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Наука8 декабря 2021 11:10

В NASA призывают не паниковать: 500-метровый астероид Нерей пролетит на безопасном от Земли расстоянии

К нашей планете зачастили гигантские глыбы. Тревожно это
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Нерей летит к Земле, но не в Землю;

Нерей летит к Земле, но не в Землю;

Астероид Нерей – он же 4660 Nereus, он же 1982 DB, которым вот уже пару недель пугают блогеры, тик-токеры , фейсбучники и прочие социально активные интернет-граждане, и в самом деле считается потенциально опасным (Рotentially Hazardous Asteroid - PHA). Но не настолько, чтобы паниковать. Земле ничего не угрожает.

К потенциально опасным в NASA причисляют все астероиды больше 100 метров, подлетающие к Земле ближе, чем на 19,5 расстояний от нее до Луны (LD). Нерей все эти показатели с лихвой перекрывает. Из радарных измерений следует: астероид похож на чуть сплюснутое яйцо с габаритами 510 × 330 × 241 метр. Однако некоторые - весьма авторитетные - астрономические сайты, например Spaceweather.com, намекают, что небесный гость может быть и крупнее - порядка 760 метров в высоту.

В NASA имеются радарные изображения астероида Нерей, правда, очень нчеткие.

В NASA имеются радарные изображения астероида Нерей, правда, очень нчеткие.

В NASA сообщают: в субботу 11 декабря 2021 года Нерей окажется на расстоянии 3,86 миллионов километров от Земли – это 10 LD. Пролетит со скоростью 23700 километров в час.

Высота астероида Нерей в любом случае больше 330 метров.

Высота астероида Нерей в любом случае больше 330 метров.

Астероид обнаружила астроном Элеонора Хелин (Eleanor Helin) в 1982 году. Его назвали Нереем в честь древнегреческого бога водяной стихии. К настоящему времени известно, что глыба вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, пересекая орбиты Земли и Марса. Совершает полный оборот за 664 дня. Астероид вращается и вокруг своей оси, что делает его подверженным эффекту Ярковского, за счет которого возникает реактивная сила, способная повлиять на движение небесного тела. То есть, со временем «подвинуть» и без того опасный астероид еще ближе к Земле.

Орбита астероида Нерей проходит в непосредственной близости от Земли.

Орбита астероида Нерей проходит в непосредственной близости от Земли.

Пока же астрономы оценивают вероятность катастрофы крайне малой. В обозримом будущем Нерей несколько раз окажется рядом нашей планетой - в марте 2031 года, потом в ноябре 2050 года. В феврале 2060 года он подлетит ближе всего – будет на расстоянии 1,2 миллиона километров (3LD). В любом случае это очень далеко. В том смысле, что ждать беды вряд ли стоит.

Не исключено, что человечество воспользуется «визитами» астероида и с пользой для себя – доставит к нему горнодобывающую технику. Ведь Нерей, как считается, богат полезными ископаемыми – никелем, железом и кобальтом. Их запасы эксперты оценивают в 4,71 миллиарда долларов.

Идеи устраивать на астероидах рудники уже не считаются фантастическими.

Идеи устраивать на астероидах рудники уже не считаются фантастическими.

Нерей будет вторым по размеру потенциально опасным астероидом из числа сблизившихся с нашей планетой в 2021 году. Но 17 декабря 2021 года его подвинет на третье место астероид 163899 с поперечником в 1,093 километра, который пролетит мимо Земли на расстоянии 14,2 LD.

Самым же крупным и быстрым гостем нынешнего года стал астероид 231937 (2001 F032). В марте 2021 года его более, чем полуторакилометровая глыба разминулась с Землей на расстоянии в 2 миллиона километров. Это почти 5 LD. Пролетела с небывалой для астероидов скоростью в 124000 километров в час.

Глыба, с которой Земля разминулась в марте 2021 года

Глыба, с которой Земля разминулась в марте 2021 года

Зачастили к нам гигантские космические глыбы. Да, не врезались. Это радует. Но все равно тревожит. Будто бы кто-то кидается камнями - целит в твою голову, но пока мажет.

Кстати, на сегодняшний день обнаружены 800 с лишним астероидов диаметром около одного километра, чью орбиты проходят в опасной близости от Земли. Ученые даже подсчитали, чем грозит столкновение с такими глыбами. В Институте планетарных наук в Аризоне (Planetary Science Institute in Tucson, Arizona) смоделировали последствия. Подробнее об этом в нашем материале Что будет, если в океан упадет километровый астероид

Есть ли шанс защититься? О миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), стартовавший рано утром 24 ноября 2021 года с космодрома Вандерберг (Space Launch Complex 4 at Vandenberg Space Force Base in California), цель которой проверить, можно ли сбить с пути приближающийся к Земле астероид, читайте Американцы выстрелили с Земли по астероиду: снаряд должен попасть в цель, находящуюся в 500 миллионах километрах. Попадут они или нет, мы узнаем 2 октября 2022 года.

Астероид Бенну и его спутник, к которым отправлен аппарат миссии DART, по сравнению с Эйфелевой башней.

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