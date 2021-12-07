Переговоры переговорами, а эвакуация - по расписанию

По данным CNN, администрация США изучает вопрос и просчитывает варианты срочной эвакуации своих граждан из Украины в случае начала войны на востоке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока Байден разговаривал с Путиным (или наоборот), американская телекомпания CNN со ссылкой на несколько источников сообщила, что администрация США изучает вопрос и просчитывает варианты срочной эвакуации граждан США из Украины. Конечно, в том случае, если российские войска начнут осуществлять вторжение на Украину.

С одной стороны, очень похоже, что американцы так надрывно своими криками: "Волки! Волки!" – пугали весь остальной белый свет, что в итоге испугали и сами себя. Ну как же, вдруг Путин вторгнется, а они уставшие. То есть не готовы.

Повторения бессмысленной и беспощадной эвакуации из Афганистана, с цепляющимися за шасси взлетающих самолетов местными активистами стало бы могилой для администрации Байдена. А потому, обжегшись на афганском "молоке", американцы прилежно стараются научиться дуть на украинскую "воду". Выходит, как говорят знающие люди, не очень.

То есть безусловный гигантский плюс для Госдепартамента и иных ведомств, разрабатывающих планы эвакуации, в том числе, Пентагона, отсутствие американского воинского контингента на Украине. Нет, есть военные инструкторы и прочие шпионы, но их там от силы несколько сотен и без тяжелых вооружений. Парочка-тройка военно-транспортных "Геркулесов" – и проблема решена. К тому же, для американцев всегда гостеприимно открыта граница Польши. Украинцев там тоже ждут, но, в основном, на клубничных грядках и в сезон.

А вот с другой стороны все гораздо хуже. Ни украинские власти, ни сами американские компетентные ведомства не в курсе, сколько сейчас граждан США обитает на украинской земле. Есть дисциплинированные бизнесмены, которые всегда встают на консульский учет, есть разгильдяи журналисты, и куча забывчивых туристов, о которых посольство США на Украине просто не подозревает. Поскольку аккурат после победы Евромайдана граждане США получили свой безвиз на Украину и с позиции бюрократических уловок, для них что из Вашингтона в Нью-Йорк, что из Чикаго в Киев – без разницы. Да и нет у американцев ни обязанности, ни привычки регистрироваться в других странах в местных структурах Госдепартамента. Поэтому Госдепартамент сейчас не представляет себе, сколько придется эвакуировать в случае чего – горсточку госслужащих, выполняющих свои обязанности на Украине или широкие народные американские массы.

Можно только пытаться представить себе, какой взрывной эффект это сообщение CNN произвело в Киеве и других украинских городах. Бомба – это просто не то слово. Сколько сейчас заискивающих взглядов и слез при встречах, сколько униженных просьб звучит по раскалившимся от звонков телефонам американских чиновников.

- Да я же с вами… да я для вас… а вы же обещали…

Ночные кошмары до холодного пота: "Американцы собрались бежать! Что же будет с родиной и с нами?"

- Официальные лица подчеркнули, что любая потенциальная эвакуация в Украине, скорее всего, не будет напоминать массированные усилия США по эвакуации всех американских граждан из Афганистана в начале этого года, - сообщила компания CNN. Чем еще больше добавила маслица в огонь. Не будет, как в Афганистане, значит, не возьмут? Значит, бежать самим? Не за шасси же цепляться, чай народ европейский, образованный. Тут уже впору завыть волком всем мечтателям прокатиться по Красной площади и Арбату в Москве на импортных танках второй свежести, перебравшимся в Незалежную из столичной и прочей российской недвижимости, зачастую, элитной.

Сами американцы считают, что пока нет никакой необходимости в эвакуации, мол, авиарейсы международные летают вовремя, западная сухопутная граница открыта. Но на Украине уже наверняка рисуют сценарии, когда для обеспечения бесполетной зоны русские ракеты рванут посреди ВПП, сделав невозможной их эксплуатацию, взлет и посадку самолетов, и спастись из русского плена можно будет только на вертолетах.

И так далее, и так далее.

Удивительно, до какого шизофренического бреда можно дойти, дав волю сочетанию русофобии и болезненной фантазии и выбросив даже остатки разума. Самое интересное, что никто из апологетов войны не задает себе самого простого и элементарного вопроса – для чего России идти воевать Украину? У всякого действия должны быть смысл и цель, тогда скажите – для чего? Нет ни одной причины. Даже иррациональной.

А все-таки, возьмут американцы Зеленского с собой или оставят посреди взлетно-посадочной полосы в Борисполе или Жулянах, беззвучно рыдающим и привычно шмыгающим носом, растерянного посреди чемоданов? "Ничего личного, Волдемар, только бизнес. Ты стал не наш сукин сын. Йес".

Тьфу ты, елки-палки, все-таки заразили своими фантазиями! Нет, ну ведь не зря они сами все время с Афганистаном параллели проводят.

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