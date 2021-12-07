Чем закончились переговоры Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (на экране по видеосвязи) перед началом двусторонних переговоров. Фото: kremlin.ru

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена длились немногим больше двух часов. Президент России находился в своей резиденции в Сочи, американский лидер в ситуационной комнате Белого дома (той самой откуда, например, в 2011 году Барак Обама и его вице-президент Байден следили за операцией по устранению террориста №1 Усамы Бен Ладена). Говорили лидеры двух стран по защищенной видеосвязи. Её задействовали впервые с моменты создания.

Сразу после окончания переговоров ленты информагентств начали запестрили «молниями»:

- Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против "Северного потока — 2".

- Из оборонного бюджета вычеркнут запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ.

- Исчезли ограничения против 35 россиян из "окружения Путина".

Ряд аналитиков поспешил заявить, что это безоговорочная победа России. Однако, эти сообщения не имеют ничего общего с переговорами президентов, отметил в беседе с kp.ru политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

- Эти решения были приняты до переговров, - заключил он. - Любой законотворческий процесс, это длительная процедура, которая может занять до нескольких недель. Эти пункты были внесены демократами еще во время предвыборной компании, когда они противостояли Трампу. Это была уловка. Сейчас их исключили, чтобы развязать руки своему президенту. Если бы Байден сегодня разозлился, мог бы просто ввести санкции вообще не оглядываясь на этот законопроект.

Чуть позже Белый дом выпустил сухой пресс-релиз, где сообщил, что:

- Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины

- Дал понять, что США и союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

- Президент Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

- Президенты обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по программам-вымогателям, а также совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран

- Обратите внимание, что в сообщении говорится, что «США отреагируют ЭКОНОМИЧЕСКИМИ мерами...», - говорит kp.ru Марат Баширов. - Это очень важно. Это означает, что никакого вмешательства НАТО не будет, и что НАТО не верит, что будет российское вторжение на Украину. Байден Фактически сказал: если вы нападете на Украину и захватите её полностью, мы вам ответим только экономическими санкциями.

По словам политолога, Байден в очередной раз услышал это от Владимира Путина. В то же время, Укарина в этих переговорах — отвлекающий момент, говорит Баширов. Эта тема надувалась в американских СМИ, чтобы отвлечь внимание от того, что на самом деле интересует США.

- По одной причине: по тем кейсам, которые они озвучичвают — они проигрывают, - считает эксперт. - Это кейсы связанные с Китаем, с энергетической политикой в Европе и Индией. Трехчасовой визит Путина в Индию — это жест, который показал, что Вашингтону не удалось отколоть её от плотного взаимодействия с Россией.

США много работает над тем, чтобы продавать Индии оружие, но в этом вопросе у России куда более глубокие связи, уверен Баширов:

- Они поступили точно так же, как и Турция: закупили что-то у США, но и подписали ряд договоров на покупку у России, в том числе и комплексов С-400.

Так выглядели переговоры с американской стороны. Фото: The White House

Споры вызвала фотография, сделанная в ситуационной комнате Белого дома по время переговоров. На ней видно, что Байден за столом не один, с ним еще 4 человека, в том числе и Госсекретарь Энтони Блинкен. В то же время, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, которых находился в резиденции президента Путина в Сочи отметил, что российский лидер был в комнате один, у него была только кнопка для вызову адъютанта. Даже переводчик был в другом помещении. На таких деталях не стоит акцентироваться, говорит политолог, это делается всего лишь ради удобства.

А вот на что стоит обратить внимание, так это на разницу мнений в «башнях» Кремля и «кабинетах» Белого дома.

- Думаю, эти 4 человека за одним столом с Байденом представляли разные кабинеты, - говорит политолог. - Преимущество нашего президента в выборе его формата, что он слушает «башни» до переговоров, а не во время. А Байден должен был слушать свои «кабинеты» прямо по ходу диалога. Это слабая позиция. Не позиция монолитного представления государства.

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