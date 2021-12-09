Советские вожди от Ленина до Горбачева венчались, как российские цари

Придворный художник, датчанин Туксен, отразил бракосочетание последнего российского монарха на парадном полотне. Лауритц ТУКСЕН, «Бракосочетание Николая II и великой княгини Александры Федоровны», 1895 г.

Строго говоря, после принятия православия Алиса именовалась Александрой Федоровной. Ее союз с Николаем II стал последним громким, пусть и не самым пышным бракосочетанием руководителя самой большой в мире страны. Люди, которые возглавляли наше государство в последующие годы, либо были равнодушны к ярким и дорогим брачным церемониям, либо просто не могли себе их позволить.

Николай и Александра

Николай и Алиса познакомились в первый приезд принцессы в Россию, на детском балу по случаю свадьбы ее старшей сестры и великого князя Сергея Александровича - Аликс было 12, а цесаревичу 16 лет, и он подарил ей брошку. Пять лет спустя, во второй визит Алисы в Санкт-Петербург, Николай параллельно с любовными отношениями с балериной Матильдой Кшесинской попросил разрешения на брак у своего отца, императора Александра III. Тот, планировавший первоначально невесту из Франции, благословил сына на союз с немкой лишь незадолго до своей смерти.

Помолвка состоялась 6 апреля 1894 года. В ноябре, после смерти императора в Крыму, Алиса крестилась в православие и получила имя Александра Федоровна.

Церемония прошла в день рождения матери Николая Марии Федоровны. Венчали молодых в соборе Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце.

Церемонию запечатлел датский живописец Лауриц Туксен, придворный художник предыдущего императора и профессор копенгагенской академии художеств.

Николай Александрович был в красном мундире гусарского полковника с золоченым галуном. Александра Федоровна - в платье из белого шелка с оторочкой из меха и с серебряными цветами, с мантией из золотой парчи, отороченной горностаем. Лиф был скреплен бриллиантами. На облачение ушло не менее часа.

На платье - ряд алмазных брошей и цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного, украшенная драгоценными камнями. На шее - нитка жемчуга. Драгоценности были свадебными подарками покойного царя, их стоимость современники оценивали в 300 тысяч рублей. Красоту невесты также подчеркивали бриллиантовые серьги, колье и красная лента ордена Святой Екатерины.

Шлейф несли от 4 до 5 камергеров. Голову украшала венчальная бриллиантовая корона Дома Романовых.

Но все это великолепие не сопровождалось действительно пышными балами, роскошными приемами и запоминающимся свадебным путешествием. Ничего этого не было - с 7 ноября в империи был объявлен годичный траур по безвременно ушедшему Александру III. И большая часть из нескольких сот гостей, приехавших проводить в последний путь российского императора, вскоре переместилась за свадебные столы.

Понятно, что под венец новобрачных не вели их отцы вопреки традиции: невеста, потерявшая мать в 5 лет, воспитывалась бабушкой, английской королевой Викторией, а жених потерял родителя накануне свадьбы.

«Это было просто ужасно - ни отцовского поцелуя, ни благословения, - писала Алиса-Александра своей сестре. - Ты можешь вообразить себе наши чувства. Один день в глубоком трауре, оплакиваем горячо любимого человека, а на следующий день в пышных одеждах встаем под венец… Все эти обстоятельства сблизили нас еще больше...»

Они прожили вместе 23 года - до расстрела большевиками в Ипатьевском доме в июле 1918-го...

Джугашвили и Сванидзе

Не сохранилось ни одного совместного свадебного фото молодого Сталина и Като Сванидзе, потому что церемония проходила в условиях строгой конспирации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вчерашнего семинариста, а ныне революционера Иосифа Джугашвили с высококлассной швеей Екатериной (Като) Сванидзе в 1905 году познакомил ее родной брат Александр (Алеша) Сванидзе, который учился вместе с Кобой в тифлисской духовной семинарии и вместе с ним оказался вовлечен в революционную борьбу.

Като Сванидзе. Фото: Wikimedia Commons

Венчание 26-летнего сына сапожника из Гори и дочери сотрудника железной дороги из Тифлиса (притом потомка мелкого грузинского дворянина, азнаури), которая была моложе Иосифа на 7 лет, состоялось в ночь на 16 июля 1906 года в монастыре Святого Давида, расположенном в грузинской столице на горе Мтацминда. На венчании настояла Като. Из-за того что жених, Джугашвили, уже фактически находился на нелегальном положении, на церемонии он присутствовал под фамилией Галиашвили, но и при этом венчали их все равно тайно. Обряд проводил «доверенный» священник - однокурсник Иосифа по семинарии Христисий Тхинвалели. Посаженым отцом невесты выступил другой революционер - Миха Цхакая (будущий председатель Всегрузинского ЦИКа), а жениха - Давид Монаселидзе.

