят, в течение трех лет выделять служебное жилье с правом приватизации через семь лет. Плюс ввели доплаты к заработной плате узким специалистам. В регионе продолжается реновация больниц и поликлиник. Программа рассчитана до 2025 года, наша цель – ежегодно выделять не менее миллиарда рублей на реновацию и техническое перевооружение медицинских учреждений.

ОБРАЗОВАНИЕ – ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

В этом году Ленинградская область заняла первое место по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена. И это показатель того, что ленинградское образование – одно из лучших в стране.

- Мы действительно среди лидеров Российской Федерации по качеству образования, - подчеркнул Александр Дрозденко. – Мы гордимся стандартом образования Ленинградской области, который считается сегодня одним из лучших в стране. В этом году мы ввели целую сеть образовательных учреждений внутри наших школ. Это «Точки роста», «Кванториумы», «IT-кубы», в которых даже у ребят из отдаленной сельской местности есть доступ к современному качественному естественно-научному образованию. Это как раз то, что лежит в основе нацпроекта «Образование». В этом году в Ленинградской области 1 сентября открылись 24 «Точки роста», 18 центров поддержки одаренных ребят на базе центра «Интеллект». У нас 79% ребятишек занимается не только в школе, но и получает дополнительное образование в кружках и секциях.

В Ленинградской области строятся новые современные школы. Одна из них в этом году открылась в Ломоносовском районе. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

ИЗ 145 НАЦПРОЕКТОВ РЕГИОН ВЫПОЛНЯЕТ 144

Только в 2022 году в Ленинградской области будет построено и введено в эксплуатацию 37 новых социальных объекта. Это 6 школ на 4,5 тысячи мест, 15 школ, которые откроются после реновации, 14 новых детских садов, 7 спортивных объектов, 4 дома культуры, три объекта здравоохранения. По словам Александра Дрозденко, из 145 национальных проектов регион сегодня выполняет 144. В качестве одного из примеров губернатор рассказал о реализации нацпроекта Жилье и городская среда».

- Мы в этом году выполнили показатели по 77 объектам, работы продолжаются. Думаю, мы выйдем на 100% выполнение. Также мы один из тех субъектов, кто выделяет дополнительное финансирование для благоустройства придомовых территорий, - сообщил Дрозденко.

Благодаря победе во всероссийском конкуре лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России новый облик получают пространства в Гатчине, Сосновом Бору, Новой Ладоге, Ивангороде, Волхове, Киришах, Коммунаре, Сясьстрое. За счет средств областного и местных бюджетов благоустроены 23 дворовых территории.

- Программа на 2022 год тоже сильная, не сокращаем объем работ - благоустроим 77 общественных пространств. Дополнительно во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России победили Тихвин, Коммунар, Луга, Лодейное Поле, Светогорск - это привлекло в Ленинградскую область 320 миллионов рублей призового финансирования из федерального бюджета, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Ленинградское образование признано одним из лучших в стране. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

ИНВЕСТОРЫ ПОСТАВИЛИ РЕГИОНУ «ПЯТЕРКУ»

Большие планы требуют крупных источников доходов. Александр Дрозденко рассказал, за счет чего пополняется региональная казна, из которой финансируется строительство школ и больниц, направляется помощь пенсионерам и многодетным семьям. Один из приоритетов области – развитие экономики и привлечение инвесторов, в том числе зарубежных.

- Мы входим в десятку тех регионов России, которые являются регионами-донорами федерального бюджета, поэтому, конечно, мы должны во многом ориентироваться на собственные силы и на собственные возможности. Радует, что индекс промышленного производства по полному кругу предприятий у нас вырос почти на 5%. Объем инвестиций уже превысили 500 миллиардов рублей, что на 4,2% выше уровня прошлого года, - отметил губернатор. - Мы входим в пятерку субъектов с наименьшими инвестиционными рисками в России.

Недавно Ассоциация европейского бизнеса провела опрос среди иностранных инвесторов, которые работают в Ленинградской области. Топ-менеджеров зарубежных компаний попросили оценить инвестиционный климат в регионе.

- И 88% из них поставили нам «пятерку» - сказали, что у нас очень хороший инвестиционный климат, - рассказал Александр Дрозденко. - Неслучайно большинство иностранных инвесторов, которые у нас работают, реинвестируют в производство. У нас очень много случаев, когда компания к нам приходит, работает и расширяет свой бизнес.

Мы уже несколько лет находимся на почетном втором месте по самому низкому уровню безработицы в стране. А если говорить про ближайший период, то мы будем однозначно регионом с дефицитом рабочей силы. На наши крупнейшие стройки нам понадобится достаточно большое количество рабочих рук – по самым приблизительным оценкам, от 70 до 100 тысяч человек. Это очень серьезная цифра, и понятно, что мы должны быть готовы принять такое количество людей, дать им возможность нормально разместиться и работать.

В 2021 году в Ленинградской области были запущены сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Еще один важный шаг - Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании особой экономической зоны «Усть-Луга».

- Наши крупнейшие проекты - комплекс по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, - рассказал глава Ленинградской области. - Мы запустили совместно с компанией «ROCKWOOL» новый инвестиционный проект в Выборге. Причем этот проект реализуется под «зеленым флагом», что сегодня очень важно. Это будет один из первых проектов, который будет работать в условиях полной декарбонизации, то есть полностью на зеленом водороде. В этом году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали рекордное количество соглашений - на 1 триллион 32 миллиарда рублей.