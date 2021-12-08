Любимые сказки, тайны и новогодние превращения

Представляем новинки уходящего года для юных читателей Фото: Shutterstock

До Нового года осталось совсем немного времени. Возможно, для некоторых нынешних детей книга - это уже не лучший подарок. Но она точно станет отличным дополнением и добавит хорошего настроения.

Кристофер Харт

«Учимся рисовать аниме по простым шаблонам» 10+

«Учимся рисовать аниме по простым шаблонам»

Изд-во «ЭКСМО», 2021 г.

Мало кто из современных детей не любит аниме - японские комиксы. Многие даже пробуют сами рисовать истории в таком стиле. Но без понимания основ сделать это весьма непросто.

Кристофер Харт - автор мировых бестселлеров по рисованию, переведенных на 20 языков мира. Он знает, как просто и быстро научиться рисовать любимых персонажей. Простые шаблоны и понятные объяснения - вот путь к успеху. Кристофер расскажет, какие простые формы лежат в основе любого рисунка, как разобраться в пропорциях героев, зачем нужно пользоваться шаблонами во время рисования и каким деталям следует уделять особое внимание.

Эдуардо Муньос

«Тайная жизнь съедобных растений» 6+

«Тайная жизнь съедобных растений»

Изд-во «РОСМЭН», 2021 г.

Ну какие тайны могут быть у съедобных растений? А вот, оказывается, секреты имеются, да еще какие! Сколько вы сможете назвать съедобных растений? 10? 50? А их в мире около 200 тысяч! Но лишь небольшая часть из них окультурена, а в пищу мы и вовсе регулярно употребляем лишь около 200 видов!

Початок кукурузы достигает 15 - 30 см, а дикой всего 3 - 4! Как же так удалось ей вырасти? Главная причина - в искусственном отборе. Он и сейчас продолжается. Люди выбирают более большие зерна кукурузы и более вкусные. Интересно, какой будет царица полей через 20 лет?

Вы видели арбузы без семечек? Откуда они появляются, если нет семян? Почему одни растения «расползаются» по всему миру, а другие едят лишь в строго определенной части планеты? Зачем нам такое разнообразие сортов одного растения? И правда ли, что какие-то съедобные растения раньше нельзя было употреблять в пищу? Ответы на эти и множество других интересных вопросов - под обложкой книги! А еще здесь необычные иллюстрации, которые рассмешат и помогут лучше запомнить информацию.

«Самоцветная шкатулка» и «Изумрудная шкатулка» 0+

ИД «Комсомольская правда», 2021 г.

«Самоцветная шкатулка»

Книги «Самоцветная шкатулка» и «Изумрудная шкатулка», вышедшие в издательстве «Комсомольская правда», - яркие, интересные, запоминающиеся. Это без преувеличения литературное сокровище, это книги для счастья!

Обложки книг выполнены в виде шкатулки. Открываешь, а внутри иллюстрации в старинном стиле, которые завораживают и переносят читателей в мир фантазий.

«Самоцветная шкатулка» - сборник лучших сказок со всего мира, куда вошли произведения братьев Гримм, Шарля Перро, а также сказки европейских народов. Дети познакомятся с героями «Кота в сапогах», «Белоснежки», «Красной Шапочки», «Братца и сестрицы», «Спящей красавицы» и «Мальчика-с-пальчика», прочитают истории «Пряничный домик» и «Храбрый портняжка». Все эти сказки - золотая классика, пробуждающая и воспитывающая в детях лучшие качества: доброту, милосердие, желание помогать ближнему.

«Изумрудная шкатулка»

«Изумрудная шкатулка» - это собрание любимых русских народных сказок. Национальное наследие, культурный код, без которого невозможно существовать! Здесь под обложкой собраны сказки «Баба-Яга», «Белая уточка», «Девять братьев», «Жар-птица», «Иван-царевич и Царь-девица», «Морозко» и многие другие сказки. Вместе с героями этих историй детей и взрослых ждут опасные приключения, подвиги и, конечно, любовь!

Кен Хэ Вон

«Динозавры, на рентген!» 4+

Изд-во «РОСМЭН», 2021 г.

«Динозавры, на рентген!»

Врачебный прием ведет необычный доктор. Ведь к нему приходят за помощью… динозавры. У каждого из них свои проблемы - то пластины на спине мешают и сородичи дразнят дурачком из-за маленькой головы, то вес падает, то лапы не устраивают.

Доктор, надо сказать, попался на зависть: к каждому со всей душой и вниманием. Объясняет, что пластины нужны для охлаждения тела, а с маленьким мозгом придется смириться. Ну а если будут дразнить и дальше, можно воспользоваться острыми шипами на хвосте.

Из книги можно узнать много интересного про динозавров, а подробные иллюстрации (в том числе «рентген») помогут во всей красе представить этих удивительных животных.

Юлия Иванова

«Новогодняя путаница» 5+

Изд-во «Настя и Никита», 2021 г.

«Новогодняя путаница»

Эта тоненькая недорогая книжка станет одной из любимых в декабре. Она о любви, взаимопонимании, о детских капризах и проказах.

Все мы знаем, что надо быть осторожным в своих желаниях? Иногда они могут сбыться в о-о-очень причудливой форме. Так произошло с девочкой Ксюшей. Она поссорилась с мамой. Сама, конечно, была виновата. Ксюша думала, что, будь она взрослой, никогда бы не вела себя так, как мама! А что мама? Утомленная делами и ссорой, она мечтала о том, как хорошо бы хоть на некоторое время забыть о всех мамских заботах и самой побыть ребенком. И надо же такому случиться - желания обеих сбылись. Ксюша и мама поменялись местами, и тут такое началось…