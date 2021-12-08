Владимир Ефимов: Безработица в столице сохраняется на уровне меньше одного процента

Москва. Производство хлебобулочных изделий на предприятии `Fazer`. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нерабочие антиковидные дни в Москве с 28 октября по 7 ноября не повлияли на рост безработицы. Ее уровень сохраняется на значении – 0,52% (по данным на 19 ноября т.г.). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, - отметил заммэра. - Тем более, что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году».

По его словам, количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, также находится на стабильном уровне.

«С начала 2020 года служба занятости трудоустроила более четверти миллиона человек, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Мы добились таких результатов благодаря синергии с крупнейшими сайтами по поиску работы и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями. Сейчас число вакансий превышает количество соискателей в более чем 10 раз. Мы делаем акцент на конкретной жизненной ситуации каждого соискателя».

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, с начала 2021 года число работников, находящихся в режиме неполной занятости, снизилось на 9,5% и на конец октября составляло 97,6 тысячи человек.

В октябре разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тысячи человек. С апреля 2020 года по октябрь 2021 года максимальное сальдо между принятыми и уволенными сотрудниками зафиксировано в сфере разработки программного обеспечения (71,4 тысячи человек), строительстве (61,4 тысячи человек), здравоохранении (47,4 тысячи человек), оптовой и розничной торговле (44,6 тысячи человек).