Поскольку Като и две ее сестры работали в ателье мадам Эрве и шили платья для жен офицеров и генералов (и мундиры для них самих), то скромное, но изящное платье невесты они смогли исполнить сами.

Широкого и долгого грузинского застолья не было, хотя полтора десятка самых доверенных гостей, по преданию, за свадебным столом в ночи собрались. Среди приглашенных называли братьев Васо и Георгия Бердзеношвили, Арчила Долидзе, Симона Тер-Петросяна (знаменитого даже в Европе «героя революции» Камо).

Вместо свадебного путешествия Иосиф был вынужден скрываться от полиции, он курсировал между Тифлисом и Баку, а Екатерина ждала сына, которого назовут Яковом, при этом она сама в какой-то момент оказалась арестованной почти на 2 месяца.

Их союз продлился менее полутора лет - Като умерла в начале декабря 1907-го от кишечного кровотечения на руках у мужа, который успел приехать из Баку.

Ельцин и Гирина

Фото Бориса и Наины Ельциных сделано за свадебным столом в доме родителей невесты в Оренбурге. Фото: Личный архив

Борис Ельцин и Анастасия Гирина (позже она сменила имя, став Наиной, поскольку дома ее звали Наей) познакомились на стройфаке Уральского политехнического института. Свадьба 25-летнего Бориса и 24-летней Наины состоялась 28 сентября 1956 года, через год после окончания политеха. За три месяца до того Ельцин вызвал невесту телеграммой в Куйбышев, где выступал на соревнованиях, вернее, подписана телеграмма была его другом: «Борису плохо с сердцем, срочно выезжай». Примчавшейся на берега Волги Наине «сердечник» заявил, что болен любовью к ней, и предложил стать его женой.

Заявление подали в загс на площади 1905 года в Свердловске. Свадьбу играли в ресторане городского Дома крестьянина. Пригласили, кажется, всех однокурсников, пришло около ста человек (по другим данным, 140). Свадебное платье невесты из крепдешина персикового цвета было сшито на заказ в Оренбурге по ее собственному эскизу. Ельцину, тогда прорабу на строительстве Верх-Исетского завода, купили темно-синий однобортный костюм, в котором он потом ходил на работу.

Свидетелем со стороны жениха выступил его давний друг Сергей Пальгов, автор «роковой» телеграммы из Куйбышева. Медное обручальное кольцо Ельцин одолжил на время церемонии у своего деда (спустя годы кольца родителям подарят дочери на 40-летний юбилей свадьбы).

Молодым однокашники вручили «брачный договор», в котором был наказ нарожать детей на две волейбольные команды, и шикарный подарок - холодильник «Саратов».

Позже свадьба плавно перетекла в студенческое общежитие родного политеха, где, говорят, наутро было полно битой посуды. А потом молодые сыграли еще две свадьбы - для родни Ельциных в Березниках и в Оренбурге.

Этому браку был отмерен 51 год, до ухода Бориса Ельцина в апреле 2007-го.

Горбачев и Титаренко

На свадьбе четы Горбачевых: жених (крайний справа, с вузовским значком-ромбиком на лацкане пиджака) сидит рядом с молодой женой. Фото: Личный архив

Михаил Горбачев, студент юрфака МГУ, познакомился с Раисой Титаренко, студенткой философского факультета того же вуза, на танцах. Причем у девушки из алтайского Рубцовска был ухажер. Но ставропольский хлопец оказался настойчивее. И предложение сделал во время прогулки на мосту через Яузу.

Расписались молодые (ему было 22, ей 21 год) 25 сентября 1953 года в Сокольническом загсе, который располагался прямо напротив их университетского общежития. Студенческую свадьбу сыграли спустя полтора месяца, в 36-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции - 7 ноября.

Деньги на церемонию жених заработал летним ударным трудом на комбайне на родной Ставропольщине. Потому белое платье из шифона невесте шили в специализированном ателье у метро «Кировская» (сейчас станция «Чистые пруды»). А вот туфли она одолжила у подруги в группе.

Обручальных колец у молодых не было, и родителей о своем решении они поставили в известность в последний момент.

