«Омикрон» вполне успешно проник в Россию»: эксперт Роспотребнадзора рассказал, чего нам ожидать от нового штамма

Врачи готовят пациента к компьютерной томографии в резервном госпитале для больных ковидом - отделении ГКБ24 на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поток информации о новом варианте коронавируса сейчас большой, но что нам известно достоверно об «омикроне», а что пока лишь предположения и версии? Об этом kp.ru рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

КАК «ОМИКРОН» ПОВЛИЯЕТ НА ПОЖИЛЫХ - ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ

- Камиль, это правда, что «омикрон» страшнее и заразнее предыдущих штаммов коронавируса? Что мы точно знаем о нем сейчас?

- Достоверно известно, что у нового штамма «омикрон» необычайно высокое число изменений в геноме по сравнению с другими вариантами, в том числе «дельтой», которая все еще является доминирующей практически во всем мире. За исключением, может быть, некоторых стран южной Африки, где сейчас активно распространяется «омикрон».

Основная доля мутаций собрана в важном участке - гене S-белка. Это тот самый шиповидный белок, с помощью которого вирус «цепляется» к рецептору на клетке человека. Мы знаем, что мутации в таком гене иногда вызывают изменения свойств вируса. Как пример, он может стать более трансмиссивным, иными словами - заразным. Другое важное свойство - способность уклоняться от антител, появившихся после ранее перенесенного заболевания или в ответ на вакцинацию.

- Но пока это все-таки гипотезы, окончательных подтверждений нет?

- Да. По некоторым данным «омикрон» более трансмиссивен, чем другие версии вируса, и по этой причине он активно распространяется и в Африке, и уже проник в 50 стран, включая Россию. Стал ли он опаснее при этом - данных пока недостаточно. С одной стороны, ВОЗ объявила, что на данный момент не зарегистрировано ни одного летального случая после заражения штаммом «омикрон». С другой стороны, прошло довольно мало времени, а как мы уже знаем, тяжелые пациенты часто умирают через 2-3 недели после появления симптомов.

Также нужно иметь в виду, что в Африке достаточно молодое население, и, кроме того, многие уже переболели коронавирусной инфекцией ранее. Потому их иммунная система «помнит» вирус, пусть и несколько другую версию, и может быстрее реагировать на повторное заражение. Как на него будут отвечать организмы пожилых, особенно тех, кто не болел ранее - вопрос все еще открытый.

ЕСТЬ ЛИ У НОВОГО ШТАММА ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

- Говорят, что типичный симптом при заражении «омикроном» — сильная усталость. Есть ли еще какие-то характерные для этого штамма признаки?

- Данные противоречивые. Да, из ЮАР приходили сведения про сильную усталость у инфицированных новым штаммом. Но есть нюанс. Когда вы «легкий» пациент, то обращаете внимание на усталость, потерю обоняния, температуру 37 и т.п. Если же заболевание протекает в тяжелой форме, то усталость - это то, что вас волнует в последнюю очередь. Вы по умолчанию уже «никакой». Но в целом я бы хотел дождаться подтвержденной информации от лечащих врачей, а не придумывать, какие могут быть симптомы у «омикрона».

- Понятно ли сейчас, как «омикрон» будет действовать на детей и подростков? Известно, что дельта-штамм оказался опасен как раз для них. Чего ждать в этом смысле от нового мутанта?

- В СМИ появлялись данные о том, что выросло число госпитализированных детей с новой коронавирусной инфекцией. Но одновременно с этим информация, которую мы получаем от врачей в Южной Африке, говорит о том, что у большинства заразившихся детей в ЮАР обычные симптомы ОРВИ. Как правило, нет тяжких, острых проявлений заболевания.

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ МУТИРУЮТ ВИРУСЫ?

- Почему вообще продолжают появляться новые штаммы? И значит ли это, что дальше нас ждут встречи с еще более опасными вариантами?

- Во-первых, давайте уточним, что такое штамм вируса. Это некая разновидность, вариант патогена, которая обладает уникальными свойствами и отличается от других вариантов набором мутаций. Иногда даже одной. Мутации - это «побочный продукт» репликации вируса (то есть воспроизводства его копий. - Ред.). В процессе копирования вирусного генома происходят ошибки, и не все они вовремя исправляются. Большая часть нейтральны и даже губительным для вируса, и такие достаточно быстро исчезают. Но небольшая доля может быть выгодна патогену, а в редких случаях - крайне выгодна. И при удачном стечении обстоятельств такие генетические изменения закрепляются в вирусной популяции, давая начало новому штамму.

Вовсе не факт, что новый штамм будет опаснее. Скорее, он будет лучше приспособлен распространяться и оставаться среди людей.

- Всегда ли каждый новый штамм устойчивее к существующим лекарствам, чем предыдущий? Насколько эффективны в случае с омикроном нынешние вакцины? И придется ли изменять состав прививок, если новые штаммы продолжат появляться?

- У нас пока недостаточно данных, чтобы говорить об устойчивости омикрона к вакцинным препаратам, или, точнее, его умении обходить защиту, вызванную вакцинацией. Специализированные лаборатории по всему миру сейчас вплотную заняты этим вопросом и попросили немного времени для выдачи результатов исследований. Но в любом случае я хотел бы напомнить, что это все тот же коронавирус, хотя и накопивший немало мутаций. Потому какая-то защита от существующих в настоящее время вакцин в любом случае будет. Вирус не поменялся настолько сильно, чтобы стать неузнаваемым для антител. При этом, возможно, защита будет вполне достаточной, и разработчикам даже не придется вносить изменения в состав своих препаратов.

В ТЕМУ

- Спасет ли нас закрытие границ?

- Закрытие границ не спасет нас от проникновения вируса в страну, - говорит Камиль Хафизов. - Границы между государствами все же достаточно прозрачны. И, как мы видели на примере «омикрона», он вполне себе успешно проник к нам вместе с возвращающимися из Африки туристами. Да, некоторых из них успешно «отловили» в аэропорту и отвезли в обсервацию, после чего достоверно определили, что они инфицированы «омикроном». Но сколько еще было случаев завоза - мы достоверно не знаем, кто-то прилетел с пересадками в других странах.

Потому в первую очередь все ограничения на сообщения между странами направлены на то, чтобы выиграть немного времени - до тех пор, пока не станут более понятны свойства нового штамма и последствия, к которым он может приводить. Важно выяснить, насколько в действительности опасен вирус, и не допустить его широкого распространения до этого момента. Не исключено, что новый штамм, если он окажется заразнее, но не будет приводить к тяжелым последствиям, может ознаменовать начало конца пандемии.

- Пока у нас все-таки нет уверенности, что «омикрон» будет гуманнее - как от него защищаться? Все меры безопасности сохраняются? Может, есть какие-то дополнительные рекомендации?

- Абсолютно все меры, которые работали ранее, будут эффективны и против нового штамма. Это ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции, и, конечно же, вакцинация. Недавний пример Японии, где сейчас ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев заболеваний на всю страну и ноль смертей, отличный тому пример. В общем, поставьте себе прививку, если еще сомневаетесь. У вас как раз есть пара-тройка недель до Нового года, прежде чем мы все отправимся по гостям и массовым мероприятиям, помогая вирусу все активнее разбегаться по стране.

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