В NASA призывают не паниковать: 500-метровый астероид Нерей пролетит на безопасном от Земли расстоянии

Нерей летит к Земле, но не в Землю;

Астероид Нерей – он же 4660 Nereus, он же 1982 DB, которым вот уже пару недель пугают блогеры, тик-токеры , фейсбучники и прочие социально активные интернет-граждане, и в самом деле считается потенциально опасным (Рotentially Hazardous Asteroid - PHA). Но не настолько, чтобы паниковать. Земле ничего не угрожает.

К потенциально опасным в NASA причисляют все астероиды больше 100 метров, подлетающие к Земле ближе, чем на 19,5 расстояний от нее до Луны (LD). Нерей все эти показатели с лихвой перекрывает. Из радарных измерений следует: астероид похож на чуть сплюснутое яйцо с габаритами 510 × 330 × 241 метр. Однако некоторые - весьма авторитетные - астрономические сайты, например Spaceweather.com, намекают, что небесный гость может быть и крупнее - порядка 760 метров в высоту.

В NASA имеются радарные изображения астероида Нерей, правда, очень нчеткие.

В NASA сообщают: в субботу 11 декабря 2021 года Нерей окажется на расстоянии 3,86 миллионов километров от Земли – это 10 LD. Пролетит со скоростью 23700 километров в час.

Высота астероида Нерей в любом случае больше 330 метров.

Астероид обнаружила астроном Элеонора Хелин (Eleanor Helin) в 1982 году. Его назвали Нереем в честь древнегреческого бога водяной стихии. К настоящему времени известно, что глыба вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, пересекая орбиты Земли и Марса. Совершает полный оборот за 664 дня. Астероид вращается и вокруг своей оси, что делает его подверженным эффекту Ярковского, за счет которого возникает реактивная сила, способная повлиять на движение небесного тела. То есть, со временем «подвинуть» и без того опасный астероид еще ближе к Земле.

Орбита астероида Нерей проходит в непосредственной близости от Земли.

Пока же астрономы оценивают вероятность катастрофы крайне малой. В обозримом будущем Нерей несколько раз окажется рядом нашей планетой - в марте 2031 года, потом в ноябре 2050 года. В феврале 2060 года он подлетит ближе всего – будет на расстоянии 1,2 миллиона километров (3LD). В любом случае это очень далеко. В том смысле, что ждать беды вряд ли стоит.

Не исключено, что человечество воспользуется «визитами» астероида и с пользой для себя – доставит к нему горнодобывающую технику. Ведь Нерей, как считается, богат полезными ископаемыми – никелем, железом и кобальтом. Их запасы эксперты оценивают в 4,71 миллиарда долларов.

Идеи устраивать на астероидах рудники уже не считаются фантастическими.

Нерей будет вторым по размеру потенциально опасным астероидом из числа сблизившихся с нашей планетой в 2021 году. Но 17 декабря 2021 года его подвинет на третье место астероид 163899 с поперечником в 1,093 километра, который пролетит мимо Земли на расстоянии 14,2 LD.

Самым же крупным и быстрым гостем нынешнего года стал астероид 231937 (2001 F032). В марте 2021 года его более, чем полуторакилометровая глыба разминулась с Землей на расстоянии в 2 миллиона километров. Это почти 5 LD. Пролетела с небывалой для астероидов скоростью в 124000 километров в час.

Глыба, с которой Земля разминулась в марте 2021 года

Зачастили к нам гигантские космические глыбы. Да, не врезались. Это радует. Но все равно тревожит. Будто бы кто-то кидается камнями - целит в твою голову, но пока мажет.

Кстати, на сегодняшний день обнаружены 800 с лишним астероидов диаметром около одного километра, чью орбиты проходят в опасной близости от Земли. Ученые даже подсчитали, чем грозит столкновение с такими глыбами. В Институте планетарных наук в Аризоне (Planetary Science Institute in Tucson, Arizona) смоделировали последствия. Подробнее об этом в нашем материале Что будет, если в океан упадет километровый астероид

Есть ли шанс защититься? О миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), стартовавший рано утром 24 ноября 2021 года с космодрома Вандерберг (Space Launch Complex 4 at Vandenberg Space Force Base in California), цель которой проверить, можно ли сбить с пути приближающийся к Земле астероид, читайте Американцы выстрелили с Земли по астероиду: снаряд должен попасть в цель, находящуюся в 500 миллионах километрах. Попадут они или нет, мы узнаем 2 октября 2022 года.