Свадьба гуляла в диетической столовой на Стромынке. На столах стояли «Советское шампанское» и водка «Столичная». Также присутствовали классические винегрет, вареная картошка с селедкой и даже котлеты. Танцевали и пели со студенческими друзьями Горбачевы до упаду.

Свадебным путешествием стала поездка следующим летом на Ставрополье.

Их союз продлился 46 лет - до смерти Раисы Максимовны от рака в Мюнстере.

Ульянов и Крупская

Свадьба Ленина и Крупской на картине художницы Горшуновой. Татьяна ГОРШУНОВА, «Свадьба В. И. Ленина и Н. К. Крупской»

Владимир Ульянов-Ленин предложил руку и сердце Надежде Крупской, с которой познакомился в 1894-м на марксистской сходке в Питере (дело было на Масленицу, с блинами и икрой для конспирации), четыре года спустя. И сделал это... по почте.

Ульянов летом 1898 года пребывал в ссылке в селе Шушенском Минусинского уезда. Крупская, которая также получила 3 года ссылки, но с отбытием в Уфе, поехала к суженому в Сибирь с матерью Елизаветой Васильевной.

Брак по настоянию местного полицмейстера обязан был быть освящен церковью, иначе Крупской пришлось бы покинуть Шушенское. Потому 22 июля 1898 года в Петропавловской церкви (храм был взорван в 1938-м) атеисты Ульянов и Крупская венчались. Кольца им изготовил финский ссыльный социал-демократ Оскар Энгберг из двух медных пятаков. Свидетелями стали местные крестьяне Заверткин и Ермолаев со стороны жениха и Журавлев со стороны невесты.

Владимир Ильич был в простом коричневом костюме, довольно потертом и, как позже писали, единственном у него на тот момент. Надежда Константиновна - в строгой черной юбке и белой блузке, без фаты. Свадебным подарком стал зеленый абажур, привезенный из Санкт-Петербурга.

Молодоженов поздравили несколько ссыльных социал-демократов, на столе были сибирские разносолы - дичь, соленые грибы, медовуха. Кухней молодых заведовала теща.

Медовый месяц, по воспоминаниям Крупской, проходил так:

«С утра мы брались за Вебба (английский экономист. - Ред.), после обеда часа два в две руки переписывали «Развитие капитализма». Потом другая работешка была. Поработав, закатывались на прогулки. Владимир Ильич был страстным охотником».

Их союз продлился почти 26 лет - до смерти Ленина в январе 1924 года.

ПЕЙ, ГУЛЯЙ!

Ах, эта свадьба...

Никита Хрущев и Ефросинья Писарева. Фото: Личный архив

Православный 19-летний Никита Хрущев венчался тоже с православной, старшей дочерью шахтного мастера, 17-летней Ефросиньей Писаревой, в Николаевской церкви Рутченковского рудника (ныне это территория Кировского района Донецка) в 1914-м, спустя 3 года после знакомства. Таинство совершил священник Константин Матвиевский, согласно записи в метрической книге № 16 за 1914 год. После смерти Ефросиньи, подарившей Хрущеву дочь Юлию и сына Леонида, от тифа в 1919-м (по другим данным, в 1920-м) Хрущев дважды вступал в брак. С третьей женой, Ниной Кухарчук, прожил 47 лет, до смерти Никиты Сергеевича в сентябре 1971-го.

Леонид Брежнев и Виктория Денисова. Фото: Wikimedia Commons

Третьекурсник землемерно-мелиора-тивного техникума, 19-летний комсомолец Леонид Брежнев, и первокурсница медтехникума, 18-летняя Виктория Денисова, познакомились в 1925-м на танцах в Белоруссии, вступили в брак в 1927-м на Урале (в анкете загса Леонид, родившийся в русской семье металлургов в Каменском (в советское время Днепродзержинск), в графе «национальность» написал «украинец». Их союз был «рекордным» - 55 лет, до кончины Брежнева в ноябре 1982-го.

Юрий Андропов и Нина Енгалычева. Фото: Wikimedia Commons

21-летний учащийся Рыбинского речного техникума Юрий Андропов женился на дочери главы череповецкого отделения Госбанка, 20-летней Нине Енгалычевой (впоследствии сотруднице НКВД), в 1935-м. Союз держался 5 лет, в нем родились дочь Евгения и сын Владимир. Второй брак - с Татьяной Лебедевой - продлился 44 года, до ухода Андропова из жизни в феврале 1984-го.

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